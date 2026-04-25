W 2026 roku szydełkowanie stanie się obowiązkowym trendem w modzie.

Trendy w modzie
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Ramon Hernandez / Pexels

Szydełkowanie, od dawna kojarzone z rękodziełem i letnimi wspomnieniami, powraca do garderoby. W 2026 roku stało się pełnoprawnym trendem w modzie, napędzanym powrotem do rękodzieła i teksturowanych materiałów.

Powrót tradycyjnej techniki

Szydełkowanie, starożytna technika tekstylna, przeżywa renesans we współczesnej modzie. Można je teraz znaleźć w różnorodnych kolekcjach, od strojów plażowych po bardziej wyrafinowane kreacje na co dzień. To odrodzone zainteresowanie odzwierciedla chęć docenienia rękodzieła i tradycyjnych umiejętności w przeciwieństwie do bardziej ujednoliconego i przemysłowego przemysłu modowego.

Estetyka łącząca nostalgię i nowoczesność

Sukces szydełkowania tkwi również w jego wyjątkowej estetyce. Ażurowe wzory, widoczne faktury i lekko nieregularny wygląd nadają sylwetkom organiczny charakter. W 2026 roku szydełkowanie powraca z bardziej nowoczesnymi krojami, współczesnymi kolorami i nieoczekiwanymi połączeniami, dzięki czemu można je wkomponować zarówno w casualowe, jak i eleganckie stylizacje.

Trend napędzany dążeniem do autentyczności

Poza stylem, odrodzenie szydełkowania odzwierciedla ewolucję oczekiwań modowych. Konsumenci poszukują bardziej unikatowych, trwałych produktów, które opowiadają historię. Szydełkowanie spełnia to zapotrzebowanie, prezentując estetykę rękodzieła, daleką od masowej produkcji i ulotnych trendów.

Uniwersalne elementy garderoby

Sukienki, topy, dodatki, a nawet skoordynowane zestawy: szydełkowanie pasuje do wielu podstawowych elementów garderoby. Jego zdolność do zabawy z przezroczystością i warstwowością sprawia, że jest idealnym sprzymierzeńcem na wiosnę i lato. Można je nosić samodzielnie, aby uzyskać odważny efekt, lub włączyć do bardziej uporządkowanej stylizacji, aby dodać odrobinę tekstury.

W 2026 roku szydełkowanie staje się coraz bardziej popularnym trendem, łącząc rzemieślnicze dziedzictwo z nowoczesnością. Zarówno pod względem estetycznym, jak i symbolicznym, ilustruje powrót bardziej autentycznej i teksturowanej mody, w której rękodzieło odgrywa główną rolę.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
„Printmaxxing": nowy trend w modzie, który skupia się wyłącznie na wzorach

