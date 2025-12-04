„Modelka!”: Ta koreańska piosenkarka przyciąga wzrok

Lisa z południowokoreańskiego girlsbandu BLACKPINK po raz kolejny potwierdziła swój status ikony mody na niedawnym wydarzeniu luksusowej marki, gdzie jej strój wywołał sensację zarówno wśród fanów, jak i mediów. Uważana przez wielu za supermodelkę, piosenkarka urzekła stylizacją, która była zarówno koncepcyjna, jak i dopracowana.

Ikona K-popu w stylu haute couture

Lalisa Manobal, lepiej znana jako Lisa, jest główną raperką i tancerką południowokoreańskiego girlsbandu K-pop BLACKPINK, a także jedną z najbardziej pożądanych postaci przez największe marki luksusowe. Jej rola ambasadorki marki wpisuje się w karierę, która już naznaczona jest licznymi prestiżowymi partnerstwami i regularnymi występami na najważniejszych pokazach mody. Dzięki tym kolaboracjom stała się ikoną stylu, potrafiącą płynnie przechodzić od klasycznego glamouru do najbardziej awangardowych sylwetek.

KSIĘŻNICZKA LISA X LV THE PLACE #LISAxLouisVuitton pic.twitter.com/qWXwAIVqN9 — kenji 𓅓 (@yk2aii) 3 grudnia 2025

Wygląd, który flirtuje z wybiegiem

Na pokazie Louis Vuitton Lisa pojawiła się w kreacji, która wyglądała, jakby prosto z wybiegu, łącząc prześwitujące tkaniny, graficzne linie i dramatyczną objętość. Centralny element kreacji miał efekt „flamastra”: kontury topu i spodni zdawały się być narysowane bezpośrednio na jej ciele. Jej sylwetkę dopełniały szerokie, bufiaste rękawy i efektowny tren, który przekształcał każdy ruch w mini pokaz haute couture, jakby szła po wybiegu.

Loki XXL dla efektu supermodelki

Choć strój robił wrażenie, fryzura była równie efektowna: Lisa prezentowała ogromne, bujne loki, dalekie od jej charakterystycznego, eleganckiego wyglądu, potęgując iluzję topmodelki na sesji zdjęciowej. Ta bujna grzywa okalała jej twarz i podkreślała teatralny wymiar stylizacji, a jednocześnie nawiązywała do świetności supermodelek lat 90. W połączeniu z dopracowanym makijażem i pewną siebie postawą, te modowe wybory nadały całej stylizacji idealnie kontrolowaną aurę „supermodelki po godzinach”.

Reputacja „kameleona mody”

To nie pierwszy raz, kiedy Lisa zwraca na siebie uwagę w oszałamiającej kreacji, a jej reputacja „kameleona mody” rośnie z każdym jej pojawieniem się. Na innych pokazach Louis Vuitton przeplatała się ze strukturalnymi, skórzanymi stylizacjami, zwiewnymi sukienkami i kolorowymi dzianinami, idealnie wpisującymi się w ducha czasów. Ta umiejętność ciągłego odkrywania siebie, przy jednoczesnym zachowaniu natychmiastowej rozpoznawalności, przyczynia się do jej wizerunku jako artystki kompletnej, która równie dobrze czuje się na koncertach, jak i w pierwszym rzędzie pokazów mody.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez LISA (@lalalalisa_m)

W tej stylizacji Lisa po raz kolejny udowadnia, że ​​włada zarówno kodami haute couture, jak i scenicznymi. Zacierając granice między idolką K-popu, globalną gwiazdą i muzą mody, potwierdza, że ​​nie jest już tylko „koreańską piosenkarką, która przyciąga wzrok”, ale jedną z centralnych postaci w obecnym dialogu między popkulturą a luksusem.