Ten letni trend w modzie sprawdza się również w środku zimy (i uwielbiamy ten zwrot akcji)

Trendy w modzie
Tatiana Richard
@_katiepeake / @jeanne_andreaa/Instagram

Długo kojarzony z łagodnymi temperaturami i wakacyjnymi stylizacjami, szalik przechodzi teraz niezwykle pożądaną metamorfozę. Zniknął prosty, kwadratowy szal wiązany wokół szyi lub we włosach: teraz jest przepasany paskiem w talii, błyskawicznie odmieniając zimowe stylizacje. Ten stylistyczny gest, jednocześnie prosty i wyrazisty, dowodzi, że dodatek może przetrwać pory roku, nie tracąc na atrakcyjności – wręcz przeciwnie.

Chusta na głowę zaznacza swoją obecność na wybiegach i chodnikach.

Pomysł nabrał rozpędu na wybiegach. Podczas uznanego pokazu Métiers d'art, jeden z największych paryskich domów mody (Chanel) na nowo odkrył szalik, wykorzystując go jako pasek, podkreślając celowo minimalistyczne sylwetki. Efekt: faktura, charakter i niewymuszona elegancja, która przyciąga wzrok.

Wkrótce potem ta inspiracja opuściła wybiegi i wkroczyła do prawdziwego życia, czego dowodem była irlandzka aktorka i piosenkarka Jessie Buckley na paryskim wydarzeniu. W połączeniu z ciemnymi spodniami i wzorzystymi czółenkami, szalik stał się wyrazistym elementem, który odbija światło i podkreśla pewność siebie.

Dostępny i dodający sił gest modowy

To, co od razu przyciąga, to łatwość, z jaką można wcielić się w ten trend. Wystarczy wybrać obszerny szal z jedwabiu, wełny lub kaszmiru, złożyć go w trójkąt, a następnie owinąć wokół bioder lub talii i delikatnie zawiązać z boku. W kilka sekund jeansy i prosty top nabierają zupełnie nowego wymiaru. Szal modeluje sylwetkę, nie krępując jej, delikatnie podkreśla krągłości i podkreśla sylwetkę, bez zbędnego udziwniania.

Zimą efekt staje się jeszcze bardziej interesujący. Na luźnym swetrze tworzy atrakcyjny kontrast między objętością a wyrazistą sylwetką. Na długim płaszczu dodaje odrobinę koloru i ruchu, ożywiając nawet najbardziej stonowane stylizacje. To detal, który przyciąga wzrok dokładnie tam, gdzie chcesz.

Ponadczasowy zwrot akcji trwający przez cały rok

Chociaż ten sposób noszenia szalika zyskał ogromną popularność zeszłego lata dzięki kilku wpływowym osobistościom, wersja zimowa jest równie efektowna. Podczas gdy cieplejsze dni sprzyjały lekkim tkaninom, chłodniejsza pora roku wymaga gęstszych, bardziej otulających materiałów.

Powodem, dla którego szalik z paskiem jest tak atrakcyjny, jest to, że spełnia wszystkie wymagania. Jest praktyczny, łatwy w noszeniu, dobrze leży i jest nieskończenie wszechstronny. Możesz bawić się wzorami, kolorami i fakturami, w zależności od nastroju i stylu. Kwiatowy wzór pod neutralnym płaszczem, żywa czerwień na tle głębokiej szarości lub grafika, która ożywi minimalistyczny look, stanie się prawdziwym płótnem do wyrażania siebie.

Wykorzystując na nowo ten letni dodatek, moda przypomina nam o istotnej prawdzie: styl nie ma stałego sezonu. Buduje się go poprzez inspirację, eksperymenty i drobne zmiany, które robią ogromną różnicę.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Jako pisarka zgłębiam piękno, modę i psychologię z wrażliwością i ciekawością. Lubię rozumieć emocje, których doświadczamy, i oddawać głos tym, którzy pomagają nam lepiej zrozumieć siebie. W moich artykułach staram się zacierać granice między wiedzą naukową a naszymi codziennymi doświadczeniami.
