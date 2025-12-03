Search here...

„To była niepewność”: na co odważyła się Cara Delevingne, decydując się na operację plastyczną

Brytyjska modelka i aktorka Cara Delevingne wyznała w wywiadzie dla Bustle, że poddała się operacji plastycznej (za pomocą kwasu hialuronowego) podbródka, aby „skorygować cechę”, która zawsze jej przeszkadzała. Dodała, że był to ściśle osobisty wybór, wynikający z jej stosunku do tego kompleksu, a nie chęć normalizacji operacji plastycznych lub sugerowania, że każdy powinien się im poddać.

Źródło braku zaufania

Cara Delevingne wyjaśnia, że brak wydatnego podbródka bardzo jej przeszkadzał, a ten szczegół twarzy postrzegała jako „nierównowagę”. „Musiałam wstrzyknąć sobie wypełniacz w brodę. Nigdy wcześniej nie miałam brody i stanowiło to dla mnie problem” – mówi.

Dla modelki i aktorki operacja plastyczna nie zmienia jej tożsamości, lecz ją harmonizuje, dlatego podkreśla wagę transparentności: „Myślę, że bardzo ważne jest, aby mówić o tym otwarcie, bo nie ma się czego wstydzić”. Uważa to za akt dodawania sił, pod warunkiem, że pielęgnuje się poczucie własnej wartości wykraczające poza pozory.

Inne nieocenzurowane wyznania dotyczące urody

Cara Delevingne opowiada również o swojej decyzji o zmniejszeniu piersi, motywowanej zarówno komfortem, jak i chęcią lepszego samopoczucia. Krótko wspomina o rozważaniu botoksu, zanim zdecydowała się z niego zrezygnować na rzecz osocza bogatopłytkowego (PRP) (plazmaferezy), metody, którą uważa za bardziej naturalną i lepiej odpowiadającą jej oczekiwaniom. Aktorka i modelka podsumowuje, podkreślając, że jej wybory estetyczne są, jej zdaniem, „całkowicie uzasadnione”, że wynikają z osobistej drogi i że żadna kobieta nie powinna być oceniana za to, jak dba o siebie.

Otwarcie dzieląc się swoimi doświadczeniami z chirurgią plastyczną i zabiegami, Cara Delevingne demonstruje rzadko spotykany poziom transparentności w branży modowej i filmowej. Nie starając się prezentować swoich wyborów jako modelka, przypomina nam, że każda podróż jest wyjątkowa, a osobiste dobrostan pozostaje priorytetem. Niezależnie od tego, czy chodzi o akceptację niepewności, ich transformację, czy przezwyciężenie, najważniejsze jest, według niej, aby móc robić to swobodnie, bez zewnętrznej presji i osądu.

