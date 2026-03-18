Hailey Bieber ma na sobie sukienkę ze zwierzęcym nadrukiem, która jest już hitem wiosny.

Fabienne Ba.
Na czerwonym dywanie niektóre stylizacje wyróżniają się bardziej niż inne. Na słynnym after-party po Oscarach amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber zwróciła na siebie uwagę swoim modnym wyborem. Jej wygląd potwierdza jedno: zwierzęcy wzór powraca i zostanie z nami na dłużej tej wiosny.

Pojawienie się, które nie pozostało niezauważone.

Co roku impreza Vanity Fair Oscar Party gromadzi grupę gwiazd kina, mody i wpływowych celebrytów. To przełomowy moment, w którym trendy zostają utrwalone i potwierdzone. W tym prestiżowym miejscu Hailey Bieber podjęła decyzję, która odbiegała od normy.

Pożegnaj się z ultraklasycznymi sukienkami: postawiła na zwierzęcy print, od dawna uważany za „trudny w noszeniu”. Efekt? Elegancka i idealnie wyważona sylwetka. Różnica tkwi nie tylko w samym wzorze, ale także w sposobie noszenia. Krój pozostaje stonowany, detale są mistrzowsko wykonane, a cały look emanuje pewnością siebie. Dowód na to, że możesz odważyć się być inna!

Wielki powrót zwierzęcych wzorów

Ten trend budzi tak duże zainteresowanie, po części dlatego, że wpisuje się w szerszy trend w modzie. Zwierzęce wzory powracają na kilka pokazów kolekcji wiosna/lato. Panterka, zebra, wąż… te wzory powracają w odświeżonych wersjach, które są bardziej nowoczesne i łatwiejsze w noszeniu. Mniej krzykliwe, często zestawione z neutralnymi tonami lub prostymi liniami, zyskują na wyrafinowaniu.

Kiedy celebrytka taka jak Hailey Bieber nosi tego typu strój na tak prestiżowym wydarzeniu, działa to jak akcelerator trendów. To, co dziś widzisz na czerwonym dywanie, jutro może znaleźć się w kolekcjach i na ulicach.

Trend bardziej dostępny niż kiedykolwiek wcześniej

Dobra wiadomość: zwierzęcy print nie jest już zarezerwowany dla wizerunku „ekstrawaganckiego” czy „prowokującego”. Ewoluuje w kierunku czegoś bardziej subtelnego, wszechstronnego i przede wszystkim bardziej inkluzywnego. Dziś nie chodzi o dopasowanie się do schematu, ale o zabawę stylami, dostosowaną do osobowości i typu sylwetki.

Każdy zasługuje na to, by czuć się docenionym, a ten wzór może być sprzymierzeńcem, a nie przeszkodą. Noszony w prostym kroju, przyciąga wzrok, nie przytłaczając sylwetki. Podkreśla, uzupełnia, tworzy charakter. Krótko mówiąc, to on dopasowuje się do Ciebie, a nie odwrotnie.

Trend, który utrzyma się na dłużej.

Występ Hailey Bieber na imprezie Vanity Fair doskonale ilustruje, jak trend może się zakorzenić. Przywracając zwierzęcy wzór do centrum uwagi, pomaga mu stać się wiosennym niezbędnikiem. I w przeciwieństwie do niektórych przelotnych trendów, ten już udowodnił swoją nieprzemijającą popularność. Regularnie odświeżany, zawsze powraca z nową energią.

Ostatecznie przesłanie jest proste: moda to plac zabaw. Niezależnie od tego, czy preferujesz stonowane stylizacje, czy odważniejsze elementy, jest w niej dla Ciebie miejsce. A jeśli intrygują Cię zwierzęce wzory, to może być idealny moment, aby spróbować ich na swój własny sposób.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Styliści to uwielbiają: ten look staje się już trendem tego lata.

