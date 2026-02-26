W wieku 49 lat Alicia Silverstone wzbudziła sensację w swojej wyszczuplającej sukni.

Anaëlle G.
@aliciasilverstone/Instagram

Amerykańska aktorka i producentka Alicia Silverstone rozświetliła czerwony dywan Critics Choice Awards w sukni od Stelli McCartney. Gwiazda filmów „Clueless” i „Bugonia” podzieliła się swoją stylizacją na Instagramie, gdzie fani byli zachwyceni jej elegancją.

Ultra dopasowana sukienka z koralikami

Alicia Silverstone założyła na galę Critics Choice Awards mieniącą się perłami kreację z dekoltem bez ramiączek, dopasowanym gorsetem i bogatym drapowaniem, które płynnie przechodziło w zwiewną spódnicę maxi. Suknia, ozdobiona połyskującymi cekinami, podkreślała jej figurę, a jej ozdobą były zwisające kolczyki i pierścionki z diamentami.

Falowane włosy i różowy makijaż

Jej muśnięte słońcem blond włosy spływały falami z przedziałkiem na bok – ukłon w stronę pokolenia milenialsów, który spodobał się nawet pokoleniu Z. Jej różowy makijaż – perłowy cień do powiek, trzepoczące rzęsy, opalona skóra, pudrowane policzki i brzoskwiniowe usta – dopełniał ten wyrafinowany i promienny wygląd.

Fani w ekstazie na Instagramie

Stylizacja, którą Alicia pochwaliła się na Instagramie, zaprezentowana przez jej stylistów Waymana Bannermana i Micah McDonalda, a następnie przez samą Alicię, wywołała lawinę komentarzy: „100% idealna!” , „Niesamowicie ponadczasowa” i „Wspaniała i oszałamiająca!” . Fani chwalą tę stylizację, która jest hołdem dla filmu „Bugonia”, nominowanego do Oscara w kategoriach: Najlepszy film, Najlepsza aktorka i Najlepszy scenariusz adaptowany.

Ten efektowny powrót na czerwony dywan potwierdza status Alicii Silverstone jako ikony mody, łączącej w sobie odwagę i naturalny wdzięk.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Camila Cabello przyciąga uwagę w Miami swoją kwiecistą sukienką
Article suivant
Jessica Alba i jej córka spotkały się ponownie na czerwonym dywanie: rzadkie i godne uwagi pojawienie się.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jessica Alba i jej córka spotkały się ponownie na czerwonym dywanie: rzadkie i godne uwagi pojawienie się.

Minęło kilka miesięcy, odkąd ostatni raz widziano je razem w świetle reflektorów. Amerykańska aktorka, modelka i przedsiębiorczyni Jessica...

Camila Cabello przyciąga uwagę w Miami swoją kwiecistą sukienką

Camila Cabello niedawno wywołała sensację serią zdjęć z wakacji w czarnej, kwiecistej sukience, które rozpaliły media społecznościowe. Kubańsko-meksykańska,...

„Ona rozświetla stadion”: uroda tej cheerleaderki jest urzekająca

Była cheerleaderka Lakers (Laker Girls), Ariana Taylor McClure, dołączyła do Miami Dolphins i teraz rozświetla stadiony NFL. Jej...

Uznany za „zbyt grubego” do tej roli, aktor radykalnie zmienił swoją sylwetkę

Południowokoreański aktor, piosenkarz i tancerz Park Jihoon, który zasłynął rolą w dramacie „Słaby bohater”, wzbudził sensację na konferencji...

Bella Hadid opowiada o swojej walce z boreliozą

Bella Hadid, od dawna obecna na wybiegach i w kampaniach modowych, musiała nagle przerwać karierę z powodu boreliozy,...

W stroju „księżniczki” Olivia Rodrigo świętuje swoje 23. urodziny

Z okazji swoich 23. urodzin Olivia Rodrigo postawiła na wszystko. Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, muzyk i aktorka, znana...