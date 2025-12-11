Search here...

Waży 70 kg i uważa się ją za „zbyt ciężką” do uprawiania tego sportu

Léa Michel
@vikihnaa/Instagram

Viktoria Hansova, mistrzyni świata juniorów w skeletonie z 2024 roku, stoi w obliczu absurdalnego paradoksu: mierząc 178 cm wzrostu i ważąc 70 kg, jest uważana za „zbyt ciężką” do uprawiania tego sportu. Z powodu surowych przepisów, które ograniczają całkowitą wagę zawodniczki i sanek do 102 kg, jej olimpijska przyszłość jest zagrożona. W poruszającym zeznaniu niemiecka lekkoatletka potępia przepis, który popycha zawodniczki do niebezpiecznych zachowań i wzywa do pilnej reformy.

Zasada, która karze „normalne” typy sylwetki

W skeletonie kobiet – jednym z najstarszych sportów zimowych – maksymalna waga całkowita wynosi 102 kg, w tym 38 kg w saneczkach. To ograniczenie stawia Viktorię Hansovą w trudnej sytuacji: ze swoim wzrostem i naturalną masą mięśniową często przekracza tę granicę. W Lillehammer w Norwegii, podczas rund kwalifikacyjnych, ważyła 106 kg, czyli o 4 kg więcej niż zakładano. Rezultat: intensywne sesje odchudzania i walka z własnym ciałem.

Kiedy wydajność staje się cierpieniem

Aby osiągnąć dopuszczalną wagę, młoda sportsmenka poddała się ekstremalnym praktykom. Wspomina bieganie o 4 rano na pusty żołądek, branie gorących pryszniców i ograniczanie posiłków niemal do zera. „Drżawiłam, kompletnie wyczerpana” – zwierza się, opisując spiralę absurdalnych myśli: obliczanie wagi stanika, rozważanie obcięcia włosów, a wszystko to dla kilku gramów mniej. Wyczerpana fizycznie i psychicznie Viktoria Hansova nie była w stanie wystąpić, padła ofiarą systemu, który przedkłada wagę nad zdrowie.

Wezwanie do reformy

Poza własnym doświadczeniem, Viktoria Hansova potępia nierówności strukturalne. Wyższe lub bardziej wysportowane kobiety są poszkodowane przez arbitralną liczbę. „Ciągle myślisz o swojej wadze” – ubolewa w „Welt am Sonntag” , wspominając nawet o stresie związanym z piciem między biegami z obawy przed przekroczeniem limitu. Argumentuje za dostosowaniem zasad, aby uwzględniały wzrost lub BMI, tak aby rywalizacja była uczciwa i zdrowa.

Ostatecznie historia Viktorii Hansovej uwypukla wady systemu sportowego, w którym czyste wyniki są ważniejsze od dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Publicznie potępiając te praktyki, młoda Niemka zainicjowała kluczową debatę na temat zdrowia sportowców i pilnej potrzeby dostosowania przepisów do różnorodności organizmów.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„Twoja pupa nie jest taka duża”: kiedy znana piosenkarka odpowiada na seksistowskie i rasistowskie uwagi
Article suivant
Lily Allen w wieku 40 lat prezentuje się w bieliźnie, celebrując swoje ciało i burząc stereotypy.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Lily Allen w wieku 40 lat prezentuje się w bieliźnie, celebrując swoje ciało i burząc stereotypy.

Dzięki kilku efektownym zdjęciom i zadziornej postawie Lily Allen przekształca tę dekadę w deklarację wolności. A przekonacie się,...

„Twoja pupa nie jest taka duża”: kiedy znana piosenkarka odpowiada na seksistowskie i rasistowskie uwagi

Czasami jedno zdanie wystarczy, by naświetlić znacznie szersze kwestie. Niedawno piosenkarka Theodora z mocą i humorem odpowiedziała na...

Ta koreańska aktorka zachwyca niespodziewanie „naturalnym” wyglądem

Południowokoreańska aktorka i modelka Han So Hee, znana ze swojego dymnego makijażu i intensywnie czerwonych ust, zaskakuje wyglądem...

W wieku 52 lat Heidi Klum opala się i pokazuje swoją figurę na plaży

Niemiecko-amerykańska modelka, prezenterka telewizyjna i aktorka Heidi Klum po raz kolejny pokazuje, że w pełni akceptuje swoje ciało...

W wieku 20 lat ta japońska ikona popu ujawnia swoją „transmęską” tożsamość

6 grudnia 2025 roku, w swoje dwudzieste urodziny, Cocona, członkini japońskiego girlsbandu XG, ogłosiła poruszającą i historyczną wiadomość....

Węgierska modelka ubrana w spódnicę prezentuje odważny, zimowy look.

Barbara Palvin podczas każdego publicznego wystąpienia przyciąga uwagę fotografów i internautów. Węgierska modelka niedawno wzbudziła sensację na wydarzeniu...

© 2025 The Body Optimist