Search here...

Eva Longoria zaskakuje świąteczną stylizacją inspirowaną latami 2000.

Léa Michel
@evalongoria/Instagram

Eva Longoria po raz kolejny udowadnia, że jest ikoną stylu i urody. Na święta amerykańska aktorka zaskoczyła wszystkich, prezentując stylizację retro, godną najbardziej olśniewających przyjęć z początku XXI wieku.

Powrót do lat Y2K

Na swoim koncie na Instagramie gwiazda serialu „Gotowe na wszystko” życzyła swoim 10,8 milionom obserwujących wesołych świąt w serii olśniewających zdjęć z sesji zdjęciowej dla L'Oréal Paris. Zniknęła z krótkiego boba, którego ostatnio nosiła: Eva Longoria powróciła do długich włosów, spływających kaskadami aż do połowy pleców. W tej metamorfozie fryzury postawiła na słynny „bumpit” – obszerną fryzurę tak typową dla lat 2000., spopularyzowaną przez amerykańską aktorkę, modelkę i piosenkarkę Lindsay Lohan, a także amerykańską piosenkarkę i autorkę tekstów Beyoncé.

Lśniąca sukienka, która natychmiast wywoła efekt „wow”

Aby dopełnić ten stylistyczny powrót, Eva wybrała ultra-olśniewającą suknię wieczorową: różową kreację o płynnym połysku i kroju syreny. Ta sukienka, uszyta z mieniącej się tkaniny przypominającej płynny metal, idealnie opina jej figurę, a następnie subtelnie rozszerza się ku ziemi. Sandały na obcasie od Christiana Louboutina i diamentowe kolczyki dopełniają tę świąteczną stylizację.

Rozświetlający zabieg upiększający

Do makijażu Eva Longoria wybrała jaskrawoczerwoną szminkę i ciepły, matowy cień do powiek inspirowany zachodem słońca. Jej oczy, podkreślone czarnym eyelinerem i idealnie rozczesanymi rzęsami, pięknie kontrastują z muśniętą słońcem cerą i brzoskwiniowym różem. Efekt końcowy tworzy promienną twarz, idealnie wpisującą się w świąteczny nastrój.

W tej stylizacji Eva Longoria z powodzeniem łączy współczesną elegancję z śmiałością stylu Y2K. Przywracając tę kultową fryzurę do łask, przywołuje złotą erę czerwonych dywanów z lat 2000., jednocześnie nadając makijażowi wyrafinowany, nowoczesny akcent. To doskonały przykład na to, jak minione trendy, w odpowiednich rękach, mogą stać się nieodłącznym elementem współczesności.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„Niesamowita twarz”: Nicole Kidman promienieje nową fryzurą

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Niesamowita twarz”: Nicole Kidman promienieje nową fryzurą

Nicole Kidman promienieje w nowej, eleganckiej fryzurze, co skłoniło fanów do składania jej komplementów, komentujących: „niesamowita twarz”. Zdjęcie,...

„Nadal tak jasno świecisz”: Serena Williams robi furorę w długiej sukni

Serena Williams po raz kolejny zachwyciła internet olśniewającą długą żółtą sukienką, którą użytkowniczki uznały za niezwykle twarzową i...

W obcisłej sukience Shakira zachwyca eleganckim wyglądem

Dzięki swojej charyzmie i wrodzonemu wyczuciu stylu, Shakira wykracza daleko poza scenę muzyczną. Niedawno wywołała sensację na Instagramie,...

Ile ta supermodelka zarobiłaby za występ w filmie kultowym przez jedną minutę

Dwadzieścia dwa lata po premierze „To właśnie miłość” wciąż odkrywa swoje sekrety. Ta brytyjska komedia romantyczna, która stała...

Wybielając brwi, najstarsza córka Kim Kardashian wywołała debatę

Mając zaledwie 12 lat, North West, najstarsza córka Kim Kardashian i Kanye Westa, ponownie rozpaliła media społecznościowe. Pojawiając...

Krytykowana za swoje ciało Kate Winslet ujawnia uwagi, które naznaczyły ją na całe życie

Międzynarodowa ikona kina, Kate Winslet, niedawno opowiedziała o bolesnych wspomnieniach wyśmiewania i krytyki za swój wygląd, które naznaczyły...

© 2025 The Body Optimist