Beyoncé zostaje miliarderką i ustanawia nowy rekord w muzyce

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Beyoncé została piątym miliarderem muzycznym, po Jayu-Z, Taylor Swift, Bruce'ie Springsteenie i Rihannie. To osiągnięcie opiera się na niezwykłych występach scenicznych i naprawdę wyjątkowym katalogu muzycznym.

Rekordowe wycieczki

Jej trasa koncertowa „Cowboy Carter Tour” z 2025 roku przekroczyła 400 milionów dolarów przychodu, stając się najbardziej dochodową trasą koncertową roku dla solowej artystki. Rok wcześniej trasa „Renaissance” przyniosła już 600 milionów dolarów, umacniając pozycję Beyoncé jako niekwestionowanej królowej światowej sceny.

Katalog muzyczny w sercu jego majątku

Większość jej majątku pochodzi z pełnej kontroli nad nagraniami master oraz z tantiem za muzykę. Ten solidny fundament wspierają jej inne przedsięwzięcia, takie jak marka Ivy Park i linia perfum. Forbes plasuje ją w pierwszej trójce najlepiej opłacanych muzyków na świecie.

Królowa Grammy, sławna i wpływowa

Z 35 nagrodami Grammy, w tym Albumem Roku w 2025 roku, Beyoncé może pochwalić się najbardziej imponującą listą wyróżnień swojego pokolenia. Oczekuje się, że w maju tego roku będzie współprzewodniczyć Met Gali, uosabiając wiodącą postać w muzyce i kulturze.

Pionierka muzyki kobiecej i czarnej

Beyoncé, pierwsza czarnoskóra kobieta, która osiągnęła taki poziom bogactwa w branży muzycznej, jest uosobieniem wzorowej historii sukcesu: absolutnej kontroli nad światem artystycznym, bystrej wizji strategicznej i globalnego wpływu na kulturę. Jej historia dowodzi, że połączenie talentu, niezależności i ambicji pozwala zbudować trwałe imperium.

Poza symboliką finansową, wejście Beyoncé do ekskluzywnego kręgu muzyków-miliarderów ustanawia nowy model w branży muzycznej: model artystki, która kontroluje swoją twórczość, wizerunek i los. Redefiniując zasady globalnego sukcesu, Beyoncé toruje trwałą ścieżkę dla przyszłych pokoleń.