Search here...

Anne Hathaway odważa się wypróbować nieoczekiwaną fryzurę

Jade Leclerc
Screen extrait du film « Mother Mary »

Do swojej nadchodzącej roli w thrillerze muzycznym Davida Lowery'ego „Mother Mary”, Anne Hathaway, znana z długich brązowych włosów, przeszła „radykalną” metamorfozę. Aktorka postawiła na ultragładki platynowy blond, podkreślony dwoma kontrastującymi czarnymi pasmami okalającymi twarz, co nadaje jej „rock'n'rollowy” wygląd, który ostro kontrastuje z jej typowym wizerunkiem.

Transformacja do wyjątkowej roli

Amerykańska aktorka Anne Hathaway gra gwiazdę popu w filmie „Mother Mary”, przyjmując nową identyfikację wizualną, charakteryzującą się dwukolorowym kolorem włosów. Ta zmiana nadaje jej silną i nowatorską prezencję sceniczną, jednocześnie eksponując jej twarz w zupełnie nowy sposób. Ta metamorfoza włosów odzwierciedla awangardowego ducha postaci i urzeka widzów już od pierwszego zwiastuna.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Us Weekly (@usweekly)

Wygląd inspirowany awangardowymi trendami

Ten kolor włosów wpisuje się w trend eksperymentalnych fryzur, łączących kontrastujące kolory i wyraziste efekty graficzne, nawiązując do fryzury „Halo Hair” spopularyzowanej przez piosenkarkę Rosalíę. U Anne Hathaway platynowy blond zestawiony z ciemnymi pasemkami tworzy dynamiczną oprawę twarzy, łącząc nowoczesność z buntowniczym duchem. Jej idealnie gładka fryzura z wyraźnym przedziałkiem na środku dopełnia ten odważny look.

Udana wyprawa do mrocznego uniwersum muzycznego

Film „Mother Mary” zapowiada dreszczowiec, w którym Anne Hathaway wciela się w postać złożonej gwiazdy popu w olśniewających kostiumach i intensywnych choreografiach. Nowa fryzura doskonale uzupełnia dramatyczny i teatralny ton filmu, podkreślając charyzmę aktorki i wyznaczając estetyczny punkt zwrotny w jej karierze.

Nieoczekiwane źródło inspiracji fryzjerskiej

Ten dwukolorowy styl urzeka oryginalnością i wyrafinowaniem, niewątpliwie inspirując wielu fanów do zmiany wizerunku poprzez zabawę mocnymi kontrastami we włosach. Anne Hathaway udowadnia w ten sposób, że zmiana fryzury może być formą sztuki i wyrazem osobowości.

Z tą platynową blond fryzurą podkreśloną ciemnymi pasemkami, Anne Hathaway po raz kolejny udowadnia swoją zdolność do zaskakiwania i odkrywania siebie na nowo. Ta metamorfoza to coś więcej niż zwykła zmiana fryzury – odzwierciedla ona artystyczną ewolucję aktorki i podsyca emocje związane z filmem „Mother Mary”.

Jade Leclerc
Jade Leclerc
Jestem redaktorką działu urody, pasjonującą się wszystkim, co związane z dbaniem o siebie, makijażem i rytuałami, które pozwalają nam na nowo nawiązać kontakt z samym sobą. Uwielbiam rozszyfrowywać trendy, testować produkty i rozumieć, co kryje się za obietnicami marketingowymi.
Article précédent
Ikona Bożego Narodzenia Mariah Carey rozpala scenę w Las Vegas
Article suivant
„Modelka!”: Ta koreańska piosenkarka przyciąga wzrok

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Modelka!”: Ta koreańska piosenkarka przyciąga wzrok

Lisa z południowokoreańskiego girlsbandu BLACKPINK po raz kolejny potwierdziła swój status ikony mody na niedawnym wydarzeniu luksusowej marki,...

Ikona Bożego Narodzenia Mariah Carey rozpala scenę w Las Vegas

Mariah Carey, niekwestionowana ikona Bożego Narodzenia, niedawno rozpaliła scenę Dolby Live w Las Vegas, inaugurując swój rezydencjalny program...

„Ona nie jest wystarczająco gruba”: obsada tej aktorki podzieliła internautów

Filmowa adaptacja bestsellerowego thrillera Freidy McFadden „The Housemaid” jeszcze się nie ukazała, a obsada już budzi kontrowersje. Amanda...

Po igrzyskach olimpijskich mistrzyni otwarcie mówiła o swoich problemach finansowych, co spotkało się z ostrą reakcją internautów.

Mélanie De Jesus Dos Santos, gimnastyczka z Martyniki, zdobywczyni siedmiu medali europejskich, w tym czterech złotych i czterech...

Venus Williams ma 45 lat i promienieje na zdjęciach zaręczynowych.

Amerykańska tenisistka Venus Williams niedawno udostępniła na Instagramie niepublikowane dotąd zdjęcia ze swoich zaręczyn z włoskim aktorem i...

„Miałam kilka naprawdę ciemnych nocy”: Emma Roberts opowiada o okresie poporodowym

Amerykańska aktorka i producentka Emma Roberts, znana z ról w serialach „American Horror Story” i „Królowe krzyku”, udziela...

© 2025 The Body Optimist