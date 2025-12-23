Okrzyknięta modelką roku, dzieli się szokującą prawdą.

Zaledwie kilka dni po zdobyciu tytułu „Modelki Roku 2025”, supermodelka Anok Yai poruszyła swoich fanów wzruszającym przesłaniem o swoim zdrowiu. W blasku reflektorów i na czerwonym dywanie, południowosudańska modelka wyznała, że po cichu walczyła o życie. Jej odwaga i szczerość natychmiast wywołały falę wsparcia w całym świecie mody.

Meteoryczny wzrost przyćmiony niewidzialną próbą

Anok Yai, która zyskała sławę w 2017 roku po tym, jak jej zdjęcie stało się viralem, może pochwalić się jedną z najbardziej imponujących karier modelki. Będąc muzą Prady, Versace i Diora, stała się czołową postacią w dziedzinie różnorodności na wybiegach. Podczas gdy ona była zajęta chodzeniem po wybiegach, młoda kobieta potajemnie zmagała się z wrodzoną wadą układu sercowo-naczyniowego.

Na Instagramie wyjaśniła, że odkryła swoją chorobę przypadkiem: „Dowiedziałam się, że mam wadę rozwojową, która nadmiernie obciążała moje serce i powoli niszczyła moje płuca”. Początkowo myśląc, że to tylko przelotny kaszel, Anok Yai w końcu poczuła bóle w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem, zanim zdała sobie sprawę z powagi sytuacji.

Operacja ratująca życie i przesłanie nadziei

W swojej wiadomości Anok Yai ujawniła, że pomyślnie przeszła operację płuc z wykorzystaniem robota, skomplikowany, ale obecnie powszechnie stosowany zabieg w leczeniu poważnych chorób płuc.

Wyraziła głęboką wdzięczność zespołom medycznym szpitala NYU Langone, Beverly Hills Concierge Health, a zwłaszcza dr. Robertowi Cerfolio i dr. Harmikowi Soukiasianowi, którzy na czas zdiagnozowali i wyleczyli jej chorobę: „Jestem dozgonnie wdzięczna lekarzom, pielęgniarkom i mojej rodzinie, pierwszym twarzom, które zobaczyłam po przebudzeniu. Dzięki nim mam więcej wolnego czasu”. Modelka ogłosiła, że teraz skupia się na powrocie do zdrowia, po czym zapewniła fanów: „Na razie odpoczywam… ale wrócę. Do zobaczenia wkrótce”.

Ogromne wsparcie z całego świata

Jej historia szybko stała się viralem w mediach społecznościowych, wywołując lawinę wiadomości z wyrazami wsparcia. Wśród nich kilka znanych osobistości ze świata mody i rozrywki wyraziło swoje uczucia do niej:

Brytyjsko-jamajska modelka i aktorka Naomi Campbell: „Prześlijcie swoją miłość, światło i uzdrowienie. Niech Bóg was strzeże”.

Amerykańska aktorka, piosenkarka, producentka i autorka: Taraji P. Henson: „Jesteś uzdrowiona w imię Jezusa”.

Amerykański koszykarz Angel Reese napisał: „Modlę się za ciebie, moja siostro. Jesteś silna i wygrasz tę walkę”.

Zdeterminowana i wdzięczna Anok Yai przypomina nam, że choroba nie wybiera swoich momentów – nawet w szczytowym momencie sukcesu. Jej odwaga i wrażliwość oferują rzadką chwilę szczerości w świecie, w którym często dominuje perfekcja. Dzieląc się swoją historią, supermodelka inspiruje do cennej lekcji: prawdziwa siła przejawia się nie tylko na wybiegu, ale także w cichej odporności w trudnych czasach.