Ta modelka plus size przebiera się za kowboja i wzbudza sensację

Tabria Majors, amerykańska modelka plus-size z ponad 2 milionami obserwujących na Instagramie, stała się wpływową postacią ruchu body positivity. Od kilku lat wykorzystuje Instagram, aby pokazać, że piękno nie ogranicza się do standardowych rozmiarów i zachęcić kobiety do akceptacji swojego ciała, niezależnie od jego kształtu.

Lśniący kowbojski wygląd

Niedawno Tabria Majors opublikowała na swoim Instagramie kilka postów sugerujących, że przyjęła kowbojski look na koncerty Beyoncé. Nawiązała do swojej obecności na różnych trasach koncertowych, dodając podpisy: „ATL Night 3 bierze górę!! Teraz Vegas! W komentarzu wpisz „kowboj”, aby poznać szczegóły dotyczące stroju! ”.

W innym poście wspomniano o frazie „Cowboy Carter Houston was everythingthiiinnng!” („Cowboy Carter Houston był absolutnie niesamowity!”), co jest bezpośrednim odniesieniem do świata Beyoncé. Ponadto pojawiło się wiele polubień i komentarzy, które podkreślają entuzjazm społeczności dla tego wyboru stylistycznego, zainspirowanego trasą koncertową.

Treści te wywołały duże zainteresowanie w mediach społecznościowych i podkreśliły kreatywne i inkluzywne podejście Tabrii Majors, która nie boi się bawić różnorodnymi kodami stylistycznymi, wykraczając poza utarte standardy modelingu. Poprzez te inspirowane kowbojami stylizacje przekazuje pozytywny przekaz: niezależnie od typu sylwetki, każdy może przyjąć ten styl, bawić się modą, ubierać się elegancko lub swobodnie – i wygląda to niesamowicie!

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Tabria Majors (@tabriamajors)

Wpływ na standardy mody

Zarówno poprzez kampanie promujące inkluzywność z renomowanymi markami, jak i posty w mediach społecznościowych, Tabria Majors aktywnie przyczynia się do redefiniowania świata mody, prezentując stylizacje dostępne dla kobiet w każdym rozmiarze. Ugruntowała swoją pozycję jako inspirująca osoba, która celebruje różnorodność ciała i zachęca do swobodnego przywłaszczania sobie trendów, bez ograniczeń i restrykcyjnych norm.

Na Instagramie regularnie dzieli się różnymi stylizacjami, inspiracjami modowymi i momentami ze swojego życia prywatnego i zawodowego, oferując swojej społeczności autentyczną i nieskrępowaną wizję stylu. Poprzez tę szeroką gamę stylów – od glamourowych stylizacji po bardziej swobodne i tematyczne – pokazuje, że moda może być przestrzenią ekspresji, radości i pewności siebie, otwartą dla wszystkich.

Przyjmując kowbojską estetykę spopularyzowaną przez Beyoncé, Tabria Majors po raz kolejny udowadnia, że moda nie zna ograniczeń rozmiaru ani sztywnych reguł. Jej sukces opiera się nie tylko na wyglądzie, ale także na silnym przesłaniu, które przekazuje: każdy ma prawo czuć się piękny, pewny siebie i swobodnie podążać za trendami. Tabria niezmiennie inspiruje miliony i trwale zmienia nastawienie w branży modowej.