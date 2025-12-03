Venus Williams ma 45 lat i promienieje na zdjęciach zaręczynowych.

Amerykańska tenisistka Venus Williams niedawno udostępniła na Instagramie niepublikowane dotąd zdjęcia ze swoich zaręczyn z włoskim aktorem i producentem Andreą Pretim, które odbyły się 31 stycznia 2025 roku, z podpisem „Zaręczeni 31.01.2025💫” (Zaręczeni 31.01.2025).

Para i oświadczyny

Venus Williams i Andrea Preti zawarli romans zeszłego lata, oficjalnie ogłaszając to podczas Paryskiego Tygodnia Mody w lutym 2025 roku, gdzie wystąpili publicznie kilka razy. Oświadczyny, utrzymywane w tajemnicy, zostały ostatecznie ujawnione po zwycięstwie Venus Williams w turnieju Mubadala Citi DC Open 22 lipca 2025 roku, gdzie miała na sobie dwa pierścionki z diamentami.

Na zdjęciach zaręczynowych udostępnionych na Instagramie, Venus Williams, ubrana w białą sukienkę z odkrytym dekoltem, pozuje promiennie u boku Andrei Preti w tropikalnej scenerii z ich psem Harrym, oferując rzadki wgląd w jej życie osobiste dla siedmiokrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema. Zdjęcia podkreślają jej szczęście i ukazują ich bliską więź, a Andrea Preti najpierw ubrana jest w koszulę w panterkę, a potem w białą sukienkę.

Zdecydowane poparcie dla jego powrotu do tenisa

Andrea Preti odegrał kluczową rolę w powrocie Venus, motywując ją podczas wymagających treningów, które porównuje do „pracy od 9 do 17, w ciągłym biegu”, zapobiegając chwilom lenistwa. Obecny na jej meczach, zachęcał ją do wytrwałości po ponad rocznej nieobecności, wzmacniając jej determinację na rok 2026 poprzez zaangażowanie się w ASB Classic w Nowej Zelandii.

Entuzjastyczne reakcje fanów

Ta karuzela zdjęć zebrała prawie 175 000 polubień, z komentarzami takimi jak: „Gratulacje! Miłość do ciebie pasuje” i „Emanujesz szczęściem”. Amerykańska tenisistka Coco Gauff zareagowała emotikonami w kształcie serduszek, a niektórzy fani Venus Williams zauważyli jej „blask po zaręczynach”, co stanowiło odejście od jej zwykłej dyskrecji w kwestii życia prywatnego.

Krótko mówiąc, Venus Williams lśni na tych zdjęciach zaręczynowych, idealnie łącząc miłość, sport i elegancję z Andreą Preti. Ta intymna chwila jest inspirująca i otwiera promienny rozdział w historii legendy tenisa po jej triumfalnym powrocie.