Search here...

Ikona Bożego Narodzenia Mariah Carey rozpala scenę w Las Vegas

Léa Michel
@mariahcarey/Instagram

Mariah Carey, niekwestionowana ikona Bożego Narodzenia, niedawno rozpaliła scenę Dolby Live w Las Vegas, inaugurując swój rezydencjalny program „Christmastime in Las Vegas”, przenosząc publiczność do magicznej, zimowej krainy czarów. „Królowa Świąt” miała na sobie lśniącą, pokrytą lukrem suknię, otoczona gigantycznymi płatkami śniegu, trąbiącymi aniołami i scenografią przypominającą gigantyczną kulę śnieżną, dając trzyaktowy spektakl, łączący ponadczasowe klasyki z najnowszymi hitami.

Magiczna oprawa i legendarne występy wokalne

Spektakl, grany do 13 grudnia w Park MGM, rozpoczyna się triumfalnym wejściem, podczas którego Mariah Carey natychmiast urzeka publiczność swoimi kultowymi wysokimi dźwiękami, szczególnie w utworze „All I Want for Christmas Is You”, którego kulminacją jest pięciooktawowy wokal. W spektaklu występują tancerze w świątecznych strojach, śnieżne efekty i radosny repertuar, w tym „Hark! The Herald Angels Sing”, „Joy to the World” i „Here Comes Santa Claus”, tworząc atmosferę nostalgii i blasku Las Vegas. Fani, ubrani w podświetlane stroje i tematyczne swetry, tańczą i śpiewają razem, przekształcając każdy występ w zbiorową celebrację.

Fani byli zachwyceni energią panującą na scenie

Reakcje publiczności podkreślają przepełniony entuzjazm: głos Mariah pozostaje „nieskazitelny” i „legendarny”, z zaraźliwą energią, która porywa wszystkich do tańca i jednocześnie rozświetla ich telefony. Relacje wideo ukazują rozentuzjazmowany tłum, który opisuje to wydarzenie jako „niezapomniane” i „koronację” królowej świąt, gdzie pokolenia wymieniają się uśmiechami i przybijają piątki. Świąteczna atmosfera jest elektryzująca, potwierdzając jej status artystki, która „żyje dla tego okresu”.

Krótko mówiąc, Mariah Carey znakomicie sprawdza się w roli „świątecznej ścieżki dźwiękowej”, wymieniając porozumiewawcze spojrzenia z publicznością i precyzyjnie monitorując jej ruch, co zapewnia płynny i wciągający show. Zdjęcia i filmy z pierwszych randek ukazują promienną diwę, oferującą doświadczenie wykraczające poza koncert: zanurzenie się w magii świąt Bożego Narodzenia w Las Vegas.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„Ona nie jest wystarczająco gruba”: obsada tej aktorki podzieliła internautów
Article suivant
Anne Hathaway odważa się wypróbować nieoczekiwaną fryzurę

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Modelka!”: Ta koreańska piosenkarka przyciąga wzrok

Lisa z południowokoreańskiego girlsbandu BLACKPINK po raz kolejny potwierdziła swój status ikony mody na niedawnym wydarzeniu luksusowej marki,...

Anne Hathaway odważa się wypróbować nieoczekiwaną fryzurę

Do swojej nadchodzącej roli w thrillerze muzycznym Davida Lowery'ego „Mother Mary”, Anne Hathaway, znana z długich brązowych włosów,...

„Ona nie jest wystarczająco gruba”: obsada tej aktorki podzieliła internautów

Filmowa adaptacja bestsellerowego thrillera Freidy McFadden „The Housemaid” jeszcze się nie ukazała, a obsada już budzi kontrowersje. Amanda...

Po igrzyskach olimpijskich mistrzyni otwarcie mówiła o swoich problemach finansowych, co spotkało się z ostrą reakcją internautów.

Mélanie De Jesus Dos Santos, gimnastyczka z Martyniki, zdobywczyni siedmiu medali europejskich, w tym czterech złotych i czterech...

Venus Williams ma 45 lat i promienieje na zdjęciach zaręczynowych.

Amerykańska tenisistka Venus Williams niedawno udostępniła na Instagramie niepublikowane dotąd zdjęcia ze swoich zaręczyn z włoskim aktorem i...

„Miałam kilka naprawdę ciemnych nocy”: Emma Roberts opowiada o okresie poporodowym

Amerykańska aktorka i producentka Emma Roberts, znana z ról w serialach „American Horror Story” i „Królowe krzyku”, udziela...

© 2025 The Body Optimist