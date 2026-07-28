Tego rodzaju materiały odzieżowe są preferowane ze względu na lepszą odporność na ciepło

Gdy temperatura gwałtownie rośnie, pierwszym odruchem często jest wyciągnięcie jak najkrótszych ubrań. Jednak komfort w wysokich temperaturach to przede wszystkim wybór odpowiedniego materiału. Niektóre włókna pozwalają skórze oddychać i skuteczniej odprowadzać wilgoć, podczas gdy inne szybko zamieniają letni dzień w istny piec.

Len, niezbędny element garderoby na słoneczne dni

Jeśli istnieje jedna gwiazda lata, to len. Naturalnie oddychający, dzięki strukturze włókien sprzyja cyrkulacji powietrza i pochłania wilgoć, nie dając nieprzyjemnego uczucia wilgoci na skórze.

Kolejną zaletą jest szybkie schnięcie i przyjemne uczucie świeżości, nawet w palącym słońcu. A dzięki swojemu słynnemu, pomarszczonemu wyglądowi, jest dziś uważany za prawdziwy atut, który dodaje charakteru letnim stylizacjom.

Bawełna, tak… ale nie byle jaka

Bawełna pozostaje bezpiecznym wyborem, pod warunkiem wyboru odpowiedniego splotu. Grube tkaniny, takie jak niektóre dzianiny, mają tendencję do zatrzymywania ciepła i potu. Z kolei woal bawełniany, gaza, lekka popelina czy seersucker zapewniają lepszą cyrkulację powietrza. Seersucker wyróżnia się w szczególności marszczoną fakturą, która zmniejsza kontakt tkaniny ze skórą, dając uczucie lekkości, szczególnie pożądane w wysokich temperaturach.

Konopie, wielki powrót naturalnego włókna

Konopie, wciąż stosunkowo rzadkie w naszych szafach, zasługują na szczególną uwagę. Wytrzymałe, oddychające i bardzo chłonne, mają wiele cech wspólnych z lnem. Z każdym praniem włókno to staje się coraz bardziej miękkie, zachowując jednocześnie doskonałą trwałość. To atrakcyjny wybór dla osób poszukujących ubrań, które przetrwają sezony.

Włókna celulozowe, idealne do zwiewnych ubrań

Wiskoza, lyocell i niektóre włókna pozyskiwane z celulozy roślinnej są cenione za miękkość i piękny układ. Dobrze wchłaniają wilgoć i zapewniają wysoki komfort noszenia sukienek, szerokich spodni czy koszul na cieplejsze dni. Schną nieco dłużej niż len, ale pozostają przyjemną alternatywą łączącą elegancję z wygodą.

Materiały, które są zbyt ciepłe

Z drugiej strony, niektóre włókna syntetyczne są mniej odporne na wysokie temperatury. Na przykład poliester, nylon i akryl nie zapewniają odpowiedniej cyrkulacji powietrza i zatrzymują więcej wilgoci. Rezultatem jest silniejsze uczucie ciepła i szybsze rozprzestrzenianie się zapachów. Odzież z dużą zawartością elastanu może również nasilać ten efekt, ponieważ ściśle przylega do ciała i ogranicza naturalną wentylację.

Cięcie robi całą różnicę

Nawet najdelikatniejsza tkanina traci swoje właściwości, jeśli krój jest zbyt ciasny. Luźne ubrania tworzą przestrzeń między skórą a tkaniną, sprzyjając cyrkulacji powietrza. Jaśniejsze kolory odbijają więcej światła słonecznego niż ciemniejsze, a lekkie sploty wzmacniają to uczucie świeżości.

Wybieraj naturalne, ale i odpowiedzialne materiały

W czasach, gdy we Francji, podobnie jak w innych częściach Europy, nasilają się ekstremalne upały i pożary lasów, nasze nawyki konsumpcyjne również muszą się zmienić. Wybieranie ubrań wykonanych z naturalnych włókien lub pochodzących z bardziej odpowiedzialnych łańcuchów dostaw to gest wykraczający poza komfort.

Jeśli to możliwe, wybieraj certyfikowany len, konopie lub bawełnę, produkowane w warunkach, które szanują środowisko i ludzi, którzy je uprawiają. Inwestowanie w wysokiej jakości ubrania, zaprojektowane tak, aby przetrwały kilka lat, często jest bardziej opłacalne niż ciągłe kupowanie taniej odzieży syntetycznej. Bardziej zrównoważona moda to również sposób na dbanie o planetę, zwierzęta i zasoby naturalne.

W upalne dni Twoim najlepszym sprzymierzeńcem w kwestii komfortu nie jest koniecznie ilość materiału, ale jego skład. Zanim udasz się do kasy, poświęć kilka sekund na przeczytanie metki: często mówi ona o wiele więcej niż cena o tym, czy ubranie zapewni Ci komfort przez całe lato.