„Sportowa i piękna”: ta olimpijka robi furorę na plaży

Anaëlle G.
Chińsko-amerykańska narciarka dowolna Eileen Gu nadal błyszczy po swoich wyczynach na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026, gdzie zdobyła kolejny złoty medal. Jej niedawna sesja zdjęciowa dla amerykańskiego magazynu sportowego „Sports Illustrated Swimsuit”, udostępniona na Instagramie, wywołała burzę w internecie, ukazując ją promienną na plaży.

Zdjęcie z okazji zwycięstwa na igrzyskach olimpijskich

Na piasku Eileen Gu pozuje pewnie w białym, dwuczęściowym kostiumie kąpielowym, a jej falujące blond włosy powiewają na wietrze. Subtelny makijaż podkreśla wyraziste oczy i pudroworóżowe usta, a dopełnieniem jest pasujący biały manicure, tworząc stylizację zarówno sportową, jak i stylową. Na Instagramie amerykańskiego magazynu sportowego „Sports Illustrated Swimsuit” pojawił się tekst „Kolejny medal. Niech będzie złoty @eileengu”, podkreślający jej olimpijski triumf i jednocześnie celebrujący jej naturalne piękno.

Entuzjastyczne reakcje internautów

Od tamtej pory napływają komentarze fanów, po francusku (i nie tylko), świadczące o globalnym podziwie dla tej mistrzyni olimpijskiej. Wśród nich znalazły się: „Och, wspaniała!” , „Niesamowite!!” i „Uwielbiam Ling, jesteś najlepsza” , odzwierciedlające entuzjazm dla jej charyzmy i osiągnięć sportowych.

To wystąpienie potwierdza status Eileen Gu jako ikony sportu i mody, łączącej sukces olimpijski z magnetyczną obecnością w mediach społecznościowych.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Jessica Alba i jej córka spotkały się ponownie na czerwonym dywanie: rzadkie i godne uwagi pojawienie się.

