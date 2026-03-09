Badania wykazały, że postawa może wiele powiedzieć o osobowości.

A co, gdyby sposób, w jaki stoimy, ujawniał nasz charakter? Naukowcy, po przeanalizowaniu 100 osób podzielonych na cztery główne typy postawy, wykazali silny związek między postawą ciała a cechami osobowości.

Ekstrawertycy stoją wyprostowani, introwertycy wycofani

96% osób z postawą uznawaną za idealną (proste plecy, miednica w linii prostej) i 83% osób z kifozą-lordozą (wyraźne wygięcie odcinka lędźwiowego) wydaje się ekstrawertykami. Osoby o takich sylwetkach często sprawiają wrażenie pewnych siebie, z lekko wysuniętą do przodu miednicą i naturalną lordozą – postawą często kojarzoną z pewnością siebie.

Z kolei plecy odchylone do tyłu (miednica odchylona do tyłu) i plecy płaskie częściej występują u osób o osobowości introwertycznej, odzwierciedlając bardziej zamkniętą postawę ciała.

Miednica, możliwy wskaźnik ubezpieczenia

U osób o osobowości ekstrawertycznej miednica często pozostaje wyprostowana lub lekko pochylona do przodu, co uwydatnia krzywiznę odcinka lędźwiowego i daje wrażenie energii. Osoby o osobowości bardziej introwertycznej częściej przyjmują zamkniętą postawę: napięte mięśnie brzucha, zaokrąglone ramiona, głowa wysunięta do przodu – konfiguracja, która z czasem może nasilać napięcie pleców lub szyi. Utrzymywanie nienaturalnej postawy przez dłuższy czas wymaga większego wysiłku mięśni, co może tłumaczyć nawracający ból.

Efekt „pozycji władzy”

Niektóre badania sugerują, że utrzymywanie dominującej pozycji – z otwartą klatką piersiową i wyciągniętymi ramionami – przez kilka minut może tymczasowo zmienić niektóre markery hormonalne, powodując wzrost poziomu testosteronu i spadek poziomu kortyzolu, hormonu stresu. Taka pozycja jest czasami kojarzona ze zwiększoną pewnością siebie i większą inicjatywą.

Z kolei zamknięta postawa ciała wzmacnia uczucie niepokoju lub zahamowania.

Stres i emocje również kształtują postawę

Postawa ciała często odzwierciedla stan emocjonalny. Odsłonięte ramiona i proste plecy często kojarzą się z pewnością siebie, podczas gdy zgarbione ramiona mogą świadczyć o większej powściągliwości lub nieśmiałości.

Przewlekły stres może również nasilać wady postawy i tworzyć trudny do przerwania cykl: skurcze mięśni powodują ból, ból ten zmienia postawę, a ta pogorszona postawa może z kolei wpływać na postrzeganie samego siebie.

U niektórych osób ekstrawertycznych przyjęcie wyprostowanej postawy może poprawić poczucie własnej wartości, nastrój i poziom energii. Natomiast u osób bardziej introwertycznych utrzymywanie zbyt wymuszonej postawy może prowadzić do zmęczenia mięśni lub dyskomfortu posturalnego.

Podsumowując, otwarta i pewna siebie postawa często wiąże się z reakcjami fizjologicznymi związanymi z pewnością siebie i energią, podczas gdy zamknięta postawa łatwiej utrzymuje ciało w stanie skurczu mięśni, co czasami jest źródłem napięcia lub bólu.