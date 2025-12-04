Search here...

„Modelka!”: Ta koreańska piosenkarka przyciąga wzrok

Léa Michel
@lalalalisa_m/Instagram

Lisa z południowokoreańskiego girlsbandu BLACKPINK po raz kolejny potwierdziła swój status ikony mody na niedawnym wydarzeniu luksusowej marki, gdzie jej strój wywołał sensację zarówno wśród fanów, jak i mediów. Uważana przez wielu za supermodelkę, piosenkarka urzekła stylizacją, która była zarówno koncepcyjna, jak i dopracowana.

Ikona K-popu w stylu haute couture

Lalisa Manobal, lepiej znana jako Lisa, jest główną raperką i tancerką południowokoreańskiego girlsbandu K-pop BLACKPINK, a także jedną z najbardziej pożądanych postaci przez największe marki luksusowe. Jej rola ambasadorki marki wpisuje się w karierę, która już naznaczona jest licznymi prestiżowymi partnerstwami i regularnymi występami na najważniejszych pokazach mody. Dzięki tym kolaboracjom stała się ikoną stylu, potrafiącą płynnie przechodzić od klasycznego glamouru do najbardziej awangardowych sylwetek.

Wygląd, który flirtuje z wybiegiem

Na pokazie Louis Vuitton Lisa pojawiła się w kreacji, która wyglądała, jakby prosto z wybiegu, łącząc prześwitujące tkaniny, graficzne linie i dramatyczną objętość. Centralny element kreacji miał efekt „flamastra”: kontury topu i spodni zdawały się być narysowane bezpośrednio na jej ciele. Jej sylwetkę dopełniały szerokie, bufiaste rękawy i efektowny tren, który przekształcał każdy ruch w mini pokaz haute couture, jakby szła po wybiegu.

Loki XXL dla efektu supermodelki

Choć strój robił wrażenie, fryzura była równie efektowna: Lisa prezentowała ogromne, bujne loki, dalekie od jej charakterystycznego, eleganckiego wyglądu, potęgując iluzję topmodelki na sesji zdjęciowej. Ta bujna grzywa okalała jej twarz i podkreślała teatralny wymiar stylizacji, a jednocześnie nawiązywała do świetności supermodelek lat 90. W połączeniu z dopracowanym makijażem i pewną siebie postawą, te modowe wybory nadały całej stylizacji idealnie kontrolowaną aurę „supermodelki po godzinach”.

Reputacja „kameleona mody”

To nie pierwszy raz, kiedy Lisa zwraca na siebie uwagę w oszałamiającej kreacji, a jej reputacja „kameleona mody” rośnie z każdym jej pojawieniem się. Na innych pokazach Louis Vuitton przeplatała się ze strukturalnymi, skórzanymi stylizacjami, zwiewnymi sukienkami i kolorowymi dzianinami, idealnie wpisującymi się w ducha czasów. Ta umiejętność ciągłego odkrywania siebie, przy jednoczesnym zachowaniu natychmiastowej rozpoznawalności, przyczynia się do jej wizerunku jako artystki kompletnej, która równie dobrze czuje się na koncertach, jak i w pierwszym rzędzie pokazów mody.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez LISA (@lalalalisa_m)

W tej stylizacji Lisa po raz kolejny udowadnia, że ​​włada zarówno kodami haute couture, jak i scenicznymi. Zacierając granice między idolką K-popu, globalną gwiazdą i muzą mody, potwierdza, że ​​nie jest już tylko „koreańską piosenkarką, która przyciąga wzrok”, ale jedną z centralnych postaci w obecnym dialogu między popkulturą a luksusem.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Anne Hathaway odważa się wypróbować nieoczekiwaną fryzurę

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Anne Hathaway odważa się wypróbować nieoczekiwaną fryzurę

Do swojej nadchodzącej roli w thrillerze muzycznym Davida Lowery'ego „Mother Mary”, Anne Hathaway, znana z długich brązowych włosów,...

Ikona Bożego Narodzenia Mariah Carey rozpala scenę w Las Vegas

Mariah Carey, niekwestionowana ikona Bożego Narodzenia, niedawno rozpaliła scenę Dolby Live w Las Vegas, inaugurując swój rezydencjalny program...

„Ona nie jest wystarczająco gruba”: obsada tej aktorki podzieliła internautów

Filmowa adaptacja bestsellerowego thrillera Freidy McFadden „The Housemaid” jeszcze się nie ukazała, a obsada już budzi kontrowersje. Amanda...

Po igrzyskach olimpijskich mistrzyni otwarcie mówiła o swoich problemach finansowych, co spotkało się z ostrą reakcją internautów.

Mélanie De Jesus Dos Santos, gimnastyczka z Martyniki, zdobywczyni siedmiu medali europejskich, w tym czterech złotych i czterech...

Venus Williams ma 45 lat i promienieje na zdjęciach zaręczynowych.

Amerykańska tenisistka Venus Williams niedawno udostępniła na Instagramie niepublikowane dotąd zdjęcia ze swoich zaręczyn z włoskim aktorem i...

„Miałam kilka naprawdę ciemnych nocy”: Emma Roberts opowiada o okresie poporodowym

Amerykańska aktorka i producentka Emma Roberts, znana z ról w serialach „American Horror Story” i „Królowe krzyku”, udziela...

© 2025 The Body Optimist