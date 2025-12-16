Search here...

Krytykowana za „zbyt krótką” spódniczkę, była Miss Universe ujawnia powód

Fabienne Ba.
@irismittenaere/Instagram

Iris Mittenaere, była Miss Universe, wywołała kontrowersje na wystawnym przyjęciu w Wenecji w połowie grudnia 2025 roku: jej spódnica, uznana za „za krótką”, wywołała falę ostrej krytyki w internecie. Z szczerością i autoironią wyjaśniła na Instagramie, że niefortunna usterka techniczna sprawiła, że stała się łatwym celem pochopnych komentarzy.

Kontrowersje wokół czarnego koronkowego stroju

Iris Mittenaere, obecna z okazji premiery 5. sezonu serialu „Emily in Paris”, miała na sobie czarną sukienkę, rajstopy z koronkowymi zdobieniami i krótką czarną kurtkę, rozpiętą z przodu, odsłaniającą fragment koronkowanej góry. Uderzający występ na czerwonym dywanie, uchwycony przez magazyn „Gala”. Internauci szybko oburzyli się na pozorną długość spódnicy: „Nie trzeba tyle pokazywać, to odbiera uroku”, „Bardziej zakryte ciało byłoby bardziej klasyczne”, a nawet „Czy nie miała czasu, żeby założyć majtki?”. Te uwagi, opublikowane pod viralowym filmem Gali, szybko stały się viralem, przyćmiewając świąteczną atmosferę wydarzenia w romantycznym mieście.

Szczere wyjaśnienie wypadku

Iris Mittenaere odpowiedziała w relacji na Instagramie: „Moja spódnica się zacięła, nie wiem jak. Więc ewidentnie denerwuje cię jej długość (to coś, na czym ci bardzo zależy, haha), ale przepraszam, nie miała się zaciąć, nie bądź taka surowa”. Udostępniła dowody wizualne z innych kątów i zdjęcia, na których strój wrócił do swojej pierwotnej długości, pokazując prosty wypadek podczas pozowania, który wydarzył się w najgorszym możliwym momencie przed kamerami.

[podpis id="attachment_430017" align="aligncenter" width="1240"] historia @irismittneaere / Instagram[/caption]

Bezpośrednia odpowiedź, która rozbraja hejterów

Ta swobodna i szczera postawa przywodzi na myśl jej wcześniejsze kontrowersje, takie jak jej kostium na Halloween, który został wyśmiany w październiku 2025 roku (w porównaniu do Grincha czy Cetelem), gdzie udało jej się odbić z elegancją. Poza anegdotą, ten odcinek przede wszystkim ilustruje, po raz kolejny, jak kobiety są nieustannie oceniane i oceniane za swoje ciała i ubrania.

Nazwanie jej sukienki „za krótką” odzwierciedla normatywne i przestarzałe podejście: Iris Mittenaere nosi to, co chce i nie musi uzasadniać swoich wyborów strojowych. W dobie powierzchownych osądów jej pozytywna reakcja uwypukla daremność takiej krytyki w obliczu kariery uwieńczonej międzynarodowym sukcesem, od Miss Francji po ambasadorkę piękna.

Pomijając przelotne kontrowersje, ten odcinek po raz kolejny pokazuje, jak szybko media społecznościowe potrafią oceniać bez kontekstu. Wybierając humor i transparentność zamiast konfrontacji, Iris Mittenaere przypomina nam, że „wpadka ubraniowa” nie definiuje ani kobiety, ani jej elegancji.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
„Gratulacje, że to pokazałaś!”: Angelina Jolie pokazuje swoje blizny po mastektomii

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Gratulacje, że to pokazałaś!”: Angelina Jolie pokazuje swoje blizny po mastektomii

Angelina Jolie nigdy nie bała się łączyć wrażliwości z aktywizmem. Dwanaście lat po tym, jak ujawniła światu swoją...

Serena Williams przyznaje, że długo miała problem z zaakceptowaniem swojego ciała w sporcie wyczynowym.

Serena Williams wspomina swoje pierwsze 15 lat jako profesjonalna tenisistka i szczerze opowiada o wyzwaniach, z jakimi musiała...

To zdjęcie Zendayi i Roberta Pattinsona „po ślubie” wywołuje poruszenie w sieci

To zdjęcie Zendayi z obrączką na kolanach Roberta Pattinsona sprawiło, że ludzie uwierzyli, że to prawdziwy ślub, zanim...

Mrożące krew w żyłach wiadomości, które otrzymała ta influencerka w trakcie swojej tragedii

Znana pod pseudonimem Lena Situations, twórczyni treści Lena Mahfouf zyskała imponującą rzeszę fanów: kilka milionów osób śledzi jej...

Oskarżona o rasizm, Miss Finlandii odebrano tytuł

Korona Miss Finlandii 2025, symbolizująca elegancję i otwartość, stała się obiektem kontrowersji. Sarah Dzafce, nowo koronowana zwyciężczyni, została...

„Młode kobiety nie wiedzą już, czym jest prawdziwe piękno”: Kate Winslet szczerze o sobie mówi

W świecie opętanym obsesją na punkcie perfekcji Kate Winslet stawia na szczerość. W niedawnym wywiadzie dla „Sunday Times”...

© 2025 The Body Optimist