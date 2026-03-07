Wiązanie sznurówek w ten sposób to nowy trend na rok 2026

W świecie mody detale potrafią czasem odmienić codzienny dodatek. W mediach społecznościowych coraz większą popularność zyskuje pewien specyficzny sposób sznurowania butów. Technika ta polega na tworzeniu małych kokardek między każdą parą oczek, tworząc dekoracyjny efekt na całej długości buta.

Technika sznurowania, która odmienia wygląd butów sportowych

W przeciwieństwie do tradycyjnego sznurowania, gdzie sznurówki krzyżują się do ostatniego węzła, ta metoda polega na zawiązaniu sznurówek przy każdej dziurce. Dokładniej, każda para przeciwległych dziurek jest zawiązana w małą kokardkę. Sznurowadło nie biegnie zygzakiem przez cały but, lecz tworzy serię pętelek, które zdobią przód buta.

Rezultatem jest niezwykle wizualny styl, niekiedy porównywany do wstążek lub ozdobnych sznurówek inspirowanych butami do tańca czy gorsetami. Specjaliści od sznurowania butów podkreślają, że istnieje wiele technik modyfikacji wyglądu trampek – niektóre mają charakter czysto estetyczny, inne zaś poprawiają trzymanie stopy.

Media społecznościowe siłą napędową trendów w akcesoriach

Ta technika przyciąga uwagę, zwłaszcza że media społecznościowe odgrywają obecnie kluczową rolę w rozpowszechnianiu trendów w modzie. Według analizy Pew Research Center, platformy takie jak Instagram i TikTok w coraz większym stopniu wpływają na to, jak trendy modowe kształtują się i rozprzestrzeniają wśród ogółu społeczeństwa.

Proste dodatki – sznurowadła, biżuteria czy fryzury – szczególnie dobrze wpisują się w te viralowe trendy, ponieważ można je łatwo powielać. W tym kontekście, tutoriale demonstrujące oryginalne techniki sznurowania często zyskują na popularności.

Długa tradycja kreatywnego sznurowania

Pomysł personalizacji sznurówek nie jest nowy. Specjalistyczne poradniki wymieniają dziesiątki różnych metod, od sznurowania drabinkowego po sznurowanie szachownicowe czy pajęczynowe. Niektóre techniki są stosowane w określonych dziedzinach, takich jak sport czy wojsko, aby poprawić trzymanie lub zapobiec rozwiązywaniu się sznurówek.

Inne metody pełnią jednak funkcję przede wszystkim estetyczną i pozwalają na personalizację sneakersów czy eleganckich butów. Sznurowanie z muszkami przy każdym oczku idealnie wpisuje się w tę kategorię: przekształca element użytkowy w wizualny detal.

Trend bazujący na personalizacji

Popularność tego typu sznurowania odzwierciedla również szerszy trend we współczesnej modzie: personalizację. Ludzie coraz częściej szukają możliwości personalizacji swoich ubrań i dodatków, aby wyrazić swój osobisty styl. W szczególności sneakersy stały się poligonem doświadczalnym dla entuzjastów mody.

Zmiana sznurówek, ich koloru lub zastosowanie oryginalnych technik sznurowania pozwala odmienić parę butów bez konieczności kupowania nowej. Sznurowanie w kształcie kokardy na każdej dziurce pokazuje, jak prosty detal może stać się trendem w mediach społecznościowych.

Krótko mówiąc, łatwy do odtworzenia i wizualnie oryginalny, ten styl (sznurowanie w kształcie muszki) wpisuje się w długą tradycję kreatywnego sznurowania, które pozwala personalizować buty. Jak to często bywa w modzie, to właśnie najprostsze detale przyciągają największą uwagę.