Ta wskazówka może pomóc Ci łatwiej usunąć plamę tłuszczu

Wystarczy odrobina oleju lub masła, by szybko zepsuć wygląd. Na szczęście istnieje prosty sposób, aby zwiększyć szanse na usunięcie plamy z tłuszczu, pod warunkiem, że zareagujesz szybko.

Pierwszy odruch, który zmienia wszystko

W obliczu plamy tłuszczu, często od razu pojawia się chęć pocierania. Jednak właśnie tego należy unikać. Pocierając szmatką, ryzykujesz rozprowadzenie tłuszczu i wciśnięcie go jeszcze głębiej we włókna tkaniny. Prawidłową metodą jest delikatne osuszenie plamy chłonnym papierem lub czystą szmatką. To usunie nadmiar tłuszczu bez jego dalszego utrwalania. Im szybciej to zrobisz, tym większe szanse na sukces.

Chłonny proszek, nieoczekiwany sojusznik

Po usunięciu nadmiaru, oto prosty, ale skuteczny trik: hojnie posyp plamę chłonnym pudrem. Talk, skrobia kukurydziana, soda oczyszczona, a nawet mąka sprawdzą się znakomicie. Ich rolą jest stopniowe wchłanianie tłuszczu uwięzionego we włóknach tkaniny. Pozostaw na co najmniej trzydzieści minut.

Jeśli plama jest stara lub szczególnie głęboka, pozostawienie proszku na kilka godzin będzie jeszcze skuteczniejsze. Następnie wystarczy usunąć proszek miękką szczoteczką. Często już ten krok wystarcza, aby znacznie zredukować plamę.

Trochę pomocy z delikatnym odtłuszczaczem

Jeśli niewielka plama pozostanie, wystarczy odrobina płynu do mycia naczyń. Kilka kropli bezpośrednio na plamę zazwyczaj wystarczy. Pozostaw na około dziesięć minut, delikatnie osusz, a następnie spłucz letnią wodą. Następnie możesz wyprać ubranie w pralce, przestrzegając maksymalnej temperatury podanej na metce. To połączenie chłonnego proszku i łagodnego odtłuszczacza często daje doskonałe rezultaty na codziennych tkaninach.

Błędy, które mogą zniweczyć Twoje wysiłki

Nawet po udanym praniu, nadal należy zachować kilka środków ostrożności. Po pierwsze, należy unikać suszenia w suszarce, dopóki plama całkowicie nie zniknie. Wysoka temperatura może trwale utrwalić resztki tłuszczu we włóknach, co znacznie utrudni ich usunięcie. Pamiętaj również, aby sprawdzić ubranie zaraz po wyjęciu z pralki, przed suszeniem lub przechowywaniem. Jeśli używasz środka czyszczącego do tkanin kolorowych, zawsze zaleca się najpierw przetestować go w niewidocznym miejscu.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku materiałów delikatnych.

Ubrania wykonane z jedwabiu, wełny lub innych delikatnych materiałów wymagają szczególnej pielęgnacji. Chociaż proszki absorbujące wilgoć są zazwyczaj dobrze tolerowane, produkty odtłuszczające mogą czasami uszkodzić włókna. W przypadku cennej odzieży lub szczególnie delikatnego materiału, profesjonalne czyszczenie jest zatem preferowane, aby zachować jego jakość i trwałość.

Ostatecznie dbanie o ubrania to także dbanie o styl. Plama usunięta w ciągu kilku minut ma znacznie większe szanse na zniknięcie niż ta pozostawiona bez naprawy. Wyrabiając odpowiednie nawyki, łatwiej zachowasz swoje ulubione ubrania i utrzymasz ich nieskazitelny wygląd.