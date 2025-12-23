Search here...

Okrzyknięta modelką roku, dzieli się szokującą prawdą.

Modele
Léa Michel
@anokyai/Instagram

Zaledwie kilka dni po zdobyciu tytułu „Modelki Roku 2025”, supermodelka Anok Yai poruszyła swoich fanów wzruszającym przesłaniem o swoim zdrowiu. W blasku reflektorów i na czerwonym dywanie, południowosudańska modelka wyznała, że po cichu walczyła o życie. Jej odwaga i szczerość natychmiast wywołały falę wsparcia w całym świecie mody.

Meteoryczny wzrost przyćmiony niewidzialną próbą

Anok Yai, która zyskała sławę w 2017 roku po tym, jak jej zdjęcie stało się viralem, może pochwalić się jedną z najbardziej imponujących karier modelki. Będąc muzą Prady, Versace i Diora, stała się czołową postacią w dziedzinie różnorodności na wybiegach. Podczas gdy ona była zajęta chodzeniem po wybiegach, młoda kobieta potajemnie zmagała się z wrodzoną wadą układu sercowo-naczyniowego.

Na Instagramie wyjaśniła, że odkryła swoją chorobę przypadkiem: „Dowiedziałam się, że mam wadę rozwojową, która nadmiernie obciążała moje serce i powoli niszczyła moje płuca”. Początkowo myśląc, że to tylko przelotny kaszel, Anok Yai w końcu poczuła bóle w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem, zanim zdała sobie sprawę z powagi sytuacji.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez ROCK (@anokyai)

Operacja ratująca życie i przesłanie nadziei

W swojej wiadomości Anok Yai ujawniła, że pomyślnie przeszła operację płuc z wykorzystaniem robota, skomplikowany, ale obecnie powszechnie stosowany zabieg w leczeniu poważnych chorób płuc.

Wyraziła głęboką wdzięczność zespołom medycznym szpitala NYU Langone, Beverly Hills Concierge Health, a zwłaszcza dr. Robertowi Cerfolio i dr. Harmikowi Soukiasianowi, którzy na czas zdiagnozowali i wyleczyli jej chorobę: „Jestem dozgonnie wdzięczna lekarzom, pielęgniarkom i mojej rodzinie, pierwszym twarzom, które zobaczyłam po przebudzeniu. Dzięki nim mam więcej wolnego czasu”. Modelka ogłosiła, że teraz skupia się na powrocie do zdrowia, po czym zapewniła fanów: „Na razie odpoczywam… ale wrócę. Do zobaczenia wkrótce”.

Ogromne wsparcie z całego świata

Jej historia szybko stała się viralem w mediach społecznościowych, wywołując lawinę wiadomości z wyrazami wsparcia. Wśród nich kilka znanych osobistości ze świata mody i rozrywki wyraziło swoje uczucia do niej:

  • Brytyjsko-jamajska modelka i aktorka Naomi Campbell: „Prześlijcie swoją miłość, światło i uzdrowienie. Niech Bóg was strzeże”.
  • Amerykańska aktorka, piosenkarka, producentka i autorka: Taraji P. Henson: „Jesteś uzdrowiona w imię Jezusa”.
  • Amerykański koszykarz Angel Reese napisał: „Modlę się za ciebie, moja siostro. Jesteś silna i wygrasz tę walkę”.
Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez ROCK (@anokyai)

Zdeterminowana i wdzięczna Anok Yai przypomina nam, że choroba nie wybiera swoich momentów – nawet w szczytowym momencie sukcesu. Jej odwaga i wrażliwość oferują rzadką chwilę szczerości w świecie, w którym często dominuje perfekcja. Dzieląc się swoją historią, supermodelka inspiruje do cennej lekcji: prawdziwa siła przejawia się nie tylko na wybiegu, ale także w cichej odporności w trudnych czasach.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Ta hiszpańska modelka wywołuje sensację swoimi zdjęciami inspirowanymi latami 2000.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ta hiszpańska modelka wywołuje sensację swoimi zdjęciami inspirowanymi latami 2000.

Cindy Kimberly, hiszpańska modelka holenderskiego pochodzenia, po raz kolejny zrobiła duże wrażenie. W swojej najnowszej serii zdjęć udostępnionych...

Ta modelka plus size przebiera się za kowboja i wzbudza sensację

Tabria Majors, amerykańska modelka plus-size z ponad 2 milionami obserwujących na Instagramie, stała się wpływową postacią ruchu body...

Dzięki swoim obfitym kształtom ta australijska modelka promienieje

Mieszkanka Nowej Południowej Walii (NSW), Kate Wasley, stała się jedną z najbardziej ikonicznych twarzy modelingu inkluzywnego. Z dumą...

Ta modelka plus-size błyszczy w oryginalnej koronkowej kreacji

Candice Huffine, pionierka mody plus-size, po raz kolejny zachwyca w czarnym koronkowym kostiumie, który podkreśla jej figurę. Ta...

Emocje indyjskich rodziców, gdy ich córka otwiera pokaz Chanel

Dla rodziców Bhavithy Mandavy, widok córki otwierającej pokaz Chanel w Nowym Jorku był spełnieniem marzeń. Za tym przepychem...

Hayley Hasselhoff, modelka „plus size”, która łamie standardy piękna

W świecie mody, często opętanym obsesją nieosiągalnych standardów, Hayley Hasselhoff wyróżnia się niczym powiew świeżości. Ta amerykańska modelka...

© 2025 The Body Optimist