Krytykowana za swoją sylwetkę, była cheerleaderka opowiada o presji, jaką odczuwa sport

Léa Michel
@clairewolford/Instagram

Była cheerleaderka Claire Wolford, znana z występów w legendarnej drużynie Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), niedawno zabrała głos w mediach społecznościowych po tym, jak padła ofiarą negatywnych komentarzy na temat swojego wyglądu. W filmie udostępnionym na TikToku, w poruszający sposób opowiedziała o presji związanej z postrzeganiem własnego ciała w świecie sportu i rozrywki.

Powrót na boisko, chwila dumy… i krytyki

Po raz pierwszy od dwóch lat Claire Wolford wróciła na boisko u boku słynnej drużyny cheerleaderek, zastępując kontuzjowanego Reece'a Weavera. Mówi, że jest „bardzo dumna” z tego szybkiego powrotu, ale niestety wywołał on falę niestosownych komentarzy w internecie pod adresem jej wyglądu. „Przez lata oceniałam siebie, nieustannie trenując, aby dopasować się do pewnego schematu. Dziś się z tego otrząsnęłam i czuję się o wiele lepiej” – wyznała ze łzami w oczach.

„Przestańcie komentować ludzkie ciała”

W swoim filmie Claire Wolford apeluje do internautów o życzliwość. Według niej komentarze na temat wyglądu mogą mieć o wiele głębsze konsekwencje, niż nam się wydaje: „Nigdy nie wiadomo, kogo się krzywdzi. Są dziewczyny, które czytając te słowa, zaczynają wątpić w siebie”. Kontynuuje: „Komentowanie czyjegoś ciała, dobrego czy złego, jest po prostu niedopuszczalne. Jest o wiele więcej interesujących tematów”.

Claire Wolford, była utalentowana lekkoatletka, podkreśliła, że jej ciało, nawet jeśli nie spełnia najsurowszych standardów, pozostaje silne, zdrowe i zdolne do wyczynów fizycznych. „Nigdy nie będę najszczuplejsza, ale jestem silna, wysportowana i dumna z tego, co potrafię osiągnąć”.

@clairewolford_ ❤️ ♬ dźwięk oryginalny - Claire Wolford

Wiadomość przyjęta z zadowoleniem przez jej byłych kolegów z drużyny

Szybko napłynęły wiadomości wsparcia. Kilka obecnych i byłych cheerleaderek Dallas Cowboys stanęło w obronie Claire Wolford, podkreślając wagę jej świadectwa. Była cheerleaderka Jada McLean pochwaliła ją za zabranie głosu: „Dziękuję, że o tym mówisz. Słowa mają moc, a niektórych rzeczy po prostu nie powinno się mówić. Jesteś piękna wewnętrznie i zewnętrznie”. Obecna cheerleaderka Charly Barby nazwała ją „wzorem do naśladowania” i „głosem wszystkich, którzy wątpią”.

Dzieląc się swoim doświadczeniem, Claire Wolford przypomina nam, jak destrukcyjne mogą być ciągłe porównania i komentarze na temat naszych ciał, nawet dla najbardziej pewnych siebie zawodniczek. Jej szczere przesłanie, przepełnione siłą i wrażliwością, rezonuje daleko poza światem cheerleadingu: przemawia do każdego, kto chce kochać siebie bezwarunkowo, z dala od nierealistycznych standardów narzucanych przez media społecznościowe.

