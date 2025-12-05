Search here...

Elegancka Sofía Vergara (53 lata) robi furorę w białej sukience

Léa Michel
@sofiavergara/Instagram

Sofía Vergara niedawno wzbudziła sensację na urodzinach przyjaciółki, pojawiając się w białej jedwabnej sukience Laury Basci. Delikatna sukienka na cienkich ramiączkach miała koronkowe wstawki w talii i nad kolanami, elegancko podkreślając jej figurę.

Odważny i wyrafinowany styl

Aktorka z amerykańskiego miniserialu „Griselda” dopełniła swój look srebrnym wisiorkiem ozdobionym białymi kamieniami, delikatną czerwoną bransoletką i diamentowymi kolczykami, a wszystko to w eleganckiej fryzurze. Jej makijaż był wyrafinowany, z brązowym cieniem do powiek, czarną kreską eyelinera, długimi, wyrazistymi rzęsami i liliowymi ustami.

Sofía Vergara, uznawana za ikonę stylu, potwierdza ten status tą stylizacją. Regularnie dzieli się swoimi stylizacjami na Instagramie, łączącymi glamour i trendy, oferując idealną równowagę między elegancją a nowoczesnością.

Chwile życia i więzi rodzinne

Co więcej, Sofía Vergara niedawno podzieliła się wspomnieniami ze swoich jesiennych obchodów w brązowym stroju, składającym się z topu typu racerback i zwiewnej tiulowej spódnicy ołówkowej, dopełnionych srebrnymi szpilkami na paskach i złotą biżuterią. Czasami pojawia się z synem, Manolo Gonzálezem Vergarą. Ich rzadkie wspólne pojawienie się na Instagramie zostało odnotowane podczas hucznego Święta Dziękczynienia, co wzmocniło wizerunek zżytej rodziny.

Podsumowując, ta ponadczasowa biała sukienka o szykownym fasonie doskonale pokazuje, jak Sofía Vergara potrafi łączyć w sobie blask i wyrafinowanie.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
