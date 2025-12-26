Eva Longoria zaskakuje świąteczną stylizacją inspirowaną latami 2000.

Eva Longoria po raz kolejny udowadnia, że jest ikoną stylu i urody. Na święta amerykańska aktorka zaskoczyła wszystkich, prezentując stylizację retro, godną najbardziej olśniewających przyjęć z początku XXI wieku.

Powrót do lat Y2K

Na swoim koncie na Instagramie gwiazda serialu „Gotowe na wszystko” życzyła swoim 10,8 milionom obserwujących wesołych świąt w serii olśniewających zdjęć z sesji zdjęciowej dla L'Oréal Paris. Zniknęła z krótkiego boba, którego ostatnio nosiła: Eva Longoria powróciła do długich włosów, spływających kaskadami aż do połowy pleców. W tej metamorfozie fryzury postawiła na słynny „bumpit” – obszerną fryzurę tak typową dla lat 2000., spopularyzowaną przez amerykańską aktorkę, modelkę i piosenkarkę Lindsay Lohan, a także amerykańską piosenkarkę i autorkę tekstów Beyoncé.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Evę Longorię Baston (@evalongoria)

Lśniąca sukienka, która natychmiast wywoła efekt „wow”

Aby dopełnić ten stylistyczny powrót, Eva wybrała ultra-olśniewającą suknię wieczorową: różową kreację o płynnym połysku i kroju syreny. Ta sukienka, uszyta z mieniącej się tkaniny przypominającej płynny metal, idealnie opina jej figurę, a następnie subtelnie rozszerza się ku ziemi. Sandały na obcasie od Christiana Louboutina i diamentowe kolczyki dopełniają tę świąteczną stylizację.

Rozświetlający zabieg upiększający

Do makijażu Eva Longoria wybrała jaskrawoczerwoną szminkę i ciepły, matowy cień do powiek inspirowany zachodem słońca. Jej oczy, podkreślone czarnym eyelinerem i idealnie rozczesanymi rzęsami, pięknie kontrastują z muśniętą słońcem cerą i brzoskwiniowym różem. Efekt końcowy tworzy promienną twarz, idealnie wpisującą się w świąteczny nastrój.

W tej stylizacji Eva Longoria z powodzeniem łączy współczesną elegancję z śmiałością stylu Y2K. Przywracając tę kultową fryzurę do łask, przywołuje złotą erę czerwonych dywanów z lat 2000., jednocześnie nadając makijażowi wyrafinowany, nowoczesny akcent. To doskonały przykład na to, jak minione trendy, w odpowiednich rękach, mogą stać się nieodłącznym elementem współczesności.