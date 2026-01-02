Celine Dion przerywa milczenie wzruszającym noworocznym przesłaniem

Celine Dion przerwała długą ciszę w mediach społecznościowych 31 grudnia 2025 roku, publikując poruszający film, w którym powitała rok 2026. Ubrana w biały płaszcz i lśniący, cekinowy top, piosenkarka promienieje, przesyłając życzenia po angielsku z francuskimi napisami.

Uniwersalne przesłanie zdrowia i pokoju

„Oby ten rok przyniósł wam zdrowie, szczęście i spokój w sercach” – powiedziała z uczuciem. Kontynuowała delikatnie: „Mam nadzieję, że znajdziecie radość w małych rzeczach, siłę w trudnych chwilach i radość we wspomnieniach z bliskimi”.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Céline Dion (@celinedion)

Niezniszczalna więź z fanami

Wzruszona licznymi wyrazami wsparcia, które otrzymała w ostatnich miesiącach, Céline Dion nie zapomniała o swoich fanach: „Dziękuję, że trzymacie mnie w swoich sercach, wy zawsze jesteście w moich”. Kończy wiadomość czule: „Od mojej rodziny dla waszej, życzę wam szczęśliwego Nowego Roku. Mocne buziaki!”

Między humorem a niezapomnianymi momentami

Kilka dni wcześniej artystka zaskoczyła swoich fanów, przebierając się za Grincha na Boże Narodzenie 2025 roku i wykonując „All By Myself” z autoironicznym humorem. Jej ostatni publiczny występ miał miejsce podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, gdzie wzruszyła widzów wykonaniem „Hymne à l'amour” (Hymnu do miłości). Pomimo przerwy w pracy artystycznej, która rozpoczęła się w 2022 roku z powodu sztywności, Céline Dion utrzymuje w ten sposób kontakt z fanami.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Céline Dion (@celinedion)

Fala wsparcia i podziwu

Film szybko zdobył miliony wyświetleń i reakcji. Fani chwalili jej siłę: „Królowo! Twoja odwaga nas inspiruje”. Gwiazdy również wyraziły swoją sympatię do niej. Dla wielu Céline uosabia symbol nadziei dla osób żyjących z chorobami przewlekłymi.

Rok poświęcony miłości

Céline, matka René-Charlesa (24) i bliźniaków Eddy'ego i Nelsona (15), mówi o rodzinie jako o źródle światła. Choć nie ogłoszono jeszcze jej powrotu na scenę, jej przesłanie emanuje spokojem i optymizmem, sugerując spokojny rok skupiony na tym, co naprawdę ważne.

W tym przesłaniu Céline Dion przypomina nam, że nawet w trudnych czasach życzliwość i dzielenie się z innymi pozostają niezbędne. Bez obietnic i spektakularnych zapowiedzi, oferuje swoim fanom to, co jest dla niej najdroższe: swój głos, wrażliwość i przesłanie uniwersalnej nadziei.