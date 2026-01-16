Search here...

„Za gruba, za młoda”: Drew Barrymore w wieku 50 lat wypowiada się na temat krytyki swojego ciała

Léa Michel
@drewbarrymore/Instagram

Drew Barrymore, która zdobyła międzynarodową sławę w wieku 7 lat dzięki roli w filmie "E.T. the Extra-Terrestrial", dorastała w blasku reflektorów, ale także pod ciągłą obserwacją. Jako gość własnego talk-show, "The Drew Barrymore Show" , aktorka ze wzruszeniem opowiedziała, jak wcześnie zaczęto krytykować jej wygląd.

Cztery dekady walki o wzajemną miłość

Mając zaledwie 10 lat, mówiono o niej, że jest „za gruba”, „niedostatecznie blond” lub „za młoda”. Te uwagi, pochodzące od dorosłych z branży filmowej, głęboko ją poruszyły. Patrząc na swoje zdjęcie z dzieciństwa, Drew Barrymore wyznała, że pamięta uczucie zagubienia i smutku: „Nie wiedziałam już, kim powinnam być dla innych ludzi”.

Dziś, opierając się na swojej osobistej i zawodowej drodze, Drew Barrymore mówi, że uwolnienie się od tej presji zajęło jej cztery dekady. Amerykańska aktorka, producentka, autorka, reżyserka, prezenterka telewizyjna i bizneswoman opowiada o „wewnętrznej walce”, którą toczy codziennie, by w końcu uwierzyć, że zasługuje na szczęście. Przypomina nam, że ta droga nie jest liniowa: wątpliwości mogą pojawić się ponownie w każdym wieku, ale najważniejsze, jej zdaniem, to nauczyć się „ratować siebie”. Drew Barrymore podkreśla doniosłe przesłanie autonomii emocjonalnej: każdy człowiek może wyznaczyć własne granice w obliczu krytyki i nie pozwolić innym „zniszczyć swojej radości”.

Przesłanie nadziei dla najmłodszych

Zwracając się bezpośrednio do młodych ludzi, którzy zmagają się z podobną presją, aktorka pragnie być dla nich źródłem pocieszenia. „Nie jesteście sami” – podkreśla. Drew Barrymore zachęca ich, by przestali starać się zadowolić wszystkich i zamiast tego odnaleźli formę wolności, ucząc się kochać siebie takimi, jakimi są. Kończy nutą nadziei: „Odbudowa jest zawsze możliwa”. Nawet będąc złamanym, można się uleczyć, a po uzdrowieniu pomóc innym w tym samym. Dla Drew Barrymore ten krąg życzliwości jest podstawową formą zdrowia emocjonalnego.

Wracając do swojej bolesnej przeszłości, Drew Barrymore oferuje świadectwo, które jest zarówno intymne, jak i uniwersalne: standardy piękna narzucane od najmłodszych lat mogą pozostawić trwałe rany, ale odporność psychiczna i współczucie dla samej siebie pozwalają je uleczyć. Jej przesłanie przemawia do wszystkich pokoleń: „prawdziwe piękno” tkwi w samoakceptacji, w wolności od spojrzeń innych.

Ta panna zachwyca koronkową kreacją na czerwonym dywanie

