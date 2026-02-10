„Niesamowita charyzma”: styl tej szwedzkiej modelki urzeka

Elsa Hosk, kultowa szwedzka modelka Victoria's Secret, wciąż zachwyca miliony obserwujących na Instagramie swoim swobodnym stylem. Jej najnowszy post – selfie w czekoladowej skórze i pasujących do niej szerokich spodniach – wywołał lawinę komentarzy, chwalących jej „niesamowitą charyzmę” i umiejętność „zawsze ubierania się z klasą”.

Ultra charyzmatyczny jesienny look

Na zdjęciu opublikowanym na jej Instagramie @elsahosk, Elsa Hosk pozuje klęcząc przed drewnianą ścianą, z ogromnymi okularami przeciwsłonecznymi na głowie i iPhonem w dłoni. Jej krótka skórzana kurtka z metalowym zamkiem, noszona niczym zdekonstruowany żakiet, idealnie komponuje się z ultraluźnymi spodniami z wysokim stanem i grubymi brązowymi, skórzanymi czółenkami. Monochromatyczny, czekoladowy look od stóp do głów, podkreślony dyskretną nerką z nadrukiem w panterkę, emanuje ponadczasowym, rockowo-szykownym klimatem. Z lekko falowanymi blond włosami i magnetycznym spojrzeniem, Elsa opanowała sztukę surowej charyzmy.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez elsa❤️ (@hoskelsa)

Fani są oczarowani: „Królowa stylu!”

Reakcje napływają jednomyślnie: „Niesamowita charyzma, jesteś legendą stylu”, „Ona zawsze wie, jak się ubrać z klasą, perfekcyjnie”, „To podejście… Elsa, jesteś nietykalna”. Fani i fashionistki chwalą sylwetkę, która łączy w sobie wygodę i wyrafinowanie, udowadniając, że Elsa Hosk jest mistrzynią w sztuce nadawania każdej stylizacji kultowego charakteru.

Szwedzka ikona, która na nowo definiuje elegancję

Elsa Hosk – odkryta przez Viktor & Rolf, Aniołek Victoria's Secret w latach 2015-2018, a później ambasadorka Michaela Korsa – wypracowała sobie wyrafinowany styl. Od paryskich stylizacji ulicznych po sesje zdjęciowe haute couture, pielęgnuje nordycki szyk: minimalistyczny, ale nigdy nijaki. Ten najnowszy post na Instagramie przypomina, dlaczego jest ikoną mody: magnetyczną charyzmą, która wykracza poza trendy.

Swoim charakterystycznym, skórzanym lookiem Elsa Hosk po raz kolejny udowadnia, że prawdziwy styl tkwi w postawie. Proste selfie przemienione w lekcję mody i charyzma, która urzeka wszystkich: szwedzka modelka fascynuje zdjęcie za zdjęciem.