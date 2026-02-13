Czy surdut wróci na salony dzięki serialowi "Bridgertonowie"?

Długo zarezerwowany wyłącznie dla powieści historycznych i eposów historycznych, surdut zdawał się należeć do przeszłości. Jednak od czasu sukcesu serii „Bridgertonowie” ten długi, strukturalny płaszcz powrócił do współczesnych kolekcji. Czy to tylko efekt serialu, czy prawdziwy renesans mody?

„Bridgertonowie” – akcelerator szykownej nostalgii

Serial „Bridgertonowie”, dostępny na Netfliksie od 2020 roku, będący adaptacją powieści Julii Quinn, zapoczątkował ekstrawagancką, romantyczną i asertywną estetykę regencji. Sukienki z podwyższoną talią i gorseciarskie sylwetki od razu stały się hitem, ale męskie garnitury również zrobiły trwałe wrażenie.

Wśród nich wyróżniał się surdut. Długi, dopasowany płaszcz o wyrazistych ramionach, głębokich kolorach, a czasem z subtelnym trenem: ten element garderoby uosabia teatralną i powściągliwą elegancję. Na ekranie podkreśla obecność postaci (zarówno mężczyzn, jak i kobiet) i pewnie modeluje sylwetkę. W rezultacie surdut, niegdyś uważany za przeżytek, znów pojawia się na modowym radarze.

Pokój przesiąknięty historią

Frak pojawił się pod koniec XVIII wieku. Uważa się, że jego nazwa pochodzi od angielskiego „riding coat”, czyli płaszcza pierwotnie przeznaczonego do jazdy konnej. Szybko przyjęty przez europejską arystokrację, stał się wyrafinowanym strojem miejskim, symbolem wyróżnienia społecznego.

W XIX wieku stał się on kamieniem węgielnym formalnej odzieży męskiej: dopasowanym krojem, elegancką długością i nienaganną strukturą. Następnie, w XX wieku, stopniowo popadł w zapomnienie, ustępując miejsca krótszym, bardziej praktycznym płaszczom. Nadal jednak żyje w zbiorowej wyobraźni, pojawiając się w literaturze romantycznej i filmach kostiumowych.

Dziś jego powrót nie jest już tylko historyczną kopią. To reinterpretacja, swobodniejsza, bardziej inkluzywna (neutralna płciowo), a przede wszystkim lepiej dopasowana do codziennego życia.

Z wybiegu na ulicę: surdut w nowej odsłonie

Na długo przed szaleństwem wywołanym przez „Bridgertonów”, wielu projektantów eksplorowało już historyczne nawiązania. Dior oferował unowocześnione wersje, bawiąc się materiałami i objętością. W Louis Vuitton, pod kierownictwem Nicolasa Ghesquière'a, niektóre sylwetki nawiązywały już do surduta, zestawionego z bardziej miejskimi elementami, takimi jak trampki czy szorty.

John Galliano, miłośnik teatralnych stylizacji, również zgłębiał tę estetykę w swoich kolekcjach. Jeśli chodzi o Ralpha Laurena, marka zaoferowała haftowaną wersję denimową już w 2006 roku, co dowodzi, że surdut podlega cyklom.

Dziś jest krótszy, mniej ustrukturyzowany i dostępny w lekkiej wełnie, dżinsie, a nawet w kolorowych wersjach. Odchodzi od ściśle męskiej garderoby, obejmując wszystkie sylwetki. I w tym tkwi jego siła: nadaje strukturę bez ograniczeń, podkreśla, ale nie krępuje.

Romantyzm, wersja 2026

Powrót fraka wpisuje się w szerszy trend: zamiłowanie do odświeżonego romantyzmu, często określanego mianem „poetcore”. Bluzki z kołnierzami w kształcie kokardy, bufiaste rękawy, haftowane kamizelki… moda reinterpretuje XIX wiek, nadając mu nowoczesny charakter. W tym kontekście frak staje się kluczowym elementem. Opowiada historię. Dodaje charakteru Twojej stylizacji. Podkreśla Twoją postawę, uwydatnia ramiona i, jeśli chcesz, podkreśla talię. Niezależnie od typu sylwetki, ten strukturalny krój może podkreślić Twoje naturalne linie i wzmocnić Twoją prezencję.

Jak możesz adoptować dziecko bez kostiumu z epoki?

Choć frak może wydawać się majestatyczny, z łatwością wpasowuje się w nowoczesną garderobę. Aby uzyskać swobodny, pewny siebie look, załóż go rozpięty na dopasowane dżinsy i prosty T-shirt. Natychmiast doda szyku. Z lejącą sukienką lub spódnicą midi stworzy elegancki kontrast między strukturą a ruchem. Przewiązany paskiem, podkreśli talię i doda pewności siebie.

W biurze może zastąpić klasyczną marynarkę. W połączeniu ze spodniami z wysokim stanem i dopasowaną bluzką, unowocześni profesjonalny look, zapewniając jednocześnie wygodę. Nie chodzi o to, by się stroić, ale o dodanie wyrazistego elementu, który wyrazi Twoją osobowość.

Ostatecznie wpływ seriali telewizyjnych na modę jest niezaprzeczalny. „Bridgertonowie” niewątpliwie ożywili zainteresowanie frakiem, ale nie tylko on jest za to odpowiedzialny. Od kilku sezonów moda eksploruje archiwa, aby lepiej zdefiniować teraźniejszość. W świecie zdominowanym przez minimalizm, frak oferuje uporządkowaną, narracyjną i mocną alternatywę. Elegancki sposób na przyciągnięcie uwagi, z pewnością siebie i stylem.