W wieku 49 lat Alicia Silverstone wzbudziła sensację w swojej wyszczuplającej sukni.

Amerykańska aktorka i producentka Alicia Silverstone rozświetliła czerwony dywan Critics Choice Awards w sukni od Stelli McCartney. Gwiazda filmów „Clueless” i „Bugonia” podzieliła się swoją stylizacją na Instagramie, gdzie fani byli zachwyceni jej elegancją.

Ultra dopasowana sukienka z koralikami

Alicia Silverstone założyła na galę Critics Choice Awards mieniącą się perłami kreację z dekoltem bez ramiączek, dopasowanym gorsetem i bogatym drapowaniem, które płynnie przechodziło w zwiewną spódnicę maxi. Suknia, ozdobiona połyskującymi cekinami, podkreślała jej figurę, a jej ozdobą były zwisające kolczyki i pierścionki z diamentami.

Falowane włosy i różowy makijaż

Jej muśnięte słońcem blond włosy spływały falami z przedziałkiem na bok – ukłon w stronę pokolenia milenialsów, który spodobał się nawet pokoleniu Z. Jej różowy makijaż – perłowy cień do powiek, trzepoczące rzęsy, opalona skóra, pudrowane policzki i brzoskwiniowe usta – dopełniał ten wyrafinowany i promienny wygląd.

Fani w ekstazie na Instagramie

Stylizacja, którą Alicia pochwaliła się na Instagramie, zaprezentowana przez jej stylistów Waymana Bannermana i Micah McDonalda, a następnie przez samą Alicię, wywołała lawinę komentarzy: „100% idealna!” , „Niesamowicie ponadczasowa” i „Wspaniała i oszałamiająca!” . Fani chwalą tę stylizację, która jest hołdem dla filmu „Bugonia”, nominowanego do Oscara w kategoriach: Najlepszy film, Najlepsza aktorka i Najlepszy scenariusz adaptowany.

Ten efektowny powrót na czerwony dywan potwierdza status Alicii Silverstone jako ikony mody, łączącej w sobie odwagę i naturalny wdzięk.