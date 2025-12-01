W wieku 78 lat ta ikona „Kabaretu” zachwyca w czarnej sukience

Amerykańska aktorka i była modelka Marisa Berenson niedawno zachwyciła fotografów na 22. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Marrakeszu w Maroku. Gwiazda filmu „Kabaret” udowodniła, że elegancja i ponadczasowość mogą iść w parze, pozując na czerwonym dywanie w kreacji, która była jednocześnie wyrafinowana i nowoczesna.

Znany występ na Festiwalu w Marrakeszu

Na to prestiżowe wydarzenie Marisa Berenson wybrała długą, czarną suknię z długimi rękawami, wykonaną z aksamitnego materiału. Stylizację dopełniły pasujące rajstopy, czarne czółenka zdobione perłami, srebrny naszyjnik i kilka błyszczących pierścionków. Jej krótka, lekko podkręcona fryzura i bordowy lakier do paznokci dodały stylizacji nuty wyrafinowania. Jej obecność na festiwalu wzbudziła podziw zarówno publiczności, jak i dziennikarzy, co świadczy o nieprzemijającej charyzmie tej kultowej postaci kina lat 70.

Wspomnienia o „Kabarecie”, nieoczekiwanym arcydziele

Marisa Berenson, znana zwłaszcza z roli Natalii Landauer w filmie Boba Fosse'a „Kabaret” (1972), opowiedziała o tym przełomowym okresie w swojej karierze. Film z Lizą Minnelli i Joelem Greyem w rolach głównych był prawdziwym fenomenem, zdobywając 8 Oscarów i liczne nagrody na całym świecie.

Aktorka Marisa Berenson wyjaśniła, że w tamtym czasie nikt nie spodziewał się takiego sukcesu: „To było nieoczekiwane, byliśmy olśnieni” – zwierzyła się w wywiadzie z 2013 roku. Wspomniała również, że każda scena stanowiła wyzwanie, a Bob Fosse nieustannie zmuszał aktorów do przekraczania granic swoich możliwości, stawiając im artystyczne wymagania i perfekcjonizm. Marisa Berenson, wciąż debiutująca w branży filmowej, została doceniona nominacją do Złotego Globu, co potwierdziło jej status wschodzącej gwiazdy kina.

Marisa Berenson emanuje stylem i charyzmą. Od Berlina lat 30. XX wieku, miejsca akcji filmu „Kabaret”, po tętniące życiem światła Maroka w 2025 roku, aktorka udowadnia, że urok i artystyczna pasja nie znają wieku. Jej kariera, naznaczona wdziękiem i determinacją, pozostaje źródłem inspiracji dla wszystkich pokoleń.