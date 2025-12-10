W wieku 20 lat ta japońska ikona popu ujawnia swoją „transmęską” tożsamość

6 grudnia 2025 roku, w swoje dwudzieste urodziny, Cocona, członkini japońskiego girlsbandu XG, ogłosiła poruszającą i historyczną wiadomość. W poście opublikowanym na Instagramie artystka ujawniła, że jest transpłciowa i niebinarna, dzieląc się swoją osobistą historią i pragnieniem życia w zgodzie ze swoją tożsamością. Ten coming out, przyjęty z zadowoleniem przez wielu fanów i wspierany przez jej zespół artystyczny, oznacza symboliczny punkt zwrotny w azjatyckim przemyśle muzycznym.

Ogłoszenie nacechowane odwagą i szczerością

W swojej wiadomości, udostępnionej ponad 3,2 miliona obserwujących, Cocona opowiedziała o swojej transformacji, wspominając, że przeszła operację klatki piersiowej na początku tego roku. Artystka wyjaśniła, że przy urodzeniu przypisano jej płeć żeńską (AFAB), ale nigdy nie identyfikowała się z tą etykietą. To osobiste wyznanie odzwierciedla głębokie pragnienie autentyczności i samoakceptacji.

Cocona wyznaje, że droga do tego objawienia była długa i trudna: zaakceptowanie tego, kim naprawdę jest, pozwoliło mu „otworzyć nowe drzwi”, na nowo nawiązać kontakt z samym sobą i spojrzeć na świat w swobodniejszym i spokojniejszym świetle. To szczere świadectwo zostało odebrane jako przesłanie nadziei dla młodych ludzi poszukujących tożsamości lub reprezentacji w środowisku artystycznym.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez XG (@xgofficial)

Silne wsparcie jego otoczenia i wytwórni

W kolektywie XG solidarność była natychmiast widoczna. Producent i prezes wytwórni XGALX, Simon Jakops, wyraził głęboki podziw dla odwagi Cocony, potwierdzając zaangażowanie wytwórni we wspieranie każdej członkini w rozwoju osobistym i artystycznym.

W poruszającym wpisie Simon Jakops podkreślił, że istotą XG jest szczerość, rozwój i szacunek dla indywidualności: „to jest sedno, rdzeń tego, kim jesteśmy i co chcemy przekazać światu”.

Historyczny moment dla muzyki azjatyckiej

Dzięki temu oświadczeniu Cocona staje się pierwszą niebinarną postacią transmęską, która otwarcie identyfikuje się jako taka w azjatyckim popie. Podczas gdy inni artyści, tacy jak południowokoreański piosenkarz, prezenter i aktor Jo Kwon czy południowokoreański boysband XLOV, już wcześniej określili się jako „bezpłciowi” lub niebinarni, to ogłoszenie stanowi ważny kamień milowy: oferuje nową i niezbędną reprezentację społeczności LGBTQ+ w branży, która wciąż jest wysoce normatywna.

Od debiutu w 2022 roku XG odniosło międzynarodowy sukces, wyruszając w liczne trasy koncertowe i nawiązując prestiżowe współprace. W przededniu premiery ich debiutanckiego albumu „THE CORE”, zaplanowanego na styczeń 2026 roku, ta zapowiedź nadaje wizerunkowi grupy ludzki i szczery wymiar: autentyczności i odwagi, by być sobą.

Obchodząc swoje 20. urodziny, Cocona nie tylko doświadczyła osobistego odrodzenia, ale także utorowała drogę do bardziej inkluzywnego dialogu na azjatyckiej scenie muzycznej. Jej przesłanie wolności i akceptacji rezonuje daleko poza fandom XG, rzucając nowe światło na kwestie płci i tożsamości. Dzięki wsparciu rodziny, współpracowników i fanów, Cocona pięknie ilustruje siłę akceptacji własnej prawdy – prawdy o pełnym istnieniu, bez kompromisów.