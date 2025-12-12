Search here...

Córka Christiny Aguilery przyznaje, że woli swoją mamę bez makijażu z bardzo konkretnego powodu.

Léa Michel
@xtina/Instagram

Znana z olśniewającego wyglądu i odważnego makijażu, Christina Aguilera zaskoczyła wszystkich, ujawniając, że jej 10-letnia córka, Summer Rain, woli… au naturel. Będąc gościem programu The Jennifer Hudson Show na początku grudnia 2025 roku, piosenkarka przyznała, że jej najmłodsza córka uwielbia jej nieozdabianą twarz i piegi, co jest wzruszającym dowodem autentyczności i prostoty relacji matki z córką.

„Ona lubi moje piegi.”

Christina Aguilera z czułością wyjaśniła, że Summer uwielbia look „mamy bez makijażu”. „Gdy tylko wracam do domu z sesji zdjęciowej, mówi: »Czy możesz to teraz zmyć? Czas na przytulność«” – opowiada Christina. Dziewczynka szczególnie upodobała sobie naturalną twarz swojej mamy: „Lubi moje piegi, a ja często je zakrywam, ale ona je uwielbia” – zwierza się piosenkarka. Ta preferencja skłania Christinę Aguilerę do ponownego przemyślenia relacji ze swoim wizerunkiem, który od ponad dwóch dekad prezentuje się niezwykle olśniewająco.

Kreatywne dziecko i już artysta

Poza wspólnym zamiłowaniem do piękna, Summer wydaje się odziedziczyć talent artystyczny po matce. Piosenkarka opisuje córkę jako „artystkę z serca”, pasjonującą się malarstwem, rysunkiem i tworzeniem masek. Ostatnio zainteresowała się nawet aktorstwem i uczęszczała na zajęcia teatralne. Christina Aguilera jednak uważa, by jej niczego nie narzucać: „Chcę, żeby podążała za swoimi pasjami i zachowała swobodę dokonywania własnych wyborów”.

Syn, na którego „trudniej było zrobić wrażenie”

Chociaż Summer jest „największą fanką mamy”, Christina Aguilera przyznaje, że „punkty fajnej mamy” trudniej zdobyć z jej 18-letnim synem, Maxem. „Dzieciaki sprowadzają cię na ziemię. Powiedzą ci wszystko, nawet rzeczy, których nie chcesz słyszeć” – mówi żartobliwie.

W centrum uwagi Christina Aguilera pokazuje, że pozostaje przede wszystkim kochającą matką, dbającą o wartości, które wpaja. Podziw córki dla jej naturalnej twarzy przypomina nam o prostej prawdzie: prawdziwe piękno tkwi w szczerości, a nie w perfekcji. A czasem spojrzenie dziecka wystarczy, abyśmy na nowo odkryli to, czego w sobie zapomnieliśmy.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Lily Allen w wieku 40 lat prezentuje się w bieliźnie, celebrując swoje ciało i burząc stereotypy.
Article suivant
Urzekające piękno twarzy tej południowoafrykańskiej modelki

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Urzekające piękno twarzy tej południowoafrykańskiej modelki

Południowoafrykańska modelka Candice Swanepoel po raz kolejny zachwyciła media społecznościowe, publikując na Instagramie filmik przedstawiający jej twarz skąpaną...

Lily Allen w wieku 40 lat prezentuje się w bieliźnie, celebrując swoje ciało i burząc stereotypy.

Dzięki kilku efektownym zdjęciom i zadziornej postawie Lily Allen przekształca tę dekadę w deklarację wolności. A przekonacie się,...

Waży 70 kg i uważa się ją za „zbyt ciężką” do uprawiania tego sportu

Viktoria Hansova, mistrzyni świata juniorów w skeletonie z 2024 roku, stoi w obliczu absurdalnego paradoksu: mierząc 178 cm...

„Twoja pupa nie jest taka duża”: kiedy znana piosenkarka odpowiada na seksistowskie i rasistowskie uwagi

Czasami jedno zdanie wystarczy, by naświetlić znacznie szersze kwestie. Niedawno piosenkarka Theodora z mocą i humorem odpowiedziała na...

Ta koreańska aktorka zachwyca niespodziewanie „naturalnym” wyglądem

Południowokoreańska aktorka i modelka Han So Hee, znana ze swojego dymnego makijażu i intensywnie czerwonych ust, zaskakuje wyglądem...

W wieku 52 lat Heidi Klum opala się i pokazuje swoją figurę na plaży

Niemiecko-amerykańska modelka, prezenterka telewizyjna i aktorka Heidi Klum po raz kolejny pokazuje, że w pełni akceptuje swoje ciało...

© 2025 The Body Optimist