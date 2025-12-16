Kristen Stewart, będąca od 8 miesięcy w związku małżeńskim z kobietą, dzieli się cenną lekcją, jaką wyciągnęła.

Osiem miesięcy po tym, jak powiedziała „tak” swojemu partnerowi, scenarzyście Dylanowi Meyerowi, Kristen Stewart jak nigdy dotąd otwiera się na temat swojego życia jako nowożeńca. W wywiadzie dla Esquire aktorka, która zyskała sławę dzięki sadze „Zmierzch”, dzieli się najcenniejszą lekcją, jaką wyniosła ze swojego małżeństwa: siłą kolektywnego działania, albo, jak sama to określa: „siłą w liczbach” .

„Wspaniale jest mieć rodzinę”.

W kwietniu 2025 roku Kristen Stewart i Dylan Meyer zawarli związek małżeński podczas kameralnej ceremonii w Los Angeles. Od tego czasu, jak mówi aktorka, w pełni odkryła, co to znaczy przynależeć do zespołu, do „my” zamiast „ja ”. „To takie cudowne mieć rodzinę. Dylan pojawił się w moim życiu i zrozumiałam, jak ważne jest staranne dobieranie ludzi, którymi się otaczasz” – powiedziała w wywiadzie dla Esquire .

Kristen opisuje ich związek jako „parę opartą na komplementarności” : ona – spontaniczna i intuicyjna; Dylan – zdecydowany i trzeźwo myślący. „Dylan nie znosi udawania. A ja, choć sprawiam wrażenie twardzielki, tak naprawdę jestem bardzo miłą osobą” – wyjaśniła aktorka, wyraźnie pogodzona z tym związkiem.

Znalezienie wspólnej siły

Dla Kristen Stewart ta więź wzmocniła jej pewność siebie i podejście do życia: „To dodaje sił być z kimś, kto przypomina ci, że twoje życie należy do ciebie” – mówi. Temu poczuciu stabilności towarzyszy codzienny rytuał: aktorka lubi czytać na głos żonie – oraz dwóm kotom i psu – klasyczne dzieła literackie, od „Jane Eyre” po „Na wschód od Edenu”. Chwila intymności, która, jak twierdzi, „leczy duszę”. Kristen podkreśla jednak swoją potrzebę niezależności: przeznacza „godzinę lub dwie dla siebie każdego ranka, zanim Dylan wstanie”, aby zachować wewnętrzny spokój.

Nowy etap życia

Razem od 2019 roku, zaręczeni od 2021 roku, a teraz w związku małżeńskim, Kristen Stewart i Dylan Meyer zdają się podzielać pogodną wizję miłości: szczerej, bliskiej i wolnej od wszelkich konwenansów. Aktorka, która jest teraz także reżyserką (jej debiutancki film fabularny, „Chronologia wody”, był prezentowany w Cannes), rozważa nawet założenie rodziny z Dylanem – marzenie, które wyznała magazynowi „Rolling Stone” w 2024 roku: „Nie wiem jeszcze, jak będzie wyglądała moja rodzina, ale wiem, że będę miała dzieci” – stwierdziła z przekonaniem.

Osiem miesięcy po ślubie Kristen Stewart uosabia kobietę spełnioną, mocno osadzoną w rzeczywistości. Daleka od wizerunku „buntowniczej nastolatki”, który przyniósł jej sławę, teraz zdaje się czerpać siłę nie z samotności, lecz z dzielenia się. „Siła liczb”, jak sama to określa, to nie tylko slogan: to sekret jej równowagi – równowagi kobiety, która odnalazła nową siłę napędową w miłości, prostocie i zaufaniu.