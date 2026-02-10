Search here...

„Niesamowita charyzma”: styl tej szwedzkiej modelki urzeka

Modele
Léa Michel
@hoskelsa/Instagram

Elsa Hosk, kultowa szwedzka modelka Victoria's Secret, wciąż zachwyca miliony obserwujących na Instagramie swoim swobodnym stylem. Jej najnowszy post – selfie w czekoladowej skórze i pasujących do niej szerokich spodniach – wywołał lawinę komentarzy, chwalących jej „niesamowitą charyzmę” i umiejętność „zawsze ubierania się z klasą”.

Ultra charyzmatyczny jesienny look

Na zdjęciu opublikowanym na jej Instagramie @elsahosk, Elsa Hosk pozuje klęcząc przed drewnianą ścianą, z ogromnymi okularami przeciwsłonecznymi na głowie i iPhonem w dłoni. Jej krótka skórzana kurtka z metalowym zamkiem, noszona niczym zdekonstruowany żakiet, idealnie komponuje się z ultraluźnymi spodniami z wysokim stanem i grubymi brązowymi, skórzanymi czółenkami. Monochromatyczny, czekoladowy look od stóp do głów, podkreślony dyskretną nerką z nadrukiem w panterkę, emanuje ponadczasowym, rockowo-szykownym klimatem. Z lekko falowanymi blond włosami i magnetycznym spojrzeniem, Elsa opanowała sztukę surowej charyzmy.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez elsa❤️ (@hoskelsa)

Fani są oczarowani: „Królowa stylu!”

Reakcje napływają jednomyślnie: „Niesamowita charyzma, jesteś legendą stylu”, „Ona zawsze wie, jak się ubrać z klasą, perfekcyjnie”, „To podejście… Elsa, jesteś nietykalna”. Fani i fashionistki chwalą sylwetkę, która łączy w sobie wygodę i wyrafinowanie, udowadniając, że Elsa Hosk jest mistrzynią w sztuce nadawania każdej stylizacji kultowego charakteru.

Szwedzka ikona, która na nowo definiuje elegancję

Elsa Hosk – odkryta przez Viktor & Rolf, Aniołek Victoria's Secret w latach 2015-2018, a później ambasadorka Michaela Korsa – wypracowała sobie wyrafinowany styl. Od paryskich stylizacji ulicznych po sesje zdjęciowe haute couture, pielęgnuje nordycki szyk: minimalistyczny, ale nigdy nijaki. Ten najnowszy post na Instagramie przypomina, dlaczego jest ikoną mody: magnetyczną charyzmą, która wykracza poza trendy.

Swoim charakterystycznym, skórzanym lookiem Elsa Hosk po raz kolejny udowadnia, że prawdziwy styl tkwi w postawie. Proste selfie przemienione w lekcję mody i charyzma, która urzeka wszystkich: szwedzka modelka fascynuje zdjęcie za zdjęciem.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Uznana za „zbyt starą”, ta 50-letnia siwowłosa modelka chodzi po wybiegu luksusowej marki

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Uznana za „zbyt starą”, ta 50-letnia siwowłosa modelka chodzi po wybiegu luksusowej marki

Stephanie Cavalli, 50-letnia włosko-gwadelupska modelka, długo zepchnięta z wybiegów „z powodu wieku”, właśnie zaliczyła niezwykły powrót, otwierając pokaz...

Ten model plus-size w elegancki sposób odświeża klasyczną szkocką modę.

Modelka plus-size Alexis Ruby przyciąga wzrok odważną i elegancką stylizacją. Odświeżając kultowy element szkockiej garderoby, precyzyjnie redefiniuje zasady...

Ta krągła modelka emanuje pewnością siebie, prezentując swoją figurę na plaży.

Krągła modelka Jocelyn Corona rozświetla media społecznościowe swoimi zdjęciami ze słonecznej portorykańskiej plaży, oddając istotę akceptacji ciała. Ta...

„Nie poznałbyś jej”: kontrast między naturalnością i elegancją tej modelki jest uderzający.

„Nie poznajemy jej” : tak internauci w mediach społecznościowych komentują Loli Bahię. 23-letnia francusko-algierska modelka urzeka swoją „podwójną...

„To duże ryzyko”: hobby tej modelki może zagrozić jej karierze

Kitty Wan jest jedną z niewielu modelek, które zarabiają na życie rękami. Dosłownie. Specjalizując się w modelingu dłoni,...

Ta krągła modelka łamie zasady, zakładając strój plażowy w nieoczekiwanym kolorze

Na Instagramie Denise Bidot przykuła uwagę jaskrawopomarańczową stylizacją podczas relaksu nad wodą. Odważny kolor, pewny siebie styl i...

© 2025 The Body Optimist