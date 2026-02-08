Ta cecha osobowości ujawnia się po prostu poprzez sposób odżywiania

Sposób, w jaki jesz, to nie tylko kwestia gustu czy nawyków. Może on również odzwierciedlać pewne aspekty twojej osobowości. Najnowsze badania psychologiczne sugerują, że stabilne wymiary osobowości wpływają na wzorce żywieniowe, do tego stopnia, że pewne zachowania przy stole mogą dostarczać wskazówek dotyczących funkcjonowania psychologicznego.

Badanie oparte na głównych cechach osobowości

Naukowcy wykorzystali model „Wielkiej Piątki”, który opisuje osobowość poprzez pięć głównych cech. Ich celem było zbadanie powiązań między tymi wymiarami psychologicznymi a różnymi zachowaniami żywieniowymi obserwowanymi w życiu codziennym.

Jak przeprowadzono badanie

Badanie przeprowadzono z udziałem 425 młodych kobiet. Uczestniczki wypełniły kwestionariusze oceniające ich osobowość oraz relację z jedzeniem. Badacze byli szczególnie zainteresowani zachowaniami takimi jak jedzenie pod wpływem emocji oraz kontrolą nad spożyciem jedzenia.

Obserwowane powiązania między osobowością a dietą

Wyniki pokazują, że osoby z wysokim poziomem neurotyczności częściej jedzą w odpowiedzi na emocje, takie jak stres czy lęk. Z kolei osoby bardziej ugodowe i sumienne wydają się przyjmować bardziej ustrukturyzowane i uregulowane zachowania żywieniowe. Zależności te pozostają umiarkowane, ale sugerują, że niektóre nawyki żywieniowe mogą odzwierciedlać szersze tendencje psychologiczne.

Co tak naprawdę możemy z tego wywnioskować

Autorzy podkreślają, że nie chodzi tu o diagnozę osobowości danej osoby na podstawie obserwacji jej nawyków żywieniowych. Zachowania żywieniowe dostarczają co najwyżej wskazówek, a nie jednoznacznych odpowiedzi. Ponadto, ponieważ próba badawcza ogranicza się do młodych kobiet, wyników nie można uogólniać na całą populację.

Pomimo tych ograniczeń, badania te przypominają, że jedzenie jest zachowaniem ściśle powiązanym z emocjami i osobowością. Obserwacja sposobu, w jaki dana osoba je, może czasami dać wgląd w jej radzenie sobie ze stresem, regulację emocji czy samokontrolę, ale nigdy nie jest wystarczająca, aby wyciągnąć ostateczne wnioski.