Nieoczekiwany sposób noszenia rajstop, który robi furorę w tym sezonie

Wskazówki dotyczące sylwetki
Émilie Laurent
astuce collant
Image d'illustration - Freepik

Rajstopy zdobią nogi i dodają grubości pod spódnicami w środku zimy. Zazwyczaj zakładasz je od dołu i nigdy nie przyszło ci do głowy, żeby nosić je inaczej. Doświadczona fashionistka posłużyła ci za królika doświadczalnego, ujawniając kolejne, niezwykle efektowne zastosowanie tych ultracienkich pończoch.

Załóż rajstopy na buty

Zimą rajstopy stają się nieodłącznym elementem nóg, niemal drugą skórą. Ich zakładanie nie jest tak gładkie i efektowne, jak sugerują reklamy. Wsuwanie ich i podciąganie pod biodra to niemal sama w sobie aktywność fizyczna. To zazwyczaj jeden z pierwszych modowych kroków o poranku: ten, który nadaje ton całej stylizacji. To małe ćwiczenie, a raczej balansowanie, następuje zaraz po założeniu bielizny. Rajstopy stanowią bazę, a nigdy nie przyszło Ci do głowy, żeby założyć je na wysokie obcasy tuż za drzwiami.

Warto jednak przemyśleć kolejność ubierania się i założyć rajstopy na samym końcu. To najnowszy trend w modzie, który wzbudza coraz większe zainteresowanie. W filmie demonstracyjnym fashionistka próbuje czegoś nie do pomyślenia: przebija rajstopy palcami szpilek.

Po obejrzeniu tego filmu prawdopodobnie myślisz, że to bez sensu. Te obrazy mogą być nawet wyjątkowo barbarzyńskie dla twoich wrażliwych oczu. To szczególnie ważne, jeśli uważasz, żeby nie zahaczyć o rajstopy ani ich nie złapać. Jednak ten akt przemocy ma swoje zalety. Ma on jednak zaletę, pod warunkiem, że główny obiekt jest kapryśny.

Zapobiega zsuwaniu się buta ze stopy

Noszenie rajstop na butach to nie żaden chwyt projektanta ani koncepcyjny wyczyn z pokazu mody. To pomysłowa taktyka, która pozwala na unieruchomienie nieco za szerokich butów i utrzymanie ich na miejscu podczas energicznych kroków. Być może doświadczyłaś już tej bardzo niewygodnej sytuacji: buty ciągle zsuwają się z powodu jedwabistej faktury rajstop.

Zgubienie buta na schodach metra jest o wiele mniej romantyczne niż porzucenie go na schodach zamku jak w Kopciuszku. Każdy krok wiąże się z ryzykiem zgubienia buta i przyjęcia postawy, która przyprawiłaby o dreszcze osteopatów. Dzięki tej popularnej poradzie nie musisz się już martwić i możesz śmiało stąpać po bruku. Zyskasz stabilność i nigdy więcej nie pożałujesz swoich wyborów ciuchowych.

Dodaj odrobinę fantazji do tych pompek

Poza praktycznymi i funkcjonalnymi aspektami, noszenie rajstop na butach tworzy również stylowy efekt. Ozdabiasz nie tylko nogi, ale i buty. W tym tutorialu, który może zaskoczyć nawet najbardziej wymagające fashionistki, modelka wybrała koronkowe rajstopy z kwiatowym wzorem i kryształkami. Dodają one odrobinę tekstury i oryginalności klasycznym czarnym czółenkom w Twojej kolekcji butów .

Jeśli chcesz wypróbować ten trik, wybierz rajstopy o niskim denierze i wybierz modele z siateczki, które są podatne na zaciągnięcia. Nie chodzi o to, żeby zniszczyć ulubione rajstopy bez powodu, ale o stworzenie iluzji dłuższych nóg i dodanie odrobiny elegancji do codziennych stylizacji.

W czasach, gdy fashionistki przerabiają koszule na spódnice i noszą karabińczyki do jeansów, noszenie rajstop na butach wydaje się prostą formalnością. A jeśli twoje rajstopy zbliżają się do końca swojego żywota, nie wyrzucaj ich! Przekształć je w prześwitujący top lub gumkę do włosów.

Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
