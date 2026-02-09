Search here...

Uznana za „zbyt starą”, ta 50-letnia siwowłosa modelka chodzi po wybiegu luksusowej marki

Modele
Léa Michel
@stephanie_cavalli/Instagram

Stephanie Cavalli, 50-letnia włosko-gwadelupska modelka, długo zepchnięta z wybiegów „z powodu wieku”, właśnie zaliczyła niezwykły powrót, otwierając pokaz Chanel Haute Couture wiosna-lato 2026. Z siwymi włosami, asertywnym wyglądem i inspirującym przemówieniem, uosabia powiew świeżości w niekiedy ograniczonym świecie mody.

Obiecujący początek przerwany przez wiek

Urodzona w Ostii, niedaleko Rzymu, z włoskiego ojca i gwadelupskiej matki, Stephanie Cavalli przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych w wieku 26 lat, aby rozpocząć karierę modelki. Przez ponad 10 lat chodziła po wybiegu i pozowała dla największych marek, aż w wieku 38 lat bezwzględna branża uznała ją za „za starą”.

W tamtym czasie nie było jeszcze miejsca dla modelek w jej wieku: „za młode” na kampanie reklamowe dla seniorów, „za stare” na tradycyjne wybiegi. Stephanie Cavalli postanowiła wtedy rzucić wszystko, skupić się na sobie i oddać się swojej pasji do antyków i przedmiotów vintage, prowadząc butik „La Garçonne” w północnej części stanu Nowy Jork.

Odrodzenie kierowane samoakceptacją

Ta ucieczka od blasku fleszy przerodziła się w prawdziwe poszukiwanie tożsamości. Była modelka stopniowo uwolniła się od ograniczeń estetycznych, które od dawna ją kształtowały, a nawet zdecydowała się ogolić głowę, by podkreślić swoją wolność. W 2020 roku znajomy fotograf zasugerował jej dołączenie do Iconic Focus, agencji specjalizującej się w modelkach po 40. roku życia. Kilka miesięcy później Stephanie Cavalli wróciła do pozowania – tym razem w pełni akceptując swoje prawdziwe „ja”.

Zwierza się: „W wieku 50 lat nie muszę już odgrywać żadnej roli. Chodzę po wybiegu z moim wiekiem, moją historią i siwymi włosami”, donosi Vogue . Ta asertywna postawa natychmiast przekonała Matthieu Blazy'ego, dyrektora artystycznego Chanel, który powierzył jej otwarcie pokazu haute couture na rok 2026.

Chanel, symbol zmieniającej się ery

Kiedy Matthieu Blazy powiedział jej, że otworzy pokaz, Stephanie Cavalli zrozumiała wagę tej chwili. Ten wybór uosabiał namacalną ewolucję podejścia mody do różnorodności wiekowej. Na wybiegu jej promienne siwe włosy i naturalna elegancja zrobiły niezatarte wrażenie. Wyznała, że przestała je farbować podczas pandemii, kierując się pragnieniem autentyczności: „Moje włosy odzyskały zdrowie i blask. Teraz odnajduję piękno w prostocie”. Dla niej ta okazja symbolizowała nie tylko osobisty triumf, ale także mocne przesłanie dla kobiet: akceptuj swój wiek, nie ukrywając go.

Nowa wizja piękna

Zainspirowana książką Goliardy Sapienzy „Sztuka radości”, Stephanie Cavalli podchodzi do piękna i starzenia się w sposób introspektywny. Postrzega ten wiek jako czas rozkwitu i objawień: „Mam 50 lat i właśnie teraz odkrywam wszystko, co mam jeszcze do zaoferowania” – mówi z entuzjazmem. Przyznaje, że różnorodność wiekowa w modzie podlega trendom, ale chce wierzyć w trwałą zmianę: „Mentalność się zmienia. Powoli, ale nieubłaganie”.

Krótko mówiąc, historia Stephanie Cavalli to coś więcej niż tylko powrót na wybieg: to redefinicja piękna i kobiecego sukcesu. Z dumą eksponując siwe włosy i swój wiek, przełamuje stereotypy i inspiruje całe pokolenie do niepodporządkowywania się normom społecznym. Swoją historią Chanel nie tylko uwiecznia moment elegancji, ale także symbolizuje zwycięstwo wszystkich kobiet, które starzeją się… z wolnością.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Ten model plus-size w elegancki sposób odświeża klasyczną szkocką modę.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ten model plus-size w elegancki sposób odświeża klasyczną szkocką modę.

Modelka plus-size Alexis Ruby przyciąga wzrok odważną i elegancką stylizacją. Odświeżając kultowy element szkockiej garderoby, precyzyjnie redefiniuje zasady...

Ta krągła modelka emanuje pewnością siebie, prezentując swoją figurę na plaży.

Krągła modelka Jocelyn Corona rozświetla media społecznościowe swoimi zdjęciami ze słonecznej portorykańskiej plaży, oddając istotę akceptacji ciała. Ta...

„Nie poznałbyś jej”: kontrast między naturalnością i elegancją tej modelki jest uderzający.

„Nie poznajemy jej” : tak internauci w mediach społecznościowych komentują Loli Bahię. 23-letnia francusko-algierska modelka urzeka swoją „podwójną...

„To duże ryzyko”: hobby tej modelki może zagrozić jej karierze

Kitty Wan jest jedną z niewielu modelek, które zarabiają na życie rękami. Dosłownie. Specjalizując się w modelingu dłoni,...

Ta krągła modelka łamie zasady, zakładając strój plażowy w nieoczekiwanym kolorze

Na Instagramie Denise Bidot przykuła uwagę jaskrawopomarańczową stylizacją podczas relaksu nad wodą. Odważny kolor, pewny siebie styl i...

Na plaży modelka plus-size Paloma Elsesser zaskakuje modnym detalem

Paloma Elsesser, czołowa postać w dziedzinie modelingu inkluzywnego, nieustannie redefiniuje zasady. Niedawno przykuła uwagę olśniewającym wyglądem w czarnym...

© 2025 The Body Optimist