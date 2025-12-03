Search here...

Venus Williams ma 45 lat i promienieje na zdjęciach zaręczynowych.

Léa Michel
@venuswilliams/Instagram

Amerykańska tenisistka Venus Williams niedawno udostępniła na Instagramie niepublikowane dotąd zdjęcia ze swoich zaręczyn z włoskim aktorem i producentem Andreą Pretim, które odbyły się 31 stycznia 2025 roku, z podpisem „Zaręczeni 31.01.2025💫” (Zaręczeni 31.01.2025).

Para i oświadczyny

Venus Williams i Andrea Preti zawarli romans zeszłego lata, oficjalnie ogłaszając to podczas Paryskiego Tygodnia Mody w lutym 2025 roku, gdzie wystąpili publicznie kilka razy. Oświadczyny, utrzymywane w tajemnicy, zostały ostatecznie ujawnione po zwycięstwie Venus Williams w turnieju Mubadala Citi DC Open 22 lipca 2025 roku, gdzie miała na sobie dwa pierścionki z diamentami.

Na zdjęciach zaręczynowych udostępnionych na Instagramie, Venus Williams, ubrana w białą sukienkę z odkrytym dekoltem, pozuje promiennie u boku Andrei Preti w tropikalnej scenerii z ich psem Harrym, oferując rzadki wgląd w jej życie osobiste dla siedmiokrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema. Zdjęcia podkreślają jej szczęście i ukazują ich bliską więź, a Andrea Preti najpierw ubrana jest w koszulę w panterkę, a potem w białą sukienkę.

Zdecydowane poparcie dla jego powrotu do tenisa

Andrea Preti odegrał kluczową rolę w powrocie Venus, motywując ją podczas wymagających treningów, które porównuje do „pracy od 9 do 17, w ciągłym biegu”, zapobiegając chwilom lenistwa. Obecny na jej meczach, zachęcał ją do wytrwałości po ponad rocznej nieobecności, wzmacniając jej determinację na rok 2026 poprzez zaangażowanie się w ASB Classic w Nowej Zelandii.

Entuzjastyczne reakcje fanów

Ta karuzela zdjęć zebrała prawie 175 000 polubień, z komentarzami takimi jak: „Gratulacje! Miłość do ciebie pasuje” i „Emanujesz szczęściem”. Amerykańska tenisistka Coco Gauff zareagowała emotikonami w kształcie serduszek, a niektórzy fani Venus Williams zauważyli jej „blask po zaręczynach”, co stanowiło odejście od jej zwykłej dyskrecji w kwestii życia prywatnego.

Krótko mówiąc, Venus Williams lśni na tych zdjęciach zaręczynowych, idealnie łącząc miłość, sport i elegancję z Andreą Preti. Ta intymna chwila jest inspirująca i otwiera promienny rozdział w historii legendy tenisa po jej triumfalnym powrocie.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„Miałam kilka naprawdę ciemnych nocy”: Emma Roberts opowiada o okresie poporodowym

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Miałam kilka naprawdę ciemnych nocy”: Emma Roberts opowiada o okresie poporodowym

Amerykańska aktorka i producentka Emma Roberts, znana z ról w serialach „American Horror Story” i „Królowe krzyku”, udziela...

„To była niepewność”: na co odważyła się Cara Delevingne, decydując się na operację plastyczną

Brytyjska modelka i aktorka Cara Delevingne wyznała w wywiadzie dla Bustle, że poddała się operacji plastycznej (za pomocą...

Ta wiadomość od Demi Moore (63 lata) na temat starzenia się budzi kontrowersje

Amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Demi Moore, z okazji swoich urodzin, podzieliła się niedawno przesłaniem na temat starzenia...

Rita Ora rozpala czerwony dywan odważną sukienką, która przypomina drugą skórę

Kosowsko-brytyjska piosenkarka, modelka i aktorka Rita Ora niedawno zwróciła na siebie uwagę na gali Fashion Awards 2025 w...

„Niesamowita sylwetka”: 60-letnia Elizabeth Hurley udowadnia, że piękno nie zna granic wieku

Brytyjska aktorka, modelka i producentka Elizabeth Hurley wciąż zachwyca i wzbudza sensację w mediach społecznościowych. Niedawno udostępniła film,...

Ariana Grande odpowiada na krytykę swojego ciała. Jej wypowiedź wywołuje kontrowersje.

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Ariana Grande po raz kolejny wypowiedziała się przeciwko nieustannym komentarzom na temat jej...

© 2025 The Body Optimist