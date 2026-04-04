Ta mama akceptuje swoje rozstępy i przekazuje im potężne przesłanie.

Pozytywne nastawienie do ciała
Léa Michel
@brunna.teixeira_ / Instagram

A gdyby rozstępy stały się symbolem dumy, a nie ukrytym kompleksem? W mediach społecznościowych Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) rzuca wyzwanie normom, pokazując swoje ciało po macierzyństwie. Jej prosty i szczery przekaz trafia do tysięcy osób.

Naturalne i pewne siebie zdjęcia

Bruna Alves Teixeira publikuje na Instagramie zdjęcia, które są dalekie od retuszowanych fotografii, które zazwyczaj widujemy. Jako matka dwójki dzieci, regularnie publikuje zdjęcia swojego brzucha naznaczonego ciążą, z widocznymi rozstępami, bez filtrów i sztucznych dodatków. Na jej zdjęciach światło jest naturalne, pozy proste, a przede wszystkim wszystko jest na widoku.

Nie stara się ukrywać swoich blizn; wręcz przeciwnie. Często widzimy, jak podciąga bluzkę, kładzie dłoń na brzuchu, jakby chciała podkreślić linie, które opowiadają jej historię. Jej rozstępy, ze srebrzystym połyskiem na skórze, nie są ukryte. Stają się niemal centralnym elementem jej zdjęć, niczym symbol tego, przez co przeszło jej ciało.

Mocny przekaz akceptacji ciała

Poza obrazami, to jej słowa naprawdę rezonują. W swoich postach Bruna dzieli się pogodną i silną wizją ciała po porodzie. Wyjaśnia, że te ślady nie są wadami, które należy poprawić, ale raczej śladami życia. Dla niej opowiadają historię jej dzieci, jej siły i wszystkiego, co osiągnęło jej ciało.

To przesłanie przeczy często wygładzonym i nierealistycznym standardom mediów społecznościowych. Przypomina nam, że macierzyństwo zmienia ciało i że tych przemian nie należy postrzegać jako czegoś, co należy wymazać. Wręcz przeciwnie, zachęca nas do patrzenia na nie z większą życzliwością, szacunkiem, a nawet dumą.

Fala pozytywnych reakcji

Jej podejście znajduje szczególnie silny oddźwięk u wielu osób, zwłaszcza młodych matek. Jej posty są pełne komentarzy. Wiele osób dziękuje jej za autentyczność, podkreślając, jak rzadko można zobaczyć tak realistyczne ujęcie ciała po porodzie. Niektóre osoby wyjaśniają nawet, że jej zdjęcia pomagają im zmienić perspektywę patrzenia na własne ciało.

Często pojawiają się wiadomości ze wsparciem, identyfikacją i wdzięcznością. Wokół ich treści stopniowo uformowała się troskliwa społeczność, w której każdy może poczuć się pełnoprawny, ze swoim ciałem takim, jakie jest.

Nowa definicja piękna po macierzyństwie

Poprzez swoje publikacje Bruna Alves Teixeira przyczynia się do zmiany postrzegania ciała po ciąży. Pokazuje, że nie ma jednego sposobu na bycie „piękną” i „akceptowalną”.

Jej przesłanie opiera się na wizji body-pozytywnego podejścia do ciała: twoje ciało nie musi być idealne, aby zasługiwało na to, by je pokazywać, kochać i szanować. Znaki, blizny i zmiany są częścią twojej historii. Przypomina nam również, że każde ciało ewoluuje inaczej. Nie ma standardów, do których można dążyć, ani ram czasowych na „odzyskanie” czegokolwiek. Twoje ciało jest już wartościowe, takie jak dzisiaj.

Dzieląc się swoimi rozstępami bez żadnych ograniczeń, Bruna Alves Teixeira przekształca to, co często postrzegane jest jako niepewność, w symbol dumy. Jej przesłanie jest jasne: twoje ciało zasługuje na dobroć, zwłaszcza po tym wszystkim, przez co przeszło. Macierzyństwo nie wymazuje piękna, lecz je na nowo definiuje. A co, gdybyś zamiast próbować je wymazać, postanowiła spojrzeć na nie inaczej? Jako świadkowie wyjątkowej historii – swojej własnej.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
