Search here...

Beyoncé zostaje miliarderką i ustanawia nowy rekord w muzyce

Naila T.
@beyonce/Instagram

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Beyoncé została piątym miliarderem muzycznym, po Jayu-Z, Taylor Swift, Bruce'ie Springsteenie i Rihannie. To osiągnięcie opiera się na niezwykłych występach scenicznych i naprawdę wyjątkowym katalogu muzycznym.

Rekordowe wycieczki

Jej trasa koncertowa „Cowboy Carter Tour” z 2025 roku przekroczyła 400 milionów dolarów przychodu, stając się najbardziej dochodową trasą koncertową roku dla solowej artystki. Rok wcześniej trasa „Renaissance” przyniosła już 600 milionów dolarów, umacniając pozycję Beyoncé jako niekwestionowanej królowej światowej sceny.

Katalog muzyczny w sercu jego majątku

Większość jej majątku pochodzi z pełnej kontroli nad nagraniami master oraz z tantiem za muzykę. Ten solidny fundament wspierają jej inne przedsięwzięcia, takie jak marka Ivy Park i linia perfum. Forbes plasuje ją w pierwszej trójce najlepiej opłacanych muzyków na świecie.

Królowa Grammy, sławna i wpływowa

Z 35 nagrodami Grammy, w tym Albumem Roku w 2025 roku, Beyoncé może pochwalić się najbardziej imponującą listą wyróżnień swojego pokolenia. Oczekuje się, że w maju tego roku będzie współprzewodniczyć Met Gali, uosabiając wiodącą postać w muzyce i kulturze.

Pionierka muzyki kobiecej i czarnej

Beyoncé, pierwsza czarnoskóra kobieta, która osiągnęła taki poziom bogactwa w branży muzycznej, jest uosobieniem wzorowej historii sukcesu: absolutnej kontroli nad światem artystycznym, bystrej wizji strategicznej i globalnego wpływu na kulturę. Jej historia dowodzi, że połączenie talentu, niezależności i ambicji pozwala zbudować trwałe imperium.

Poza symboliką finansową, wejście Beyoncé do ekskluzywnego kręgu muzyków-miliarderów ustanawia nowy model w branży muzycznej: model artystki, która kontroluje swoją twórczość, wizerunek i los. Redefiniując zasady globalnego sukcesu, Beyoncé toruje trwałą ścieżkę dla przyszłych pokoleń.

Naila T.
Naila T.
Analizuję trendy społeczne, które kształtują nasze ciała, naszą tożsamość i nasze relacje ze światem. Motywuje mnie zrozumienie, jak normy ewoluują i zmieniają się w naszym życiu oraz jak dyskursy na temat płci, zdrowia psychicznego i obrazu siebie przenikają codzienne życie.
Article précédent
„Co za ciało!”: Jennifer Lopez robi furorę w rzeźbiarskiej czerwonej sukience

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Co za ciało!”: Jennifer Lopez robi furorę w rzeźbiarskiej czerwonej sukience

Jennifer Lopez rozświetliła święta w dopasowanej czerwonej sukience, która wyrzeźbiła jej sylwetkę. Amerykańska aktorka, piosenkarka, producentka, tancerka i...

Vanessa Hudgens ujawnia nieoczekiwane wady swojego nowego życia jako matki

Od imprezowej aktorki uwiecznionej na łazienkowych stolikach po gospodynię domową z noworodkiem, Vanessa Hudgens właśnie podzieliła się uderzającym...

„Wszyscy mają mięśnie brzucha”: ci sportowcy robią furorę w świątecznych strojach

Post udostępniony niedawno przez Kylie Dickson (@kylie_dickson) na Instagramie staje się viralem: zawodniczki, członkinie drużyny cheerleaderek Dallas Cowboys,...

„Już całowałam dziewczyny”: wyznanie Kate Winslet, które wywołało poruszenie

Brytyjska aktorka i producentka Kate Winslet niedawno trafiła na pierwsze strony gazet za sprawą wyznania dotyczącego jej wczesnych...

„Każda kobieta ma prawo…”: inspirująca wizja feminizmu Miss Francji 2026

Od czasu koronacji, Hinaupoko Devèze, Miss Francji 2026, niezmiennie cieszy się uznaniem opinii publicznej. Mając zaledwie 23 lata,...

„Ona pięknie się starzeje”: Sofia Vergara błyszczy w minimalistycznym i szykownym wydaniu

W duchu świąt Sofia Vergara po raz kolejny oczarowała swoich fanów naturalną elegancją i nutą świątecznego glamouru. Kolumbijska...

© 2025 The Body Optimist