Kim jest Hinaupoko Devèze, Miss Francji z Tahiti?

Hinaupoko Devèze pisze nowy rozdział w historii Miss Francji, dumnie reprezentując Tahiti, największą wyspę Polinezji Francuskiej. W wieku 23 lat urzeka połączeniem determinacji i silnego zaangażowania w zdrowie psychiczne.

Miss Francji z Papeete

Urodzona w Papeete na początku XXI wieku, Hinaupoko Devèze dorastała w Polinezji Francuskiej, Nowej Kaledonii i na południu Francji, po czym wróciła na Tahiti jako osoba dorosła. Po raz pierwszy została wybrana Miss Tahiti 2025, a następnie na początku grudnia 2025 roku zdobyła koronę Miss Francji 2026, stając się 96. Miss Francji i szóstą Miss Tahiti, która zdobyła ten tytuł.

Kariera charakteryzująca się mieszaniem kultur i nauką

Urodzona z ojca pochodzącego z kontynentalnej Francji i matki z Markizów, Hinaupoko Devèze twierdzi, że jest silnie związana z kulturą polinezyjską, a zwłaszcza z kulturą markizańską, poprzez taniec i język. Po rozpoczęciu studiów prawniczych, zajęła się psychologią, uzyskując dyplom w tej dziedzinie, a jednocześnie pracowała w turystyce, jako asystentka administracyjna i modelka.

Zdrowie psychiczne jako przyczyna chorób serca

Hinaupoko Devèze doświadczyła wypalenia zawodowego podczas studiów prawniczych, co głęboko wpłynęło na jej działalność aktywistyczną. Po zdobyciu tytułu Miss Francji, naturalnie postanowiła uczynić zdrowie psychiczne swoim priorytetem, przekonana, że jest to problem uniwersalny, dotyczący wszystkich grup wiekowych i środowisk. Ma nadzieję wykorzystać swoją platformę , aby „zachęcać ludzi do zabierania głosu, otrzymywania wsparcia i szacunku dla osób cierpiących psychicznie”.

Ambasador wartości i różnorodności

Podczas wyborów Hinaupoko Devèze podkreśliła swoje przywiązanie do wartości „wolności, równości i braterstwa”, do których dodała fundamentalną ideę szacunku. Poprzez swoje mieszane pochodzenie, historię rodziny i życie spędzone na kilku terytoriach francuskich, Hinaupoko Devèze symbolizuje pluralistyczną Francję, zarówno wyspiarską, jak i kontynentalną, dumną ze swoich korzeni i otwartą na świat.

Krótko mówiąc, Hinaupoko Devèze to nie tylko Miss Francji o niezaprzeczalnym uroku i elegancji: uosabia również przesłanie różnorodności, odporności i zaangażowania społecznego. Jej podróż, od Tahiti po Francję kontynentalną, odzwierciedla kulturową mieszankę i bogactwo naszego kraju, jednocześnie podkreślając uniwersalne problemy, takie jak zdrowie psychiczne.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
