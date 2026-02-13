Search here...

W wieku 65 lat gwiazda „Dirty Dancing” promienieje na plaży

Anaëlle G.
@jennifergrey/Instagram

Jennifer Grey wciąż urzeka swoją naturalnością i energią. Niezapomniana Baby Houseman z kultowego filmu „Dirty Dancing” niedawno udostępniła serię zdjęć zrobionych podczas wakacji na plaży z przyjaciółmi.

Ponadczasowy wygląd

Na pierwszym zdjęciu Jennifer Grey klęczy na różowym ręczniku, ubrana w czarne bikini i pasujące okulary przeciwsłoneczne. Jej włosy są rozpuszczone i falowane, a ona sama wygląda na zrelaksowaną, patrząc na ocean. W podpisie aktorka wspomina o „długo oczekiwanym babskim wyjeździe” i oznacza swoją wieloletnią przyjaciółkę, amerykańską aktorkę Tracy Pollan. Obie kobiety emanują radosną serdecznością.

Drugie zdjęcie przedstawia dwie przyjaciółki robiące sobie selfie, wyraźnie zachwycone tą chwilą. Na innym zdjęciu Jennifer Grey pewnie spaceruje po płytkiej wodzie, tym razem w kostiumie kąpielowym. Wreszcie, zdjęcie zrobione od dołu pokazuje ją promienną na tle skalistego krajobrazu.

Użytkownicy Internetu byli przekonani.

Sekcja komentarzy aż kipi od komplementów. „Wspaniale” – pisze jeden z użytkowników. „Wyglądasz niesamowicie” – dodaje inny. Jeden z fanów żartobliwie nawiązuje do kultowej kwestii z filmu: „Nie kładzie się Baby na ręczniku”, żartobliwie przekręcając charakterystyczną frazę z „Dirty Dancing”.

Prawie 40 lat po premierze filmu, który przyniósł jej sławę, Jennifer Grey nadal uosabia kobietę o wolnym duchu. Bez nadmiernej inscenizacji, te fotografie celebrują przyjaźń, pewność siebie i radość bycia sobą.

Krótko mówiąc, dzieląc się tymi wakacyjnymi chwilami, Jennifer Grey prezentuje inspirujący obraz spełnionej kobiety, wiernej sobie. Dowód na to, że blask nie bierze się z młodości czy standardów, ale z autentyczności i piękna każdego ciała, które ewoluuje i uwydatnia się z biegiem czasu.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
„Myślałam, że kobiety mnie znienawidzą”: nieoczekiwane wyznanie wschodzącej gwiazdy aktorki

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Myślałam, że kobiety mnie znienawidzą”: nieoczekiwane wyznanie wschodzącej gwiazdy aktorki

Margaret Qualley zdobywa kolejne projekty i ugruntowuje swoją pozycję jako jedna z najwybitniejszych postaci swojego pokolenia. Za tym...

„Piękna jak zawsze”: 55-letnia Claudia Schiffer wzbudza sensację swoim „naturalnym” wyglądem

Claudia Schiffer, dawna ikona wybiegów lat 90., wciąż fascynuje. Jej najnowsze zdjęcia w mediach społecznościowych urzekają pozorną prostotą....

Ta odnosząca sukcesy piosenkarka, będąca celem gróźb, podejmuje „surowe środki”

Południowokoreańska piosenkarka K-popowa, aktorka i prezenterka telewizyjna IU (Lee Ji-eun) od kilku miesięcy zmaga się z falą nękania...

W centrum uwagi Katy Perry i Justin Trudeau pokazali, że świetnie się rozumieją.

W centrum uwagi i w mediach społecznościowych amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Katy Perry oraz były premier Kanady...

W Paryżu Paris Hilton świętuje haute couture w poruszającym filmie

Podczas pobytu w Paryżu, Paris Hilton użyczyła swojego wizerunku do nowej kampanii modowej, która oddaje hołd francuskiej haute...

Nad morzem Elizabeth Hurley zachwyca plażowym lookiem

Elizabeth Hurley, aktorka znana z filmu „Austin Powers”, niedawno udostępniła na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje uśmiechnięta na...

© 2025 The Body Optimist