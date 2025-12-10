Search here...

Ten modny dodatek powraca do łask i pomoże chronić uszy przed zimnem.

Trendy w modzie
Léa Michel
Zima 2025 to wielki powrót dzianinowej kominiarki, niegdyś zarezerwowanej tylko dla stoków narciarskich, która teraz staje się niezbędnym sprzymierzeńcem w walce z przenikliwym zimnem. Niezwykle miękka, ciepła i stylowa, chroni uszy, szyję i twarz, jednocześnie dodając miejskim stylizacjom wyrafinowanego, modowego akcentu.

Nieodparty powrót mody na wybiegach

Po tym, jak w 2021 roku zrobiła furorę, dzianinowa kominiarka ma zadebiutować na wybiegach i ulicach w 2025 roku. Wiele marek wprowadza ją na rynek w cienkich i eleganckich wersjach, często z wełny merynosów lub kaszmiru, aby uzyskać minimalistyczny, szykowny efekt. Noszona pod oversize'ową marynarką lub jako element monochromatycznej, beżowo-szarej stylizacji od stóp do głów, podkreśla twarz i nadaje charakteru zimowym stylizacjom – od biurowych po streetwearowe.

Gwarancja komfortu i ciepła.

Prążkowana lub techniczna dzianina zapewnia optymalną ochronę termiczną: jest oddychająca, wodoodporna i niezwykle miękka, chroni przed lodowatym wiatrem i niskimi temperaturami, nie obciążając przy tym. Wybierz wełnę merynosów na surowe zimy, bawełnę organiczną na okres przejściowy lub cienki polar, aby uzyskać wrażenie kaszmiru. Praktyczny dla grubych włosów dzięki miękkiemu, obszernemu krojowi, otula szyję i izoluje przed zimnem lepiej niż klasyczny szalik.

Jak to zrobić, nie popełniając modowego faux pas

  • Minimalistyczny look: kremowa kominiarka nałożona na beżowy golf + jeansy z prostymi nogawkami + proste trampki.
  • Monochromatyczny: Beżowy, dzianinowy zestaw, od spodni po kominiarkę, tworzący płynną sylwetkę.
  • Luksusowo: antracytowy kaszmir pod wełnianym płaszczem + czarne czółenka.
  • Dziewczęca: Jasnoróżowa sukienka Ganni wiązana z przodu dla uzyskania zabawnego efektu.
Siatkowa kominiarka to już nie tylko sportowy gadżet, ale niezbędny dodatek zimy 2025 roku, łączący praktyczność, ciepło i ponadczasową elegancję. Idealna do stylowego stawiania czoła zimnu, udowadnia, że ​​moda i wygoda mogą iść w parze bez kompromisów.

