„Jestem niska i chcę wydłużyć sylwetkę” – radzi, jakie ubrania będą do niej pasować

Drobna budowa ciała nie jest wadą, którą trzeba korygować; to zaleta, atut i styl sam w sobie. Niektórzy jednak czasem chcą poeksperymentować z liniami ubrań, aby wydawać się nieco wyższymi. Twórczyni treści modowych @baiweiss_ dzieli się swoimi wskazówkami, jak optycznie wydłużyć sylwetkę.

Jeśli masz na to ochotę, wybieraj monochromatyczne stylizacje.

Jedną z najpopularniejszych metod tworzenia iluzji wzrostu jest założenie monochromatycznego stroju, czyli takiego, który składa się z jednego koloru lub bardzo podobnych odcieni. W ten sposób powstaje ciągła linia biegnąca od góry do dołu, którą wzrok podąża bez przerwy, co sprawia wrażenie smuklejszej sylwetki.

Nie masz jednak obowiązku wyboru tej opcji: moda to plac zabaw. Kontrasty i różnorodne kolory mogą być odważne, zabawne i idealnie odzwierciedlać Twoją osobowość. Najważniejsze to nosić to, co dodaje Ci pewności siebie, niezależnie od Twojego pozornego wzrostu.

Dopasowane bluzki i kurtki… albo nie

Kurtki, marynarki i płaszcze sięgające do talii lub nieco powyżej niej skutecznie podkreślają górną część ciała i talię. W połączeniu z cienkim paskiem lub dopasowaną bluzką tworzą harmonijną całość, która może optycznie wydłużać nogi.

Mimo to, noszenie oversize'owych lub długich ubrań nie jest błędem. Te fasony mają swój urok i pozwalają bawić się objętością, płynnością i komfortem. Kluczem jest wybór tego, w czym czujesz się dobrze, a nie trzymanie się jednej, uniwersalnej zasady.

Jeansy z wysokim stanem i dopasowane kroje… jeśli to lubisz

Spodnie lub jeansy z wysokim stanem często są uznawane za modele optycznie wydłużające nogi i podkreślające talię. Takie fasony jak bootcut czy lekko rozkloszowane również mogą tworzyć wrażenie długości, zwłaszcza w połączeniu z dopasowaną górą.

Możesz jednak bez problemu nosić klasyczne jeansy, boyfriendy czy spodnie z prostymi nogawkami. Drobna budowa ciała nie oznacza, że musisz cokolwiek „wydłużać”: ważne jest, aby znaleźć ubrania, w których poczujesz się pewnie, elegancko i komfortowo.

Dodatki mogą poprawić Twoją sylwetkę… na Twój własny sposób

Cienki pasek w talii może subtelnie podkreślić sylwetkę i stworzyć harmonijny efekt wizualny. Szerokie lub kontrastowe paski nie są „zabronione”: mogą stać się centralnym punktem Twojej stylizacji i odzwierciedlać Twoją kreatywność. Moda ma być zabawą, a nie narzucać sztywne reguły.

Świętując jego niewielki rozmiar

Wszystkie te wskazówki są pomocne, jeśli chcesz bawić się liniami swoich ubrań, ale nie są niezbędne, aby czuć się elegancko i pewnie. Drobna budowa ciała to zaleta: możesz przyjmować niepowtarzalne style, oryginalne proporcje i wyrażać swoją osobowość, nie próbując „korygować” sylwetki.

Krótko mówiąc, prawdziwa moda polega na wybieraniu tego, co wywołuje uśmiech na Twojej twarzy w lustrze, a także na noszeniu kolorów, fasonów i dodatków z pewnością siebie. Niezależnie od tego, czy chcesz optycznie wydłużyć sylwetkę, czy po prostu zachować swój naturalny wzrost, ważne jest, aby czuć się dobrze w swoim ciele i w swoich ubraniach. Drobna budowa ciała to nie wada, którą trzeba ukrywać, ale cecha, którą należy celebrować z klasą i pewnością siebie.