Szalik: ten szczegół higieniczny często zaniedbywany zimą

Wskazówki dotyczące sylwetki
Zimą chroni nas przed zimnem i prawie nigdy go nie zdejmujemy. Jednak szalik może stać się siedliskiem bakterii, jeśli nie jest odpowiednio pielęgnowany.

Akcesorium mające bezpośredni kontakt ze skórą

Noszony przez kilka godzin dziennie, szalik ma stały kontakt z brodą, policzkami i szyją. Według amerykańskiego dermatologa Coreya L. Hartmana , szaliki gromadzą „brud, sebum i zanieczyszczenia we włóknach tkaniny”, które następnie mogą przenosić się na skórę. Rezultatem są podrażnienia, wypryski lub wypryski trądzikowe zlokalizowane na dolnej części twarzy. Tkaniny zatrzymują również pot i pozostałości po produktach do pielęgnacji włosów lub makijażu. Wszystkie te elementy mogą zatykać pory.

Plamy, zapalenie skóry, zapalenie mieszków włosowych: mało znane zagrożenia

Niedoskonałości spowodowane długotrwałym noszeniem szalika nie zawsze są spowodowane klasycznym trądzikiem. Specjaliści sugerują kilka możliwych przyczyn:

  • Trądzik mechaniczny, spowodowany wielokrotnym tarciem tkaniny o skórę
  • Kontaktowe zapalenie skóry, które objawia się zaczerwienieniem i swędzeniem
  • Zapalenie mieszków włosowych

Zimą problem może się nasilić. Zimne, suche powietrze osłabia barierę ochronną skóry. Skóra produkuje wtedy więcej sebum, aby to zrekompensować, zwiększając ryzyko zatykania porów. Materiały tekstylne również odgrywają rolę. Tkaniny syntetyczne, takie jak poliester czy akryl, łatwiej zatrzymują ciepło i wilgoć. Z kolei wełna może podrażniać wrażliwą skórę.

Jak często należy prać szalik?

Według dr. Hartmana, szalik noszony regularnie należy prać co tydzień lub co najmniej co trzy do pięciu użyć. Należy go natychmiast wyczyścić, jeśli:

  • Widoczne są ślady makijażu i sebum.
  • Noszono go w okresie choroby
  • Wydziela nietypowy zapach

Wybór detergentu do prania również ma znaczenie. Dermatolodzy zalecają unikanie produktów o silnych perfumach i płynów do płukania tkanin, które mogą podrażniać skórę.

Inne akcesoria objęte

Szalik to nie jedyny zimowy element garderoby, na który warto zwrócić uwagę. Czapki, nauszniki i rękawiczki również gromadzą bakterie i zanieczyszczenia. Eksperci radzą:

  • Rękawice należy prać co trzy lub cztery użycia.
  • Czyścić maski co tydzień
  • Oddawać płaszcze i kurtki do serwisu raz lub dwa razy w sezonie

Oto proste kroki, które mogą ograniczyć podrażnienia skóry.

Krótko mówiąc, szalik, często postrzegany jako prosty dodatek ochronny, jeśli nie jest odpowiednio pielęgnowany, może prowadzić do wyprysków i podrażnień. Zimą włączenie go do codziennej higieny tekstyliów staje się równie istotne, jak zmiana poszewki na poduszkę. To drobny szczegół, ale wcale nie bez znaczenia dla zdrowia skóry.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Sekret uporządkowania garderoby i braku wahania każdego poranka

