Pod słońcem Elizabeth Hurley (60 lat) prezentuje swoją figurę

Elizabeth Hurley nadal emanuje niezachwianą pewnością siebie. Brytyjska aktorka, modelka i producentka udostępniła na Instagramie zdjęcie w kostiumie kąpielowym, oddając istotę długiego lata pomimo zimy i ujawniając trik fotograficzny, którego nauczyła się od znanej osobistości ze świata mody.

Strój „żony mafii”, który podkreśla jej figurę

W tym poście Elizabeth Hurley pozuje na słonecznej plaży w kostiumie kąpielowym w panterkę ze złotymi łańcuszkami, który wpisuje się w trend Y2K „mob wife”, podkreślając jej figurę. Głęboki trójkątny top i dół, ozdobione łańcuszkami i metalowymi zapięciami, idealnie komponują się z jej opalonymi, kasztanowymi włosami z blond pasemkami.

Zaledwie kilka dni po świętowaniu Bożego Narodzenia w identycznej świątecznej piżamie ze swoim partnerem Billym Rayem Cyrusem, aktorka znana z filmów „Austin Powers” i „Royals” postawiła na letni look: jej charakterystyczny makijaż oczu w stylu smoky eyes, czarny eyeliner, usta w odcieniu nude i kolczyki-koła dla odrobiny blasku. Podpis? „Życie to plaża” – prosty i sugestywny.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Niezawodny trik fotograficzny, którego nauczył nas Steven Meisel

Elizabeth Hurley nie tylko pozuje; dzieli się wskazówką zaczerpniętą z jej pierwszej sesji zdjęciowej na okładkę amerykańskiego Vogue'a w 1998 roku, wykonanej przez legendarnego fotografa Stevena Meisela. „Meisel nauczył mnie, jak ważne jest podświetlenie tła dla uzyskania korzystnego zdjęcia plaży” – wyjaśnia. Na zdjęciu demonstruje tę technikę, opierając się o palmę kokosową, a światło słoneczne w tle tworzy świetlistą aureolę, która podkreśla jej figurę i rozświetla skórę. To trik, którego do dziś używa, aby uzyskać „idealne” rezultaty.

Elizabeth Hurley uosabia wizję olśniewającego i sportowego starzenia się. Jako twórczyni własnej marki, często pojawia się w strojach kąpielowych przez cały rok. Ten post, udostępniony pod koniec 2025 roku, inspiruje tysiące fanów, którzy podziwiają jej urodę w słońcu.