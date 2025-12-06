Jessica Biel pokazuje trening ramion i pleców

Jessica Biel, znana z roli w serialu „Lepsza siostra”, niedawno podzieliła się z nami bardzo oczekiwanym fragmentem swojego treningu górnych partii ciała. Z trenerem Benem Bruno demonstruje ukierunkowane ćwiczenia. Jej podejście pokazuje, że można połączyć skuteczność z przyjemnością, nie popadając w skrajności.

Kompleksowe podejście do ciała

Aktorka nie ogranicza się tylko do ćwiczeń ramion i pleców. Jessica Biel koncentruje się na kompletnych sesjach, które obejmują górne partie ciała, nogi i mięśnie brzucha, zmniejszając w ten sposób potrzebę dodatkowego cardio. Każda sesja zawiera co najmniej jedno ćwiczenie na plecy, które angażuje również bicepsy, jedno ćwiczenie na barki, jedno ćwiczenie na triceps oraz ćwiczenia na dolne partie ciała.

Według Bena Bruno, jej trenera, celem nie jest robienie wszystkiego naraz, ale różnicowanie ruchów, aby utrzymać motywację i robić postępy w dłuższej perspektywie. To podejście pokazuje, że przemyślany trening, nawet o umiarkowanym natężeniu, może być skuteczny we wzmacnianiu ciała.

Ćwiczenia ukierunkowane na ramiona i plecy

Trening Jessiki Biel zawiera kilka autorskich ćwiczeń. Należą do nich podciąganie na kółkach z asystą, wiosłowanie jednostronne z rotacją oraz wyciskanie sztangi z uniesioną nogą. Inne ćwiczenia łączą trening równowagi i siły, takie jak deska boczna z wiosłowaniem z gumą oporową czy bułgarski przysiad wykroczny połączony z unoszeniem sztangi na boki.

Należy unikać zbyt dużych ciężarów, aby priorytetowo traktować poprawną technikę i systematyczny wysiłek. Chodzi o to, aby dostosować każdy trening do własnych możliwości, a nie porównywać się z wynikami celebrytów.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jessica Biel (@jessicabiel)

Zmierzona regularność

Jessica trenuje regularnie. Jej sesje zazwyczaj oscylują wokół poziomu intensywności 7/10, z bardziej intensywnymi seriami tylko wtedy, gdy wymaga tego rola. Uzupełnieniem treningu jest joga lub pilates, które poprawiają elastyczność i ogólne samopoczucie. Ten program pokazuje, że nie trzeba forsować ciała do granic możliwości, aby osiągnąć rezultaty: konsekwencja i słuchanie swojego ciała pozostają najlepszymi sprzymierzeńcami.

Przede wszystkim słuchaj siebie

Inspirując się Jessicą Biel, należy pamiętać, że każdy powinien szanować własne tempo. Nie ma obowiązku stosowania tak ustrukturyzowanego i intensywnego treningu. Nie musisz „utrzymywać swojego ciała” codziennymi sesjami, jeśli nie odpowiada to Twoim pragnieniom lub stylowi życia. Ważne jest, aby znaleźć to, co sprawia, że czujesz się dobrze, czy to codzienny spacer, rozciąganie, czy po prostu odpoczynek. Słuchanie swojego ciała, a nie podążanie za zewnętrznym modelem, pozostaje kluczem do dobrego samopoczucia i trwałego zdrowia.

Krótko mówiąc, Jessica Biel i jej trener pokazują, że można połączyć siłę i przyjemność w realistycznym planie treningowym. Jednak każdy może dostosować te zasady do swojego życia, bez presji i poczucia winy, i świętować każde małe zwycięstwo fizyczne na swój własny sposób.