Ubrania Adidas cieszą się popularnością w mediach społecznościowych w Chinach.

W Azji ubrania Adidasa nie wyglądają tak samo, jak te, które znajdziemy na naszych półkach. Wyróżniają się kultowymi trzema paskami marki, ale oferują znaczącą wartość dodaną. Bardziej wyrafinowane niż codzienne dresy, które nosimy w dni wolne, nadają sylwetce wyjątkowej elegancji. Częściowo sportowe, częściowo szykowne, łączą tradycję z nowoczesnością na tle żywych kolorów. A dobra wiadomość jest taka: te charakterystyczne modele Adidasa wkrótce przekroczą granice kontynentu.

Kurtka inspirowana Chinami, o której wszyscy marzą

Choć początkowo Adidas koncentrował się na projektowaniu wygodnej i funkcjonalnej odzieży, teraz marka przywiązuje dużą wagę do estetyki i dba o to, by każdy element garderoby był viralowo atrakcyjny. I to działa! Joggery stają się luźniejsze w kostkach, a nawet rozszerzają się w łydkach, dzięki czemu nadają się zarówno do noszenia w mieście, jak i do leniuchowania na kanapie, podobnie jak luźne spodnie. Kurtki dresowe eksperymentują z nutą fantazji, naśladując kołnierzyki koszul lub przyjmując standardy wyrafinowania. Jednak w Azji ubrania Adidasa są niezwykle eleganckie i przewyższają wszystko, czego nasze ciała kiedykolwiek doświadczyły.

Tamtejsze kurtki Adidas nie są zwykłymi elementami garderoby , które nosi się na poranny jogging czy niedzielny spacer. To ikony stylu, wyraziste elementy garderoby i magnesy przyciągające uwagę. Idealnie wpasowują się w codzienną garderobę i natychmiast dodają odrobinę luksusowej elegancji. W mediach społecznościowych ta kurtka, znana jako Track Top Chinese, przyciąga wzrok każdej fashionistki. To uderzający element wizualny, który emanuje elegancją tam, gdzie inne kurtki zazwyczaj ją umniejszają.

Na ulicach Tokio i całej Azji ta kurtka jest sercem najnowocześniejszych stylizacji. Zaprojektowana specjalnie na Księżycowy Nowy Rok 2025 i zaprezentowana podczas Shanghai Fashion Week , zachwyca niespotykanymi dotąd detalami, niespotykanymi w tkaninach technicznych. Jej wyjątkowy charakter? Naśladuje tradycyjną estetykę dynastii Tang. Wysoki kołnierz, zapięcie na guziki i wiązanie, prosty krój… wszystko w żywych kolorach. To wystarczyło, by rozpalić szaleństwo.

Jak ta kurtka stała się „Świętym Graalem mody”

Ta kurtka, która podbiła świat, jest zbiorowym symbolem „cool girls”, wspólnym mianownikiem wszystkich modnych dziewczyn, tych, które przypinamy na nasze Instagramy. W sieci, przekształcona w wybieg 2.0, chińska bluza dresowa idealnie komponuje się z piaskowymi bermudami, spódniczkami uczennic, spodniami cargo, a nawet rozszerzanymi jeansami. Ten kameleonowy element garderoby par excellence, mniej kojarzony ze „sportem”, zachęca do wyrażania siebie.

Z łatwością wykracza poza ramy streetwearu, dając się porwać wszelkim modowym kaprysom. Czy to w dżinsach, czy zamszu, żółtym, bordowym czy khaki, ta odświeżona kurtka jest niepowtarzalna. I właśnie to przyciąga kupujących online. Wiemy, że niedobór się sprzedaje. Ta kurtka, pochodząca z limitowanej edycji i będąca już przedmiotem niezliczonych aukcji, to wyjątkowy egzemplarz, a jej zdobycie wymaga wysiłku. I nie chodzi tu o wystające łokcie w alejkach. To, że jest „niedostępna”, tylko zwiększa jej atrakcyjność.

Kolejne wyjaśnienie jego sukcesu: nosi logo Adidas, ale jednocześnie ucieleśnia tożsamość całego kraju. I choć znajomość dodaje otuchy, nowość łączy. To połączenie kultury ulicznej i chińskiej tradycji estetycznej nie pozostawia nikogo obojętnym.

Już dostępne w niektórych sklepach we Francji

Nie ma sensu przeszukiwać półek ulubionego sklepu Adidas; jeśli mieszkasz poza Azją, nieuchronnie wyjdziesz z pustymi rękami. Ta kurtka, która nie potrzebowała kampanii marketingowej, by przyciągnąć uwagę, została dostosowana do futrzastych ciał zwierząt, ale jeszcze nie przekroczyła granicy azjatyckiej. Francuscy internauci, skazani na podziwianie jej z daleka i dotykanie jej jedynie wzrokiem, wkrótce będą mogli osobiście przekonać się o istnieniu chińskiej kurtki Adidas Track Top.

Niemiecka marka zdecydowała się sprzedawać tę wyjątkową kurtkę w trzech paryskich butikach: na Polach Elizejskich, w dzielnicy Marais i niedaleko Opery. Kurtka Track Top Chinese, ofiara własnego sukcesu, jest już wyprzedana na oficjalnej stronie marki. I nie zagości długo na półkach tych francuskich sklepów.

Chińska bluza dresowa, pożądany element garderoby, ryzykuje utratę wartości równie szybko, jak staje się wszechobecna. Jest jednak przykładem coraz bardziej wyrafinowanego trendu w odzieży sportowej, który zaciera granice między strojem formalnym a casualowym.