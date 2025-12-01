Search here...

W wieku 78 lat ta ikona „Kabaretu” zachwyca w czarnej sukience

Léa Michel
Extrait du film « Io Sono L'amore »

Amerykańska aktorka i była modelka Marisa Berenson niedawno zachwyciła fotografów na 22. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Marrakeszu w Maroku. Gwiazda filmu „Kabaret” udowodniła, że elegancja i ponadczasowość mogą iść w parze, pozując na czerwonym dywanie w kreacji, która była jednocześnie wyrafinowana i nowoczesna.

Znany występ na Festiwalu w Marrakeszu

Na to prestiżowe wydarzenie Marisa Berenson wybrała długą, czarną suknię z długimi rękawami, wykonaną z aksamitnego materiału. Stylizację dopełniły pasujące rajstopy, czarne czółenka zdobione perłami, srebrny naszyjnik i kilka błyszczących pierścionków. Jej krótka, lekko podkręcona fryzura i bordowy lakier do paznokci dodały stylizacji nuty wyrafinowania. Jej obecność na festiwalu wzbudziła podziw zarówno publiczności, jak i dziennikarzy, co świadczy o nieprzemijającej charyzmie tej kultowej postaci kina lat 70.

Wspomnienia o „Kabarecie”, nieoczekiwanym arcydziele

Marisa Berenson, znana zwłaszcza z roli Natalii Landauer w filmie Boba Fosse'a „Kabaret” (1972), opowiedziała o tym przełomowym okresie w swojej karierze. Film z Lizą Minnelli i Joelem Greyem w rolach głównych był prawdziwym fenomenem, zdobywając 8 Oscarów i liczne nagrody na całym świecie.

Aktorka Marisa Berenson wyjaśniła, że w tamtym czasie nikt nie spodziewał się takiego sukcesu: „To było nieoczekiwane, byliśmy olśnieni” – zwierzyła się w wywiadzie z 2013 roku. Wspomniała również, że każda scena stanowiła wyzwanie, a Bob Fosse nieustannie zmuszał aktorów do przekraczania granic swoich możliwości, stawiając im artystyczne wymagania i perfekcjonizm. Marisa Berenson, wciąż debiutująca w branży filmowej, została doceniona nominacją do Złotego Globu, co potwierdziło jej status wschodzącej gwiazdy kina.

Marisa Berenson emanuje stylem i charyzmą. Od Berlina lat 30. XX wieku, miejsca akcji filmu „Kabaret”, po tętniące życiem światła Maroka w 2025 roku, aktorka udowadnia, że urok i artystyczna pasja nie znają wieku. Jej kariera, naznaczona wdziękiem i determinacją, pozostaje źródłem inspiracji dla wszystkich pokoleń.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„Uwielbiam mięśnie brzucha!”: Ta 38-letnia modelka wzbudza poruszenie w Rio
Article suivant
Krytykowana za swoją sylwetkę, była cheerleaderka opowiada o presji, jaką odczuwa sport

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Anya Taylor-Joy olśniewa w złotej sukience na czerwonym dywanie

Brytyjsko-amerykańska aktorka Anya Taylor-Joy, członkini jury 22. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Marrakeszu, niedawno, drugiego dnia, oczarowała publiczność złotą...

W wieku 56 lat Jennifer Lopez błyszczy w kuchni w satynowej sukience

Jennifer Lopez niedawno przekształciła swoją kuchnię w prawdziwy pokaz mody na Święto Dziękczynienia, prezentując się w satynowej sukience...

Krytykowana za swoją sylwetkę, była cheerleaderka opowiada o presji, jaką odczuwa sport

Była cheerleaderka Claire Wolford, znana z występów w legendarnej drużynie Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), niedawno zabrała głos w...

„Uwielbiam mięśnie brzucha!”: Ta 38-letnia modelka wzbudza poruszenie w Rio

Rosie Huntington-Whiteley po raz kolejny zachwyciła swoich fanów serią zdjęć z wakacji opublikowanych na Instagramie. Była modelka Victoria's...

Strój, który nosi do gry w tenisa, fascynuje internautów

Isidora (@isidorapjv), certyfikowana trenerka tenisa i modelka, podbija Instagram swoimi filmami, na których tańczy w niebiesko-czerwonej sukience z...

Nieprawdopodobny strój plażowy Kim Kardashian wywołuje kontrowersje wśród internautów

Kim Kardashian niedawno wywołała poruszenie, pływając nocą w oceanie w Rio de Janeiro w sukience vintage od Alexandra...

© 2025 The Body Optimist