Ikona Bożego Narodzenia Mariah Carey rozpala scenę w Las Vegas

Mariah Carey, niekwestionowana ikona Bożego Narodzenia, niedawno rozpaliła scenę Dolby Live w Las Vegas, inaugurując swój rezydencjalny program „Christmastime in Las Vegas”, przenosząc publiczność do magicznej, zimowej krainy czarów. „Królowa Świąt” miała na sobie lśniącą, pokrytą lukrem suknię, otoczona gigantycznymi płatkami śniegu, trąbiącymi aniołami i scenografią przypominającą gigantyczną kulę śnieżną, dając trzyaktowy spektakl, łączący ponadczasowe klasyki z najnowszymi hitami.

Magiczna oprawa i legendarne występy wokalne

Spektakl, grany do 13 grudnia w Park MGM, rozpoczyna się triumfalnym wejściem, podczas którego Mariah Carey natychmiast urzeka publiczność swoimi kultowymi wysokimi dźwiękami, szczególnie w utworze „All I Want for Christmas Is You”, którego kulminacją jest pięciooktawowy wokal. W spektaklu występują tancerze w świątecznych strojach, śnieżne efekty i radosny repertuar, w tym „Hark! The Herald Angels Sing”, „Joy to the World” i „Here Comes Santa Claus”, tworząc atmosferę nostalgii i blasku Las Vegas. Fani, ubrani w podświetlane stroje i tematyczne swetry, tańczą i śpiewają razem, przekształcając każdy występ w zbiorową celebrację.

Fani byli zachwyceni energią panującą na scenie

Reakcje publiczności podkreślają przepełniony entuzjazm: głos Mariah pozostaje „nieskazitelny” i „legendarny”, z zaraźliwą energią, która porywa wszystkich do tańca i jednocześnie rozświetla ich telefony. Relacje wideo ukazują rozentuzjazmowany tłum, który opisuje to wydarzenie jako „niezapomniane” i „koronację” królowej świąt, gdzie pokolenia wymieniają się uśmiechami i przybijają piątki. Świąteczna atmosfera jest elektryzująca, potwierdzając jej status artystki, która „żyje dla tego okresu”.

Krótko mówiąc, Mariah Carey znakomicie sprawdza się w roli „świątecznej ścieżki dźwiękowej”, wymieniając porozumiewawcze spojrzenia z publicznością i precyzyjnie monitorując jej ruch, co zapewnia płynny i wciągający show. Zdjęcia i filmy z pierwszych randek ukazują promienną diwę, oferującą doświadczenie wykraczające poza koncert: zanurzenie się w magii świąt Bożego Narodzenia w Las Vegas.