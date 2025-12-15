Oskarżona o rasizm, Miss Finlandii odebrano tytuł

Korona Miss Finlandii 2025, symbolizująca elegancję i otwartość, stała się obiektem kontrowersji. Sarah Dzafce, nowo koronowana zwyciężczyni, została niedawno pozbawiona tytułu po tym, jak w internecie pojawiło się zdjęcie uznane za rasistowskie wobec Azjatów. Chociaż przeprosiła Chiny i społeczność azjatycką, sprawa wciąż wstrząsa fińską opinią publiczną, docierając nawet do sedna świata polityki.

O jeden gest i o jedno zdjęcie za dużo.

Pod koniec listopada w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie przedstawiające Sarah Dzafce wykonującą gest „skośnych oczu”, któremu towarzyszył podpis w języku fińskim, tłumaczony jako „jedzenie z Chińczykiem”. Szybko oskarżona o rasistowskie zachowanie, młoda kobieta wyjaśniła, że zdjęcie zostało pierwotnie opublikowane przez znajomą w prywatnej grupie i że cierpiała wówczas na migrenę. Sarah Dzafce upierała się, że to nie ona wybrała podpis do zdjęcia.

Pomimo tych wyjaśnień, kontrowersje narastały. Na Instagramie użytkownicy potępili ją jako „pustą wymówkę” i „brak szczerości”. Wielu domagało się oddania korony, argumentując, że „ten gest nadszarpnął wizerunek Finlandii” w kontekście globalnym, gdzie wrażliwość na dyskryminację rasową jest coraz większa.

🇫🇮 Pochodząca z Kosowa Miss Finlandii została pozbawiona tytułu po tym, jak przyłapano ją na rasistowskich gestach wobec Azjatów. Zdjęcie opublikowano z podpisem: „Kiedy musisz zjeść kolację z Chińczykiem”. pic.twitter.com/FQVzr1oqhM — kos_data (@kos_data) 12 grudnia 2025 r

Niewystarczające przeprosiny, aby stłumić kontrowersje

W obliczu presji opinii publicznej, 11 grudnia 2025 roku organizatorzy konkursu Miss Finlandii ogłosili oficjalne odebranie tytułu Sarah Dzafce. Organizacja oświadczyła w komunikacie prasowym, że „nie toleruje żadnych zachowań dyskryminacyjnych” i przeprosiła „wszystkich poszkodowanych tym incydentem”. Na konferencji prasowej Sarah Dzafce przeprosiła w trzech językach – fińskim, angielskim i chińskim – mówiąc: „Przepraszam, Chiny”. Organizatorzy konkursu przyznali tytuł Tarze Lehtonen, pierwszej wicemiss. Pomimo tej symbolicznej decyzji, kontrowersje nie ustały.

Postacie polityczne podsycają kontrowersje

Sprawa nabrała nawet politycznego wydźwięku, gdy kilku członków nacjonalistycznej Partii Finów (Perussuomalaiset) – Juho Eerola, Kaisa Garedew i europoseł Sebastian Tynkkynen – opublikowało zdjęcia, na których wykonują ten sam kontrowersyjny gest. Ta prowokacja wywołała oburzenie. Minister edukacji Anders Adlercreutz nazwał ich zachowanie „nieodpowiedzialnym, dziecinnym i głupim”, dodając, że „ten gest ewidentnie obraża ludzi”.

Krytykę wyraziła również partia premiera Petteriego Orpo, a posłanka Pia Kauma stwierdziła, że „konieczne jest podjęcie szybkich działań, aby zapobiec normalizacji rasizmu w instytucjach”. Zaplanowano spotkanie międzypartyjne w celu omówienia tej kwestii.

Krótko mówiąc, to, co miało pozostać incydentem jednostkowym, przerodziło się w kryzys wizerunkowy Finlandii, wywołując głęboką debatę na temat odpowiedzialności publicznej i tolerancji. Sprawa Sary Dzafce wykracza poza ramy konkursów piękności; stawia społeczne pytania o granicę między niezdarnością a rasizmem oraz o to, jak osoby publiczne i wybrani urzędnicy powinni uosabiać szacunek w zglobalizowanym świecie.