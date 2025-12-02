„Wirkin”: torba, o której wszyscy mówią (i która już znika z półek)

Prostokątna torba ze sztucznej skóry z uchwytem i zapięciem, która pojawiła się w Walmart (amerykańskim międzynarodowym sklepie detalicznym) pod koniec 2024 roku, stała się viralem na TikToku ze względu na uderzające podobieństwo do kultowej torebki Hermès Birkin. Nazwana przez internautów „Wirkin”, ta przystępna cenowo torba za 78 dolarów na nowo rozpala debatę na temat luksusowych podróbek w miarę zbliżania się świąt.

Wirusowy spadkobierca legendarnej Birkin

Hermès Birkin, stworzony w 1984 roku i inspirowany Jane Birkin, symbolizuje ekskluzywność dzięki 40-godzinnej ręcznej produkcji, wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów, takich jak skóra Togo czy krokodyla, oraz cenie często przekraczającej 10 000 dolarów. Wirkin, wykonany ze skóry syntetycznej i produkowany masowo, naśladuje swoją kultową sylwetkę bez logo, oferując przystępną alternatywę, która wyprzedała się błyskawicznie w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem sprzedaży internetowej. Dostępny w kilku kolorach, jest skierowany do osób, które cenią sobie estetykę Birkin bez kolejki i wygórowanej ceny.

[osadź]https://www.tiktok.com/@battny/video/7455910715719798062[/osadź]

Czy jest to celowe oszustwo czy zakamuflowane fałszerstwo?

Sklasyfikowany jako „podróbka” – inspirowane, bezmarkowe kopie, które unikają rażącego fałszerstwa – model Wirkin został wycofany z Walmartu w związku z podejrzeniami o naruszenie własności intelektualnej firmy Hermès, znanej z surowego przestrzegania prawa. Niemniej jednak, imitacje mnożą się teraz na innych stronach, napędzając błędne koło, w którym popularność TikToka zwiększa sprzedaż i trywializuje symbol statusu. Purzyści narzekają na dewaluację luksusowego rzemiosła, podczas gdy fani postrzegają to jako żartobliwą demokratyzację tego trendu.

[osadź]https://www.tiktok.com/@nucchi_/video/7457190300193213729[/osadź]

Zjawisko, które podnosi kwestie luksusu, na który nas stać

Ten szum uwypukla rosnącą liczbę podróbek na platformach masowego przekazu, gdzie wizerunek ma pierwszeństwo przed zrównoważonym rozwojem i etyką. Chociaż Wirkin nie zagraża sprzedaży Birkin – zarezerwowanej dla elity – to ujawnia pragnienie natychmiastowego prestiżu, przekształcając ponadczasowy dodatek w ulotny fenomen w mediach społecznościowych.

Ostatecznie błyskawiczny wzrost popularności „Wirkin” ilustruje nie tyle zwykłą modową modę, co głęboką zmianę w naszym podejściu do dóbr luksusowych. W dobie mediów społecznościowych, gdzie trendy kreuje się w ciągu kilku godzin, aurę legendarnej torebki można uchwycić, zawłaszczyć i na nowo zdefiniować za pomocą produktu dostępnego na masową skalę.