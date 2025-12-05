Noszenie butów UGG zimą: o czym nikt ci nigdy nie powiedział

Podczas gdy internetowe fashionistki przechadzają się po śniegu w butach UGG, najlepiej unikać naśladowania tego stylu. Te futrzane buty, często porównywane do kapci, lepiej sprawdzą się na piaszczystych plażach niż na zaśnieżonych szlakach zimą. Choć są niewątpliwie przytulne i wyściełane owczą wełną, UGG-i powinny pozostać w szafie od października do marca.

UGG-i, zły pomysł zimą

Dzięki miękkiej, zaokrąglonej sylwetce, ultrakomfortowemu wnętrzu, charakterystycznemu kalifornijskiemu stylowi i miękkiemu zamszowi, buty UGG charakteryzują się natychmiast rozpoznawalną estetyką. Uwielbiane lub znienawidzone, te wygodne buty regularnie wywołują debaty modowe. Uważane przez jednych za modowe faux pas, przez innych za oznakę bycia na czasie, stały się przede wszystkim wizualnym okrzykiem bojowym zwolenników schludnego stylu. Miłośnicy UGG noszą je latem i zimą, na rozgrzanym asfalcie lub śliskich chodnikach.

Ostatnio pozują w środku zaśnieżonych lasów, w swoich ukochanych butach UGG, opatuleni w sztuczne futro i obszerne szaliki. Ale nie pokazują, w jakim stanie są po kilku minutach marszu w puchu. Wracają ze swojej przygody w przemoczonych butach UGG, z mokrymi stopami i grymasem zdradzającym chwilowy dyskomfort.

I nie, buty UGG nie są obuwiem terenowym. Trzeba przyznać, że ich design na après-ski bywa mylący. Gruba gumowa podeszwa, amortyzowana wyściółka, materiał o właściwościach termicznych… wszystko wskazuje na to, że buty te zostały zaprojektowane z myślą o chłodnej porze roku i temperaturach poniżej zera. Te przypominające kapcie buty są prawie tak ciepłe jak termofor. Nie nadają się jednak na śnieg, kałuże ani żadną inną zimową pogodę. Materiał jest zbyt delikatny, aby wytrzymać wilgoć i wodę.

Buty zaprojektowane na plażę

Choć może się to wydawać zaskakujące, UGG-i to buty letnie. Po raz pierwszy zaprezentowane na stopach surferów, szybko stały się nieodłącznym elementem stylizacji przystojnych, niebieskookich mężczyzn. Dlatego UGG-i częściej zestawiano z szortami i czapkami niż z czapkami beanie i grubymi kurtkami puchowymi. Jaka była ich misja u zarania sukcesu? Ogrzać zmarznięte stopy surferów. Podczas gdy sandały i japonki są bardziej odpowiednie latem niż buty, UGG-i stanowią pewien wyjątek od reguły.

Te buty, zarówno urocze, jak i wytrzymałe, rozpowszechniły się, pozostawiając swoje pierwotne siedlisko na zamarzniętym asfalcie i nieskazitelnych trawnikach. Z niszowych butów, zarezerwowanych dla sportowej mniejszości, stały się globalnym fenomenem. Te pluszowe buty, będące jedną z największych fobii podologów, są jednak nierozerwalnie związane z plażą. Lepiej nosić je w słońcu lub kwitnących drzewach niż pod płatkami śniegu i groźnym zimowym niebem.

Co możesz zrobić, aby je chronić

Buty UGG, najwyższy poziom komfortu, niczym polarowy kocyk dla naszych stóp, idealnie sprawdzają się w suchą pogodę, ale nie w deszczu ani śniegu. Oczywiście, jak wszystkie buty wykonane z delikatnych materiałów, można je zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi, impregnując. Jednak na deszczowe wyjścia najlepiej wybrać skórzane buty (najlepiej wegańskie).

Marka, która dała początek tym ultra-regresywnym „brzydkim butom”, ma oczywiście w ofercie inne, bardziej odpowiednie pary. W rzeczywistości, z myślą o naszych zmarzniętych stopach, poszerzyła swoją kolekcję o bardziej wytrzymałe i przede wszystkim wodoodporne modele, będące połączeniem butów trekkingowych i butów bojowych. Aby zachować znajomy charakter, zachowała urok oryginalnych butów UGG. Dlatego klasyczne UGG posiadają wzmocnione ćwieki i podeszwy z bieżnikiem.

Buty UGG, kwintesencja swobodnego stylu i międzynarodowy symbol luzu, wciąż są na topie. Noszone z ocieplaczami na nogi , grubymi legginsami lub swetrowymi sukienkami , idealnie wpasowują się również w nasze zimowe stylizacje.