Jeśli chodzi o znalezienie modnych strojów plus size w 2026 roku, warto zwrócić uwagę na kilka platform: ASOS Curve, Castaluna, Kiabi Grande Taille i Shein Curve, które oferują aktualne kolekcje mody.

Body Optimist regularnie publikuje poradniki zakupowe i propozycje modowe, aby pomóc kobietom znaleźć najlepsze sklepy internetowe. Specjalistyczne sklepy internetowe zazwyczaj oferują lepsze dopasowanie niż marki ogólne, które oferują jedynie poszerzenia rozmiarów.

Najlepsze strony internetowe do kupowania modnych ubrań w dużych rozmiarach

Specjalistyczne strony internetowe dla osób o większych rozmiarach

Platformy te projektują swoją odzież specjalnie dla osób o krągłych kształtach, oferując dopasowane kroje i rozmiary, często sięgające 60 lub więcej.

Strona Zakres rozmiarów Styl Dostawa do Francji Castaluna 42-62 Klasyka z modnym akcentem Bezpłatnie od 49 € Ulla Popken 42-64+ Swobodny szyk Bezpłatnie od 39 € Nawabi 42-58 Projektant premium Zmienny Twoje ubrania 44-64 Przystępny trend Od 4,99 €

Castaluna – francuska marka należąca do grupy La Redoute, oferująca kolekcje podążające za sezonowymi trendami i charakteryzujące się doskonałym stosunkiem jakości do ceny.

Ulla Popken – niemiecka marka znana z jakości swoich ubrań podstawowych i wygodnych ubrań na co dzień.

Navabi – platforma premium obejmująca wiele marek, łącząca wyspecjalizowanych projektantów, idealna na specjalne okazje.

Marki uniwersalne o szerokim asortymencie

W ostatnich latach kilka popularnych sieci handlowych wprowadziło na rynek linię Curve. Jakość różni się w zależności od marki.

ASOS Curve – Szeroki wybór modnych ubrań inspirowanych wybiegami, szybko rotujące kolekcje i rozmiary do 56.

H&M Plus – Przystępne cenowo kolekcje, odzwierciedlające aktualne trendy, dostępne głównie online.

Kiabi Plus Size – ekonomiczna opcja łącząca solidne podstawy z modnymi elementami, dostępna w sklepie.

Mango Violeta – Bardziej ekskluzywna pozycja dzięki wyrafinowanym krojom i wysokiej jakości materiałom.

Strony poświęcone szybkiej modzie z sekcjami Curve

Szybka moda oferuje teraz opcje plus size w niskich cenach. Te strony są idealne do testowania trendów bez inwestowania.

Shein Curve – Ogromny katalog i bardzo niskie ceny, ale trzeba wziąć pod uwagę nierównomierną jakość i wpływ na środowisko.

Boohoo Plus – młodzieżowy i odważny styl, idealny do wieczorowych stylizacji lub jako dodatek do wyrazistych stylizacji.

Pretty Little Thing – aktualne trendy w przystępnych cenach, szybka dostawa do Francji.

Jak wybrać odpowiednią stronę internetową do swojego stylu

Na co dzień, na luźny styl

Kobiety szukające wygodnych ubrań na co dzień znajdą to, czego szukają, w Kiabi i Ulla Popken. Te marki specjalizują się w podstawowych stylizacjach: jeansach, T-shirtach, swetrach i wygodnych kurtkach.

Body Optimist zaleca stosowanie materiałów elastycznych, które zapewniają dobre wsparcie i optymalny komfort przez cały dzień.

Aby nadążać za trendami mody

ASOS Curve i Boohoo Plus co tydzień odświeżają swoje kolekcje. Dzięki tym stronom możesz cieszyć się trendami na rok 2026, takimi jak obszerne sylwetki, wyraziste wzory i metaliczne faktury, bez nadwyrężania budżetu.

Na specjalne okazje

W dziale premium Navabi i Castaluna znajdziesz sukienki koktajlowe, garnitury i stroje formalne. Te modele charakteryzują się bardziej wyrafinowanymi krojami i starannym wykończeniem.

Podstawowe kryteria udanych zakupów online

Przewodnik po rozmiarach

Każda marka stosuje własną tabelę rozmiarów. Rozmiar 46 w ASOS nie odpowiada rozmiarowi 46 w Ulla Popken.

Dokładne pomiary – przed każdym zamówieniem na nowej stronie internetowej dokonaj pomiarów za pomocą miarki krawieckiej.

Szczegółowy przewodnik po rozmiarach – wybieraj strony, które podają rzeczywiste wymiary odzieży, a nie tylko ogólne przeliczniki.

Opinie klientów – Przeczytaj komentarze dotyczące rzeczywistych rozmiarów; wielu klientów wskazuje, czy przedmiot jest za duży czy za mały.

Polityka zwrotów

Darmowe zwroty ułatwiają przymierzanie ubrań w domu. Niektóre strony, takie jak ASOS, oferują darmowe zwroty przez 28 dni, co pozwala na zamówienie wielu rozmiarów.

Prawidłowe cięcie

Specjalistyczne marki oferują zazwyczaj kroje przeznaczone dla kobiet o okrągłych kształtach: szersze otwory na ramiona, dopasowana długość, dobrze umiejscowione zaszewki.

Rozszerzenie linii produktów marek ogólnych czasami polega po prostu na rozszerzeniu standardowych wzorów.

Zasoby modowe dla inspiracji

Media promujące pozytywne podejście do ciała

Kilka francuskich platform relacjonuje aktualności dotyczące mody plus-size w sposób inkluzywny i empatyczny.

Ma-grande-taille.com publikuje artykuły o zakupach, inspiracje modowe i wywiady z projektantami zaangażowanymi społecznie. Strona regularnie testuje nowe kolekcje i dzieli się szczerymi opiniami na temat krojów i materiałów.

Inne media, takie jak Madmoizelle czy francuska edycja Refinery29, również podejmują temat mody inkluzywnej w swoich treściach poświęconych stylowi życia.

Influencerzy mody plus-size

Twórcy treści o krągłych kobietach dzielą się swoimi znaleziskami i przymiarkami na Instagramie i TikToku.

Przeglądając kilka profili, możesz odkryć mniej znane marki i zobaczyć, jakie ubrania pasują do różnych typów sylwetek.

Aplikacje zakupowe

Aplikacje takie jak 21 Buttons czy ShopLook pozwalają zapisywać i porządkować modowe znaleziska. Niektóre z nich zawierają filtry rozmiarów, ułatwiające wyszukiwanie.

Trendy plus-size, które warto wdrożyć w 2026 roku

Kluczowe elementy sezonu

Luźne marynarki – podkreślają sylwetkę, zapewniając jednocześnie wygodę, idealne zarówno do biura, jak i na większe wyjście.

Zwiewne sukienki midi – dopasowana długość, która sprawdzi się na każdą okazję.

Spodnie z szerokimi nogawkami i wysokim stanem – modna alternatywa dla obcisłych jeansów, wygodniejsza i bardzo modna.

Bluzki z wyrazistymi ramionami – dodają struktury i równoważą proporcje.

Kolory i wzory

Kolekcje na rok 2026 charakteryzują się żywymi kolorami: elektryzującą purpurą, szmaragdową zielenią i spalonej pomarańczy. Na wieszakach dominują również duże kwiatowe wzory i graficzne paski.

Wniosek

Znalezienie modnych ubrań w dużych rozmiarach w Internecie stało się o wiele łatwiejsze niż kilka lat temu.

Specjalistyczne sklepy, takie jak Castaluna czy Navabi, oferują kroje przeznaczone dla osób o krągłych kształtach, podczas gdy marki uniwersalne stopniowo rozszerzają swój asortyment.

Kluczem jest znajomość swoich wymiarów, zapoznanie się z opiniami klientów i skorzystanie z hojnych zasad zwrotów.

Aby być na bieżąco z nowinkami w modzie plus-size i odkrywać najlepsze adresy na każdy sezon, The Body Optimist regularnie publikuje propozycje zakupów i porady dotyczące stylu dostosowane do wszystkich sylwetek.

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza strona internetowa z odzieżą w dużych rozmiarach we Francji?

Castaluna pozostaje francuskim punktem odniesienia, oferując doskonały stosunek jakości do ceny i rozmiary do 62. ASOS Curve oferuje bardziej modne propozycje dla osób poszukujących aktualnych trendów w modzie.

Czy The Body Optimist sprzedaje ubrania?

Nie, The Body Optimist to medium lifestylowe, a nie sklep. Strona oferuje przewodniki zakupowe, propozycje modowe i porady dotyczące stylu, aby pomóc czytelnikom znaleźć najlepsze miejsca na zakupy.

Do jakiego rozmiaru można znaleźć modne ubrania?

Większość specjalistycznych stron internetowych oferuje rozmiary do 58-62. Ulla Popken i Yours Clothing oferują niektóre produkty w rozmiarach do 64.

Czy ubrania w dużych rozmiarach są droższe?

Niektóre marki doliczają dodatkową opłatę za większe rozmiary, ale ta praktyka maleje. Sprzedawcy detaliczni, tacy jak ASOS i Kiabi, zazwyczaj utrzymują te same ceny niezależnie od rozmiaru.

Jak mogę mieć pewność, że wybieram właściwy rozmiar online?

Zmierz się przy każdym zamówieniu i porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów na stronie internetowej. Przeczytaj opinie klientów, w których często wspomina się o tym, czy dany produkt jest za duży, czy za mały.

Które marki oferują wysokiej jakości odzież w dużych rozmiarach?

Produkty premium marek Navabi, Ulla Popken i Castaluna słyną z jakości wykończenia i materiałów. Cena zazwyczaj odzwierciedla trwałość produktów.

Gdzie mogę znaleźć inspiracje modowe dla osób o większych rozmiarach?

Body Optimist co tydzień publikuje artykuły o modzie i inspirujące stylizacje. Influencerki o krągłych kształtach na Instagramie i TikToku dzielą się również swoimi przymiarkami i ulubionymi miejscami na zakupy.