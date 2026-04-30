Pilotka Jessica Cox, która urodziła się bez rąk, zaskakuje również w sztukach walki

Pilotuje samolot za pomocą stóp, prowadzi samochód bez żadnych modyfikacji i wykonuje „kata” na matach tatami: Jessica Cox, urodzona bez rąk w 1983 r., jest jedną z najbardziej inspirujących osobowości naszych czasów, a jej historia wciąż zadziwia świat.

Urodzony bez rąk, wychowany bez ograniczeń

Jessica Cox urodziła się 2 lutego 1983 roku w Sierra Vista w Arizonie bez rąk – z powodu rzadkiej wrodzonej choroby, której dokładnej przyczyny lekarze nigdy nie zidentyfikowali. Od niemowlęctwa jej matka umieszczała zabawki w łóżeczku w zasięgu jej stóp. Nie chcąc postrzegać siebie jako odmiennej, opanowała codzienne czynności za pomocą stóp i konsekwentnie przekraczała oczekiwania.

Od 14. roku życia Jessica Cox nie nosi już protez. Dzięki stopom może prowadzić samochód bez żadnych modyfikacji, pisać na klawiaturze z szybkością 25 słów na minutę, tankować paliwo oraz zakładać i zdejmować soczewki kontaktowe.

Czarny pas w taekwondo w wieku 14 lat – pierwsze na świecie osiągnięcie

Jessica Cox rozpoczęła treningi taekwondo w wieku 10 lat w szkole w swoim rodzinnym mieście. W wieku 14 lat zdobyła swój pierwszy czarny pas – stając się pierwszą osobą bez rąk, która dokonała tego wyczynu w Amerykańskim Stowarzyszeniu Taekwondo. Jej instruktorzy musieli stworzyć całkowicie dostosowany program nauczania, aby umożliwić trening przyszłym uczniom bez rąk – awans edukacyjny, który znacznie wykracza poza jej osobiste doświadczenia. Jessica Cox posiada obecnie czarny pas czwartego stopnia w taekwondo.

Pilot - pomimo strachu przed lataniem

Po ukończeniu psychologii na Uniwersytecie Arizony w 2005 roku, podczas ceremonii wręczenia dyplomów podszedł do niej pilot myśliwca i zaproponował przelot samolotem. Choć jej największym strachem było latanie, jej filozofia „dlaczego nie” doprowadziła ją do najbardziej niezwykłego wyzwania w życiu.

Po trzech latach szkolenia i testach czterech samolotów w trzech różnych stanach Jessica Cox uzyskała licencję pilota 10 października 2008 r. na Ercoupe 415-C z 1946 r. – samolocie zaprojektowanym bez pedałów sterowania, który pilotowała, trzymając jedną nogę na drążku, a drugą na przepustnicy.

Rekord Guinnessa i światowe uznanie

Księga Rekordów Guinnessa przyznała jej tytuł „pierwszej kobiety, która pilotowała samolot stopami”. Jej film dokumentalny „Right Footed”, wyreżyserowany przez amerykańskiego dokumentalistę i scenarzystę Nicka Sparka, zdobył 17 nagród, w tym nagrodę dla najlepszego filmu dokumentalnego na festiwalu Mirabile Dictu w Watykanie, a następnie został wyemitowany w 80 krajach na kanale National Geographic. Jej historia jest obecnie częścią renowacji Narodowego Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej w Waszyngtonie.

Mówca, założyciel i aktywista

Poza osobistymi osiągnięciami, Jessica Cox założyła Rightfooted Foundation International, organizację pozarządową wspierającą dzieci urodzone z dysfunkcjami kończyn, pomagając im prowadzić niezależne i satysfakcjonujące życie. Od 18 lat występuje jako prelegentka w 28 krajach, przemawiając do 40 000 osób. Jej hasło mówi wszystko: „Myśl nieszablonowo”.

Ostatecznie Jessica Cox nie tylko udowodniła, że można żyć bez rąk – udowodniła, że można latać, walczyć i, co najważniejsze, inspirować miliony ludzi bez nich. Nadal pisze historię, której nikt inny nie odważyłby się wyobrazić.

