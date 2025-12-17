Search here...

„Nie będę już całował kobiet”: intymna obietnica George’a Clooneya złożona żonie szokuje

Léa Michel
Extrait du film « Jay Kelly » (Netflix)

George Clooney niedawno ujawnił, że kończy karierę w roli amanta. Amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy, znany z urzekającej widowni w filmach takich jak „Ocean's Eleven” i „Okrucieństwo nie do zniesienia”, uważa, że jego wiek i rozwój osobisty nie predysponują go już do tego typu ról. Była to starannie przemyślana decyzja, podjęta w porozumieniu z żoną, Amal Clooney.

Wybór podyktowany wiekiem i spokojem

Aktor potwierdził to w wywiadzie dla „Daily Mail” : nie widzi już siebie w rolach, w których musiałby dzielić się namiętnymi pocałunkami ze swoimi koleżankami z planu. „Staram się iść za przykładem Paula Newmana: »OK, nie będę już całował dziewczyn na ekranie«” – wyjaśnił. George Clooney, który często uosabiał urok i galanterię na ekranie, przyznaje, że czas zrobił swoje: „Kiedy skończyłem 60 lat, porozmawiałem z żoną i powiedziałem jej: »Wciąż mogę grać w koszykówkę z 25-latkami, ale za 25 lat będę miał 85 lat«”. Aktor nie wyrzeka się swojej kariery; po prostu dostosowuje ją do „nowego etapu swojego życia”.

Silna więź z Amal Clooney

Żonaty od 2014 roku z międzynarodową prawniczką Amal Alamuddin, George Clooney nigdy nie ukrywał pozytywnego wpływu, jaki wywiera ona na jego wybory zawodowe i osobiste. Razem wychowują bliźnięta, Ellę i Alexandra. „Dużo rozmawialiśmy o rolach, które nadal chcę grać” – zwierza się. Ich związek uosabia teraz rzadką w hollywoodzkim świecie stabilizację i stawia na prostsze życie, z dala od blasku fleszy.

Życie z dala od planów filmowych i blasku

Clooneyowie opuścili Los Angeles, by zamieszkać w posiadłości we Francji, w spokojnej okolicy, gdzie ich dzieci będą mogły dorastać bez presji sławy. „Bałem się, że w Los Angeles zawsze będą porównywane do dzieci innych celebrytów” – wyjaśnia aktor. To bardziej dyskretne życie pozwala mu delektować się tym, co naprawdę ważne: rodziną, naturą i swobodą wyboru tylko tych projektów, które go naprawdę inspirują.

Krótko mówiąc, George Clooney najwyraźniej odnalazł równowagę daleką od stereotypu „hollywoodzkiego playboya”. Jego decyzja o zaprzestaniu całowania się z partnerkami na ekranie symbolizuje nie tyle ograniczenie, co naturalną ewolucję aktora pragnącego pozostać wiernym sobie.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
25-letni syn Madonny wzbudza sensację w eleganckiej kampanii modowej.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

25-letni syn Madonny wzbudza sensację w eleganckiej kampanii modowej.

Rocco Ritchie zaznacza swoją obecność w nieoczekiwanych miejscach. Z naturalną swobodą i dominującą prezencją staje się twarzą nowoczesnej...

Kristen Stewart, będąca od 8 miesięcy w związku małżeńskim z kobietą, dzieli się cenną lekcją, jaką wyciągnęła.

Osiem miesięcy po tym, jak powiedziała „tak” swojemu partnerowi, scenarzyście Dylanowi Meyerowi, Kristen Stewart jak nigdy dotąd otwiera...

W wieku 40 lat Amanda Seyfried błyszczy w „naturalnym” looku u boku Seleny Gomez

Amanda Seyfried po raz kolejny udowadnia, że elegancja i prostota idą w parze. Amerykańska aktorka niedawno uświetniła specjalny...

Krytykowana za „zbyt krótką” spódniczkę, była Miss Universe ujawnia powód

Iris Mittenaere, była Miss Universe, wywołała kontrowersje na wystawnym przyjęciu w Wenecji w połowie grudnia 2025 roku: jej...

„Gratulacje, że to pokazałaś!”: Angelina Jolie pokazuje swoje blizny po mastektomii

Angelina Jolie nigdy nie bała się łączyć wrażliwości z aktywizmem. Dwanaście lat po tym, jak ujawniła światu swoją...

Serena Williams przyznaje, że długo miała problem z zaakceptowaniem swojego ciała w sporcie wyczynowym.

Serena Williams wspomina swoje pierwsze 15 lat jako profesjonalna tenisistka i szczerze opowiada o wyzwaniach, z jakimi musiała...

© 2025 The Body Optimist