Życie na farmie: ten twórca treści zmienia postrzeganie codziennego rolnictwa

W regionie Gers Zoé (@zoe.la.gersoise) działa na rzecz zwiększenia świadomości społecznej. Jest dyrektorem artystycznym w dziale projektowania graficznego i żoną Ludovica, rolnika. Od kilku miesięcy jej filmy na TikToku o życiu na farmie stają się viralami w całej Francji.

„Żona farmera i bon vivant”

Tak Zoé przedstawia się na swoim koncie na TikToku @zoe.la.gersoise. Pochodząca ze wschodniej Francji, przybyła do Oksytanii w wieku 9 lat, wyjechała na studia do Stanów Zjednoczonych, a następnie wróciła do regionu Gers, gdzie jej partner przejął rodzinną farmę między Samatan a Gimont. Obecnie jest dyrektorem artystycznym w dziale projektowania graficznego z siedzibą w Tuluzie. Daleko jej do stereotypu żony rolnika, „która siedzi w domu”, dokumentuje ich codzienne życie z osobliwej i ironicznej perspektywy.

W ciągu zaledwie trzech miesięcy jej dziesiątki postów zgromadziły 15 milionów wyświetleń, prawie 16 000 obserwujących i 837 000 polubień. Wśród jej najchętniej oglądanych postów znajduje się film, w którym pojawia się w sukni wieczorowej, bo „jej chłopak mówi do niej: »Wyjdziemy na dwór?«” – czyli na pole. Sam klip zgromadził ponad 800 000 wyświetleń. Sekret? Przystępny humor, bliskie relacje i umiejętność przekształcania codziennego życia w gospodarstwie w coś uniwersalnego.

„Obalamy stereotypy na temat rolników”

„Moim celem jest obalenie uprzedzeń otaczających życie rolników i pokazanie, jak wzbogacająca może być ich codzienna rutyna” – wyjaśnia Zoé. Porusza kwestię obciążenia pracą hodowców zwierząt gospodarskich – zmuszonych do pracy w weekendy i przy każdej pogodzie – ale także „mało znanych” zalet: kontaktu z naturą i faktu, że każdy dzień jest inny. Otrzymuje „wiele wiadomości z podziękowaniami” i zauważa, że „wielu rolników dostrzega siebie” w jej filmach i ją wspiera.

Zgrany duet przed kamerą

Zainspirowana swoim partnerem Ludovicem, który zarządza rodzinnym gospodarstwem, Zoé (@zoe.la.gersoise) publikuje codziennie filmy, często prezentując ich wspólne przygody. Duet świetnie się ze sobą współpracuje: on jest głęboko zakorzeniony w rolnictwie, ona jest graficzką z perspektywą outsidera, zawsze wypatrującą „absurdów” lub wzruszających szczegółów. Jako matka dwóch małych córeczek, łączy życie rodzinne z pasją do tworzenia treści.

Zoé chce ostatecznie przesunąć swoją relację w stronę treści „bardziej technicznych”, podkreślając pracę hodowców bydła lub plantatorów zbóż, i ewoluować w „relację z życia młodej pary rolników”. Ten projekt odpowiada na realne zapotrzebowanie: jej odbiorcy chcą widzieć więcej, rozumieć więcej i nadal dostrzegać siebie w codziennym życiu, które do tej pory było im słabo przedstawiane.

Coraz bardziej połączony sektor

Sektor rolniczy jest coraz bardziej widoczny w mediach społecznościowych: w 2024 roku 79% rolników miało co najmniej jedno aktywne konto, według badania ADquation. Pomimo licznych wyzwań stojących przed branżą, 92% Francuzów deklaruje, że „ma pozytywny wizerunek rolników” – rosnące uznanie, które częściowo tłumaczy sukces kont rolniczych w mediach społecznościowych, takich jak konto Zoé (@zoe.la.gersoise).

Ten „inscenizowany” obraz nie jest jednak powszechnie akceptowany. Niektórzy potępiają go jako wyidealizowaną wizję zawodu, sprowadzoną do wypolerowanych obrazów wschodów słońca nad polami, spokojnego życia małżeńskiego i bliskiej więzi ze zwierzętami. Takie przedstawienie jest uznawane za mylące, ponieważ przesłania trudności fizyczne, obciążenie psychiczne, niepewność ekonomiczną i stres psychiczny, jakich doświadcza część społeczności rolniczej. Inni wskazują również na romantyzowaną wizję hodowli zwierząt, gdzie sceny czułości wobec krów i kóz maskują rzeczywistość produkcyjną: zwierzęta są wykorzystywane, a następnie wysyłane do rzeźni. Za tą sielankową narracją media społecznościowe stają się zatem areną debaty o tym, jakie aspekty zawodu chcemy – a jakich nie – pokazywać.

Krótko mówiąc, Zoé (@zoe.la.gersoise) nie twierdzi, że zrewolucjonizuje rolnictwo. Z humorem, bez protekcjonalności i „przesadnego romantyzmu”, po prostu ujawnia rzeczywistość, o której wielu nie miało pojęcia. I najwyraźniej 15 milionów ludzi się z nią zgadza.