Oto nowy talizman, który zastąpi Twojego Labubu.

Od kilku miesięcy Labubu kurczowo trzymają się naszych torebek i królują na zamkach. Ale era świetności tych futrzastych pluszaków z ich figlarnymi uśmiechami dobiega końca. Fashionistki wybierają teraz bardziej praktyczne i mniej dziecinne alternatywy. Przypinają do swoich torebek zawieszki z zawieszkami, żeby nie musieć godzinami szukać kosmetyków w tej jedwabistej, materiałowej otchłani.

Żegnaj Labubu, witaj piękności!

Labubu, estetyczne odnogi dziecięcych pluszaków, w ciągu zaledwie kilku miesięcy z niezwykle pożądanych akcesoriów stały się reliktami przeszłości. Jeszcze wczoraj Labubu były praktycznie obowiązkowym elementem torebek, dziś zaś zniknęły z naszych szaf. Te postacie, będące połączeniem słodyczy i grozy, niegdyś mające na celu personalizację naszego wyglądu i wyrażanie naszej osobowości, są teraz jedynie odległym wspomnieniem.

Po wywołaniu zbiorowego szału, Labubu powoli wycofują się, ustępując miejsca akcesorium , które jest wszystkim, tylko nie gadżetem. Kolejny brelok do torebki przyćmił pluszową zabawkę w futrze i nie jest to tylko ozdoba. Oto charmsy kosmetyczne: kosmetyki wielkości liliputów, które wyglądają jak żywcem wyjęte z powieści Lewisa Carrolla.

Ilustracje modowe nie przedstawiają już przerażających kul futra w agresywnych kolorach, ale błyszczyki do ust Rhode, wyrafinowane pudry z różem i breloki wypełnione produktami do pielęgnacji skóry. To wszystko wygodne pojemniczki do poprawek, bez konieczności grzebania w torebce . Te charmsy, tak małe, że idealnie wpasowują się w kosmetyki z katalogów z zabawkami, łączą praktyczność z przyjemnością.

Produkty kosmetyczne najlepiej przechowywać poza torebką

Wszyscy wiemy, że kobieca torebka to prawdziwa kopalnia skarbów. Szukając balsamu do ust, zawsze trafiamy na niewłaściwy. Przeklinamy naszą nieuporządkowaną torebkę, dopóki w końcu nie znajdziemy tego, czego potrzebujemy. Ten nowy gadżet modowy kładzie kres wszystkim naszym zmartwieniom. Koniec z grzebaniem w całej torebce, żeby poprawić makijaż lub poprawić go między wyjściami.

Nasze niezbędne kosmetyki są teraz łatwo dostępne z rączki torebki i zawsze pod ręką. Oprócz tego, że zdobią to, co można uznać za przedłużenie ręki, te zawieszki do kosmetyczek obiecują natychmiastowy efekt piękna. Olśniewające, urocze, pomysłowe i przemyślane – te niezbędne produkty z naszych kosmetyczek, teraz w miniaturowych wersjach, zaspokajają naszą potrzebę natychmiastowego piękna i indywidualności. W przeciwieństwie do Labubu, które były tylko po to, by rzucać nam się w oczy, te zawieszki do kosmetyczek spełniają prawdziwe zadanie (poza wypełnianiem przestrzeni w naszych torebkach).

Produkty do ust, nowe ozdoby na torebki

Miniaturowy pilniczek do paznokci, rozświetlacz ukryty w złotym etui na klips, róż ukryty w miedzianym zawieszce, kosmetyk do pielęgnacji skóry zawieszony na ozdobnym łańcuszku. W przeciwieństwie do staromodnych amuletów w kształcie wiśni, wąsów czy sów, zawieszki do kosmetyczek są wszechstronne. Nie tylko zdobią torebkę i nadają jej charakteru; poprawiają nasz wizerunek w każdym tego słowa znaczeniu.

Jeden niezbędnik kosmetyczny wciąż pojawia się na torebkach: pielęgnacja ust. To idealny pomysł na chłodniejsze miesiące, pory roku, w których skóra jest szczególnie podatna na pierzchnięcie i przesuszenie. Dzięki brelokowi Glossier Balm Dotcom, balsamowi o smaku bananowym i fantazyjnym wzorom, oraz kultowemu Carmexowi, niestrudzonej tubce balsamu do ust, jesteśmy gotowe stawić czoła zimnej pogodzie i zachować styl.

Wraz z rozwojem estetyki kawaii, która z łatwością budzi w nas wewnętrzne dziecko, trudno nie ulec tym miniaturowym kosmetykom. Ten trend na kosmetyczki w kształcie zawieszek dowodzi, że „wszystko, co małe, jest urocze”. Te wielofunkcyjne drobiazgi z pewnością mają większą atrakcyjność niż bransoletki przyjaźni z ubiegłego wieku. Teraz nosimy nasze kosmetyczne niezbędniki na ramionach – i to jest genialne!