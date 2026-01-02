Search here...

Celine Dion przerywa milczenie wzruszającym noworocznym przesłaniem

Fabienne Ba.
@celinedion/Instagram

Celine Dion przerwała długą ciszę w mediach społecznościowych 31 grudnia 2025 roku, publikując poruszający film, w którym powitała rok 2026. Ubrana w biały płaszcz i lśniący, cekinowy top, piosenkarka promienieje, przesyłając życzenia po angielsku z francuskimi napisami.

Uniwersalne przesłanie zdrowia i pokoju

„Oby ten rok przyniósł wam zdrowie, szczęście i spokój w sercach” – powiedziała z uczuciem. Kontynuowała delikatnie: „Mam nadzieję, że znajdziecie radość w małych rzeczach, siłę w trudnych chwilach i radość we wspomnieniach z bliskimi”.

Niezniszczalna więź z fanami

Wzruszona licznymi wyrazami wsparcia, które otrzymała w ostatnich miesiącach, Céline Dion nie zapomniała o swoich fanach: „Dziękuję, że trzymacie mnie w swoich sercach, wy zawsze jesteście w moich”. Kończy wiadomość czule: „Od mojej rodziny dla waszej, życzę wam szczęśliwego Nowego Roku. Mocne buziaki!”

Między humorem a niezapomnianymi momentami

Kilka dni wcześniej artystka zaskoczyła swoich fanów, przebierając się za Grincha na Boże Narodzenie 2025 roku i wykonując „All By Myself” z autoironicznym humorem. Jej ostatni publiczny występ miał miejsce podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, gdzie wzruszyła widzów wykonaniem „Hymne à l'amour” (Hymnu do miłości). Pomimo przerwy w pracy artystycznej, która rozpoczęła się w 2022 roku z powodu sztywności, Céline Dion utrzymuje w ten sposób kontakt z fanami.

Fala wsparcia i podziwu

Film szybko zdobył miliony wyświetleń i reakcji. Fani chwalili jej siłę: „Królowo! Twoja odwaga nas inspiruje”. Gwiazdy również wyraziły swoją sympatię do niej. Dla wielu Céline uosabia symbol nadziei dla osób żyjących z chorobami przewlekłymi.

Rok poświęcony miłości

Céline, matka René-Charlesa (24) i bliźniaków Eddy'ego i Nelsona (15), mówi o rodzinie jako o źródle światła. Choć nie ogłoszono jeszcze jej powrotu na scenę, jej przesłanie emanuje spokojem i optymizmem, sugerując spokojny rok skupiony na tym, co naprawdę ważne.

W tym przesłaniu Céline Dion przypomina nam, że nawet w trudnych czasach życzliwość i dzielenie się z innymi pozostają niezbędne. Bez obietnic i spektakularnych zapowiedzi, oferuje swoim fanom to, co jest dla niej najdroższe: swój głos, wrażliwość i przesłanie uniwersalnej nadziei.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Pod słońcem Elizabeth Hurley (60 lat) prezentuje swoją figurę
Article suivant
Na ciepłym piasku Heidi Klum robi furorę w Nowym Roku

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W wieku 58 lat Julia Roberts dzieli się swoją definicją miłości

Julia Roberts rozświetla nasze serca nie tylko swoim legendarnym uśmiechem i wyjątkową karierą, ale także mądrością wykraczającą poza...

Na ciepłym piasku Heidi Klum robi furorę w Nowym Roku

Heidi Klum świętowała nadejście roku 2026 na Saint Barts, na plaży Nikki, gdzie DJ Diplo zagrał ekskluzywny set....

Pod słońcem Elizabeth Hurley (60 lat) prezentuje swoją figurę

Elizabeth Hurley nadal emanuje niezachwianą pewnością siebie. Brytyjska aktorka, modelka i producentka udostępniła na Instagramie zdjęcie w kostiumie...

Starzejące się ciało: co Andie MacDowell akceptuje w wieku 67 lat

Andie MacDowell postanowiła w pełni celebrować swoje ciało i wiek. Daleka od walki z czasem, akceptuje swoje siwe...

Paris Hilton nie do poznania: nowy kolor włosów zmienia wszystko

Amerykańska bizneswoman i osobowość medialna Paris Hilton zmieniła swój wizerunek podczas rodzinnego wypadu do Disneylandu, zamieniając swój charakterystyczny...

Beyoncé zostaje miliarderką i ustanawia nowy rekord w muzyce

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Beyoncé została piątym miliarderem muzycznym, po Jayu-Z, Taylor Swift, Bruce'ie Springsteenie i Rihannie....

© 2025 The Body Optimist